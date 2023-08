Samsung Galaxy A04e é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Galaxy A04e é um celular de entrada da Samsung . Lançado em novembro de 2022, o aparelho chegou ao mercado com especificações básicas e teve valor inicial sugerido de R$ 1.399. Hoje já é possível encontrá-lo na Amazon por cerca de R$ 689 — garantindo um desconto de R$ 710. O smartphone da sul-coreana pode ser ideal para usuários menos exigentes, que buscam um aparelho com bom desempenho para tarefas do dia a dia e prezam pelo custo-benefício. Ele se destaca pela tela de 6,5 polegadas, com resolução HD, e pela bateria robusta de 5.000 mAh.

A Samsung também investiu em um conjunto de câmeras duplo que deve entregar bons cliques. Além disso, o celular roda o Android 12 de fábrica, mas não tem suporte à Internet 5G, nem à tecnologia NFC. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Galaxy A04e.

Galaxy A04E — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy A04e

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (1600 x 720 pixels)

Painel da tela: PLS LCD

Câmera traseira: 13 MP + 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 12

Processador: Helio G35 (MediaTek)

Memória RAM: 2 GB, 3 GB ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB, 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 188 gramas

Dimensões: 164,2 x 75,9 x 9,1 mm

Cores: preto, cobre e azul claro

Lançamento: novembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.399

Tela e design

O Galaxy A04e vem com ampla tela de 6,5 polegadas e resolução HD+ (1600 x 720 pixels). Além disso, o painel do smartphone é equipado com a tecnologia PLS LCD, que apresenta boa consistência de cores e eficiência energética. A fabricante menciona ainda visualização vívida, nítida e clara. Por fazer parte de uma linha básica da sul-coreana, a tela do aparelho vem com taxa de atualização de 60 Hz, que pode proporcionar experiência visual satisfatória e ser mais econômica.

Galaxy A04E tem design simples — Foto: Divulgação/Samsung

Sobre o design, a Samsung apostou em um conceito simples, porém refinado. As proporções do aparelho são de 164,2 x 75,9 x 9,1 mm, e o peso é de 188 gramas. Com bordas mínimas, a parte frontal abriga a câmera em um notch no formato de gota. Já a parte traseira é levemente texturizada e traz o sistema duplo de câmeras no canto esquerdo. O A04e foi lançado em três cores: preto, cobre e azul claro.

Câmera

O Galaxy A04e chega com um sistema de lentes duplo que deve ser suficiente para usuários mais básicos, que tiram fotos ocasionalmente. Confira como as câmeras se organizam:

Câmera principal de 13 MP e abertura de f/2.2

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera de selfies de 5 MP e abertura de f/2.2

Sistema de câmeras do Galaxy A04e — Foto: Reprodução/Samsung

Além de conseguir boas fotos graças aos 13 MP da câmera principal, o usuário ainda conta com o sensor de profundidade de 2 MP, que ajusta a profundidade de campo e desfoca o fundo para fotos em modo retrato. Para selfies e videochamadas, a sul-coreana reservou 5 MP. Quanto aos vídeos, o aparelho é capaz de gravar em 1080 pixels a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O A04e chega com o processador Helio P35, da MediaTek. Lançado em 2020, este octa-core foi projetado justamente para celulares de entrada e ficou conhecido por apresentar desempenho equilibrado e arquitetura eficiente. O chip é composto por oito núcleos e pode atingir uma velocidade máxima de 2,3 GHz.

De memória RAM, o telefone vem em três opções — 2, 3 ou 4 GB. Já sobre armazenamento, a fabricante preparou também três possibilidades: 32, 64 ou 128 GB. Além disso, o aparelho ainda conta com slot para cartão de memória, que pode expandi-la em até 1 TB. Vale ressaltar, que o A04e também tem a RAM Plus, recurso que usa a parte livre da memória do dispositivo para expandir a RAM.

Bateria

A generosa bateria de 5.000 mAh é um dos principais atrativos do Galaxy A04e, que pode ficar até dois dias longe das tomadas. Além disso, a Samsung ainda equipou o aparelho com inteligência artificial que gerencia a energia, ajudando a detectar e ajustar os hábitos de uso para a bateria durar mais. Para carregar, o A04e traz porta USB-C. Não há suporte para carregamento rápido.

Bateria do Galaxy A04e — Foto: Reprodução/Samsung

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy A04e sai de fábrica rodando o Android 12, sob a interface One UI Core 4.1, própria da Samsung. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 e GPS. Vale ressaltar que o aparelho não tem suporte à rede 5G, nem NFC — funções presentes em aparelhos mais avançados. O dispositivo também não apresenta leitor para impressão digital. Já sobre sensores, o A04e vem com acelerômetro, sensor de luz e sensor de proximidade.

Android 12 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Preço

O Galaxy A04e começou a ser comercializado por R$ 1.399. Hoje o aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 689, na Amazon. Com isso, o smartphone da Samsung se equipara a aparelhos como o Moto E13, da Motorola, e o Redmi 12C, da Xiaomi — que apresentam valores parecidos.

Com informações de Samsung e GSM Arena.