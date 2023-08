Samsung Galaxy A24 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Galaxy A24 é um celular de entrada da Samsung, com especificações ideais para agradar usuários menos exigentes e que só precisam do básico para as tarefas do dia a dia. Lançado em abril com valor sugerido de R$ 1.899, o smartphone já pode ser encontrado por R$ 1.314 no varejo eletrônico. Entre os destaques do A24 estão o sistema triplo de câmeras de alta resolução, a bateria de longa duração de 5.000 mAh e a presença do Android 13, versão mais recente do sistema operacional do Google.