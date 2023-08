Rensga Hits!: veja sinopse, elenco e trailer da série do Globoplay

Rensga Hits!, série exclusiva do Globoplay , tem a música sertaneja como sua protagonista. O seriado lançado em agosto de 2022 foi exibido nesta segunda-feira (21), às 22h, na Rede Globo . Com oito capítulos e estrelado por Alice Wegmann (Onde Nascem os Fortes), Rensga Hits! retrata o universo do "feminejo", vertente do sertanejo universitário onde a voz é das mulheres.

Por falar em voz, a atriz Alice Wegmann de fato canta na série, como pode ser visto no hit "Desatola Bandida", canção original que viralizou entre o público. Rensga Hits! é uma produção da Glaz Entretenimento com criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen e direção geral de Leandro Neri. Veja, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco e equipe técnica da série.

Alice Wegmann é Raíssa Medeiros, uma cantora de sertanejo em busca de sucesso na série Rensga Hits! — Foto: Divulgação/Globo

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Rensga Hits!

No dia do seu casamento, Raíssa Medeiros (Wegmann) descobre que foi traída pelo noivo. Ela decide então abandoná-lo e fugir da igreja dirigindo seu carro, apelidado do "Bandida", em direção à Goiânia, para viver de música. Porém, no meio do caminho, o automóvel atola no meio de um lamaçal.

O evento inspira Raíssa a desabafar seu azar na música "Desatola Bandida", que se torna um hit de sucesso -- mas na voz da cantora Gláucia Figueira (Lorena Comparato). A partir daí, Raíssa entra num embate contra a Rensga Hits!, gravadora de propriedade de Marlene (Deborah Secco).

Após ter o carro atolado no meio de um lamaçal, Raíssa usa do problema para escrever a música "Desatola Bandida" — Foto: Divulgação/Globo

Elenco e equipe técnica

Além de ter Alice Wegmann no papel principal, o elenco de Rensga Hits! conta com Lorena Comparato (Impuros), Deborah Secco (Brunna Surfistinha), Fabiana Karla (Verão 90) no papel de Helena Maravilha e Lúcia Veríssimo (Amor à Vida) no papel de Maria Abadia.

Jeniffer Dias (Segunda Chamada) atua como Thamyres, Maíra Azevedo (Medida Provisória) é Carol "Tia Má" e a série também conta com as participações especiais dos cantores Naiara Azevedo, Gali Galó e Gabeu, e da influencer e ex-BBB Rafa Kalimann.

Confira o trailer de Rensga Hits!

Com informações de gshow, IMDb, Rede Globo

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora