Redmi Buds 4 Pro é bom? Veja ficha técnica do fone da Xiaomi

O Redmi Buds 4 Pro é o fone de ouvido premium mais recente da Xiaomi . Lançado em 2022 , o modelo conta com recursos avançados como cancelamento de ruído ativo — com capacidade de eliminar sons de até 43 db —, modo transparência para escutar o ambiente e áudio 3D imersivo. Além disso, o aparelho tem Bluetooth 5.3 , a versão mais recente do padrão, e promete uma bateria de até 36 horas de reprodução. O modelo está à venda na loja oficial da Xiaomi no Brasil por cerca de R$ 899, mas pode ser encontrado por até um terço desse valor em sites que importam produtos.

Com design similar ao dos AirPods, da Apple, o fone de ouvido da Xiaomi figura entre os principais modelos premium do segmento. A seguir, confira a ficha técnica completa do Redmi Buds 4 Pro e entenda se o fone da marca chinesa é uma boa opção para você.

Redmi Buds 4 Pro é o fone de ouvido premium da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Especificações

Data de lançamento: setembro de 2022

Preço oficial: R$ 899

Peso: 5 g por fone

Cores: preto e branco

Frequência de resposta: 20 Hz a 20 KHz

Drivers: duplo (10 mm de liga de alumínio e 6 mm de titânio)

Bluetooth: 5.3

Codecs: LDAC, AAC e SBC

Bateria: até 9 horas (fones) e 36 horas (estojo)

Alimentação: USB-C

Extras: cancelamento de ruído ativo automático, modo transparência, áudio imersivo, proteção IP54 e detecção intra-auricular

Design

O design do Redmi Buds 4 Pro sofreu uma mudança em comparação com o antecessor, o Redmi Buds 3 Pro. Agora, o fone de ouvido premium possui ganchos que se encaixam na parte inferior da orelha, semelhante ao dos AirPods. Apesar desse novo visual, ele pesa basicamente o mesmo que o modelo anterior: 5 gramas.

Os botões com sensor touch foram mantidos, permitindo trocar de música, pausar e acionar os diferentes modos apenas tocando em um dos earbuds. Além disso, o Redmi Buds 4 Pro conta com três pontas de silicone para garantir sua fixação dentro do ouvido. No Brasil, o fone Bluetooth é vendido apenas nas cores preto e branco. Já o estojo tem um visual bastante discreto. O carregamento é feito por meio de uma entrada USB-C.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro tem o formato inspirado nos AirPods Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Funcionalidades

Um dos principais destaques do Redmi Buds 4 Pro é o cancelamento de ruído ativo (ANC, na sigla em inglês). Segundo a fabricante chinesa, o fone de ouvido consegue suprimir ruídos de até 43 dB. Para isso, cada earbud conta com três microfones que captam os sons externos. Então, seu algoritmo equipado com inteligência artificial consegue automaticamente eliminar os ruídos em até três níveis (leve, moderado e profundo), ajustando de acordo com o ambiente.

Além disso, o Redmi Buds 4 Pro também tem um "modo transparência", que permite ouvir os sons externos sem precisar retirar o fone de ouvido. Há também o "modo de voz aprimorada", que consegue identificar quando alguém está falando e direcionar o microfone para melhorar a escuta. Esse recurso pode ser benéfico para pessoas com problemas de audição.

Redmi Buds 4 Pro tem cancelamento de ruído ativo de até três níveis — Foto: Divulgação/Xiaomi

Outro recurso presente no aparelho é a detecção intra-auricular, capaz de pausar o áudio assim que o fone é tirado do ouvido. Também é possível acionar um modo de busca em caso de perda dos earbuds -- caso eles tenham sido perdidos dentro do raio do Bluetooth.

Na parte de conexão, o fone de ouvido sem fio utiliza Bluetooth 5.3, permitindo se conectar em até dois dispositivos ao mesmo tempo. Ele ainda tem o recurso de pareamento rápido, que exibe um pop-up assim que o estojo de carregamento é aberto próximo ao smartphone. Porém, o recurso está disponível apenas para aparelhos Xiaomi que utilizem o software MIUI. Assim como outros produtos do segmento, o Redmi Buds 4 Pro tem proteção IP54 contra poeira e respingos d’água.

