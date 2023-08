Rocket League tem mobile? Tire dúvidas sobre o jogo de carros e futebol

Rocket League é um jogo que mistura futebol e carros desenvolvido pela Psyonix Studios , que mais tarde foi comprada pela Epic Games , sua atual distribuidora. O game coloca os jogadores em times de 3 contra 3 online (ou menos, em certos modos) para pilotarem veículos turbinados e que podem até voar, tudo isso enquanto tentam acertar uma gigantesca bola na direção do gol. O TechTudo separou algumas perguntas e respostas frequentes sobre Rocket League, que está disponível grátis para PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One , Nintendo Switch e PC (via Epic Games Store ).

Confira algumas perguntas e respostas mais comuns de Rocket League, popular game de futebol com carros — Foto: Reprodução/Epic Games Store

👉 Quais são os melhores jogos de corrida na sua opinião? Opine no Fórum TechTudo

Rocket League tem mobile?

Rocket League Sideswipe é uma outra versão do jogo para Android e iPhone (iOS), com suas próprias regras e jogabilidade. O game condensa a ideia da edição original de um jeito mais simplificado, mas que pode ser jogado em qualquer lugar. O título padrão está disponível apenas para consoles PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, assim como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S via retrocompatibilidade.

Rocket League é literalmente um futebol de carros — Foto: Divulgação/Epic Games

Como instalar Rocket League no PC?

Rocket League se tornou gratuito em setembro de 2020, além de passar a ser um exclusivo da Epic Games Store. O jogo antes estava disponível no Steam, mas saiu do catálogo da plataforma da Valve após a compra de sua produtora, Psyonix Studios, pela Epic Games. Para baixar o game, usuários precisam acessar sua página na loja digital no link (https://store.epicgames.com/pt-BR/p/rocket-league) e baixar também o cliente do serviço em seu computador. O processo exige ainda uma cadastro na plataforma, a mesma utilizada para jogar games como Fortnite e Fall Guys.

Para instalar Rocket League no PC usuários precisarão obter o jogo na Epic Games Store e instalar o cliente da loja — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como funciona Rocket League?

Nos modos principais de Rocket League jogadores são divididos em trios ou duplas, além de haver modos solo e com regras diferentes. O objetivo é "chutar" uma grande bola em direção ao gol enquanto seus adversários tentarão impedi-lo de pontuar. A bola reage com física de forma que é possível prever seu movimento e dominá-la de maneiras impressionantes com técnicas avançadas.

Espalhados pelo campo estão "Boosts", combustíveis que permitem ir mais rápido e até mesmo voar com foguetes para alcançar a bola no alto. Nos níveis mais competitivos, os jogadores voam o tempo todo com imensa precisão.

O que é Trade no Rocket League?

Ao jogar Rocket League, usuários ganham pontos de experiência, sobem de nível e recebem recompensas virtuais. Os itens oferecidos são apenas cosméticos, como acessórios para o topo do carro, calotas para os pneus, rastros de Boost e efeitos de gol. Porém, nenhum deles afeta a jogabilidade do game. É permitido ainda trocar produtos com outros jogadores através do recurso "Trade" (Troca).

Rocket League conta com vários itens cosméticos que podem mudar o visual de seu carro e esses itens podem ser trocados com outros jogadores pelo Trade — Foto: Reprodução/Epic Games Store

No entanto, a responsabilidade pela troca ser justa ou não é inteiramente dos participantes. Para usuários que chegaram ao game após a transição para um jogo gratuito, é preciso ter comprado algo no game, como créditos ou o Pacote de Iniciante, para ter acesso ao Trade. Não é permitido vender itens por dinheiro real em Rocket League, mas alguns jogadores tentam realizar transações desse tipo por fora do game.

O que é Rocket League Garage? É seguro?

Rocket League Garage é um site terceirizado no qual jogadores podem listar seus itens para troca e encontrar outros interessados fora do jogo. A plataforma não é oficial e não se responsabiliza pelas trocas, já que seu único objetivo é conectar usuários que desejam negociar. O processo em si ainda é todo realizado dentro do Rocket League. Assim, as duas partes podem ver exatamente o que está sendo trocado e então decidir se aceitam ou não.

Alguns sites não oficiais de Rocket League oferecem formas de trocar itens entre jogadores, mas é preciso estar atento se a troca é justa — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Rocket League no streaming

Rocket League é bastante popular em plataformas de transmissão online como Twitch e YouTube. O canal oficial do game tem mais de 17 milhões de seguidores na Twitch. Além de grande interesse de jogadores em campeonatos de esports, há streamers populares dedicados ao tema como Kaydop, Rizzo e Amustycow, este que ficou conhecido por suas manobras aéreas e chegou a batizar uma delas como o "Musty Flick". No YouTube, há também figuras que jogavam competitivamente, como Lethamyr, e outros que mostram curiosidades do jogo, mods e tutoriais, como SunlessKhan.

Kaydop é um dos jogadores mais populares de Rocekt League no Twitch — Foto: Divulgação/Zeebo

🎥 Twitch: 5 jogos que fazem sucesso na plataforma