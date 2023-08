RuPaul's Drag Race: conheça reality e saiba onde assistir às temporadas

O reality show RuPaul's Drag Race está no ar na TV americana desde 2009 e é popular em todo o mundo, não somente entre a comunidade LGBTQIA+. No Brasil, as temporadas podem ser vistas no streaming pelas plataformas Paramount+ , WOW, Oi Play e Netflix . O programa apresentado pela drag queen RuPaul reúne participantes de todo o país para realizarem provas onde habilidades variadas, de carisma a costura, são avaliadas por um corpo de jurados.

Após 15 temporadas e 207 episódios lançados, o reality finalmente ganhou uma versão brasileira. Drag Race Brasil estreou nesta quarta-feira (30) no Paramount+ e na TV, às 21h, no canal da MTV. Confira, a seguir, mais informações sobre a nova versão e como funciona o reality.

Reality é apresentado pela drag queen americana RuPaul, idealizadora do programa — Foto: Reprodução/JustWatch

O que é o reality e como funciona?

RuPaul's Drag Race é um reality do gênero competição. Em cada uma das edições, um grupo de drag queens selecionadas pela equipe do programa encara uma série de desafios. Gincanas, provas e testes são aplicados para medir o talento das drags competidoras em dança, música, moda, costura, maquiagem, humor, personalidade, entre outros talentos.

Além da avaliação de RuPaul, há outros membros como jurados do programa. Entre os principais integrantes da ala técnica, estão a cantora e modelo Michelle Visage, os apresentadores de TV Ross Mathews e Carson Kressley, a ativista LGBTQIA+ Ts Madison e o designer de moda Santino Rice. Celebridades do mundo do cinema e da música já integraram o juri, como Lady Gaga, Ariana Grande, Whoopi Goldberg, Thandie Newton, Jeff Goldblum, Daisy Ridley e mais.

Programa reúne um grupo de drags para realizarem competições que medem o talento das competidoras — Foto: Divulgação/MTV

No decorrer do show, as eliminadas ainda podem voltar ao programa na mesma temporada ou na próxima. Ao final da competição, a drag vencedora recebe um prêmio de US$ 200 mil (R$ 978 mil, em conversão atual), além do cedro e da coroa customizados pela empresa Fierce Drag Jewels.

As competidoras vitoriosas no Drag Race ainda participam do RuPaul's Drag Race All Stars, spin-off onde as vencedoras disputam não só um prêmio em dinheiro e a coroa, como também um lugar no hall da fama de Drag Race. Atualmente, o derivado está na oitava temporada e pode ser visto também no Paramount+, WOW, Oi Play e Netflix.

A cantora Lady Gaga foi uma das participações especiais do programa, que reúne celebridades da música, televisão e cinema para o corpo de jurados — Foto: Reprodução/IMDb

Onde assistir às novas temporadas simultaneamente com os EUA?

No Brasil, o episódios do programa são lançados simultaneamente por meio do World of Wonder (WOW), plataforma de streaming que reúne as diversas franquias de RuPaul's Drag Race, além de conteúdos originais, documentários, especiais e programação LGBTQIA+.

Junto com o programa original, o serviço ainda oferece as demais versões do reality feitas no México, Filipinas, Canadá, Reino Unido e incluirá também a versão brasileira. O plano mensal custa R$ 15, podendo ser pago anualmente no valor de R$ 150.

Plataforma de streaming World of Wonder (WOW) possui um vasto conteúdo de produções da franquia RuPaul's Drag Race — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Onde assistir às temporadas antigas?

Para quem quer acompanhar todas as temporadas da franquia, o mais indicado é assinar a já citada WOW, que contém as 14 seasons do reality. Vale lembrar que o serviço é de propriedade da World of Wonder Productions, companhia americana produtora do show. No Paramount+, 13 temporadas estão disponíveis, enquanto há 12 no Oi Play e apenas duas na Netflix (12 e 13).

Shangela, Bianca Del Rio e mais: drag queens famosas na história do programa

O carisma do programa está em suas participantes. Entre as mais lembradas estão as drags vencedoras Sharon Needles, Bianca Del Rio, Raja e Aquaria, muito por conta da criatividade dos looks ou do comportamento hilário - como é o caso de Del Rio, cujas caras e bocas no programa renderam muitos memes e a franquia cinematográfica de comédia Furacão Bianca. Outras competidoras que passaram pelo programa, como Shangela, Valentina, Alaska e Trixie Mattel, acumulam milhões de seguidores nas redes sociais.

Das drags famosas graças ao programa, uma das mais lembradas é Bianca Del Rio. Seu jeito carismático rendeu filmes e programas de TV nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

Drag Race Brasil

A versão brasileira do programa foi lançada em 30 de agosto de 2023, com transmissão via streaming pelo Paramount+ e WOW e na TV pela MTV Brasil. O show tem apresentação da drag e cantora Grag Queen, vencedora do reality musical americano Queen of the Universe. Na bancada, estarão presentes o estilista Dudu Betholini e a comediante Bruna Braga. Ao todo, 12 participantes de todo o Brasil fazem parte da disputa.

Confira o trailer de Drag Race Brasil