Qualidade do som

Na parte das especificações técnicas, o Redmi Buds 4 Pro possui resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz e impedância de 24 Ohm. O modelo utiliza drivers duplos, sendo um de 10 mm feito de liga de alumínio e outro de 6 mm feito de titânio, para frequências agudas. O uso de drivers diferentes para frequências específicas tende a deixar o som mais fidedigno.

Além disso, o Redmi Buds 4 Pro tem suporte ao codec LDAC da Sony, que é capaz de reproduzir áudios em 990 kbit/s e resolução de 94 KHz/24 bits. Só como comparação, o codec padrão SBC suporta até 345 kbit/s e resolução de 48 kHz/16 bits. Já o AAC e o aptX suportam, respectivamente, 320 kbit/s e 384 kbit/s.

Redmi Buds 4 Pro tem drivers duplos e suporte ao codec LDAC — Foto: Divulgação/Xiaomi

Isso significa que o Redmi Buds 4 Pro é capaz de reproduzir arquivos lossless, como FLAC e ALAC, com o mínimo de compressão de áudio. Porém, vale salientar que o smartphone também precisa ter suporte ao codec LDAC. Caso contrário, o fone utilizará automaticamente um codec compatível, que costuma ser o SBC.

Outro recurso interessante é a tecnologia de áudio imersivo, que reproduz um som envolvente e tridimensional, semelhante ao recurso de áudio espacial da Apple. Porém, assim como nos iPhones, apenas alguns conteúdos compatíveis contam com o recurso.

Bateria

Segundo a Xiaomi, em condições normais, uma única carga do Redmi Buds 4 Pro aguenta até nove horas de reprodução contínua. É uma melhoria considerável com relação ao Buds 3 Pro, que tinha capacidade máxima para seis horas ininterruptas. Já o seu rival Galaxy Buds 2 Pro, da Samsung, tem reprodução de até oito horas consecutivas.

Se adicionarmos o estojo de recarga, a autonomia do fone de ouvido sobe para até 36 horas. E, em caso de necessidade, é possível, com apenas cinco minutos de recarga, escutar áudios por até duas horas.

Contando com o estojo, o Redmi Buds 4 Pro conta com até 36 horas de autonomia — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço e garantia

O Redmi Buds 4 Pro é vendido na loja online da Xiaomi no Brasil por R$ 899 com frete grátis. Porém, é possível encontrar o modelo por até um terço desse valor em outros sites de comércio eletrônico, sobretudo se ele vier importado direto da China. Nesse caso, é importante conferir a procedência da loja para não correr o risco de comprar um modelo pirata ou diferente do pedido.

Em relação à garantia, a loja oficial da Xiaomi Brasil não informa o período de garantia do Redmi Buds 4 Pro. Lembrando que, pela legislação brasileira, qualquer produto comprado no país tem garantia mínima de três meses.

Principais concorrentes

Galaxy Buds 2 Pro é o fone premium da Samsung e um dos principais concorrentes do Redmi Buds 4 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Redmi Buds 4 Pro se enquadra na categoria dos fones de ouvido sem fio premium, por conta da sua boa capacidade de bateria e tecnologias como o cancelamento de ruído ativo. Por conta disso, um dos seus principais rivais é o Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Apesar da duração da bateria ser um pouco menor, seus recursos são bastante parecidos, como a opção de Áudio 360°, suporte a áudios de até 24 bits (nesse caso, usando o codec proprietário SSC) e cancelamento de ruído inteligente. Na Amazon, ele pode ser adquirido por a partir de R$ 849.

Anker Soundcore Life P3: muitos recursos com menor preço — Foto: Divulgação/Anker

Uma opção mais barata é o Anker Soundcore Life P3, que sai por a partir de R$ 529. Com bateria de até sete horas de duração, o fone ainda tem modo Game, que diminui a latência, evitando os lags entre som e imagem. Por fim, quem está atrás de bateria mais longeva tem como alternativa o JBL Tune 230NC, que custa a partir de R$ 519. Com até 10 horas de reprodução contínua, ele é mais simples que outros concorrentes, mas conta com cancelamento de ruído ativo inteligente.

JBL Tune 230NC se destaca pela bateria — Foto: Divulgação/JBL

