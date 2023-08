Saudades de GTA San Andreas? Saiba como baixar e jogar o clássico em 2023

GTA: San Andreas , jogo originalmente lançado em 2004 para o PlayStation 2 (PS2), foi um dos títulos mais importantes da série da Rockstar Games que levou o poderio do console ao limite na época. A história de Carl "C.J." Johnson se tornou parte da vida de jogadores também no primeiro Xbox e no PC, até receber outras versões mais recentes.

Atualmente, existem algumas formas de jogar o game, seja por meio de relançamentos do original, versões mobile e até mesmo a remasterização da coletânea Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition. Existem também métodos menos recomendados, como APKs e emuladores, e cujos riscos também precisam ser levados em conta. Pensando nisso, o TechTudo separou algumas formas de acessar o clássico GTA: San Andreas em 2023.

1 de 8 GTA: San Andreas é um clássico que pode ser jogado ainda hoje; veja 7 formas diferentes de acessar — Foto: Divulgação/Rockstar GTA: San Andreas é um clássico que pode ser jogado ainda hoje; veja 7 formas diferentes de acessar — Foto: Divulgação/Rockstar

Lojas oficiais dos consoles

GTA: San Andreas já esteve disponível em muitas plataformas, como, por exemplo, no PlayStation 4 (PS4), na opção original, de PS2, ou no Xbox One, via retrocompatibilidade com a versão do Xbox 360. No entanto, após o lançamento de Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, estas versões foram removidas e agora a única forma possível de jogar o game clássico nos consoles atuais é através da remasterização. Usuários que já haviam comprado o game nos consoles antes do lançamento da remasterização ainda podem baixá-lo de suas bibliotecas.

2 de 8 Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition traz versão remasterizada de GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/Microsoft Store Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition traz versão remasterizada de GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Versão remasterizada

O lançamento da coleção Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition frustrou alguns jogadores, primeiro por remover a opção de jogar o original na maioria das plataformas, mas também porque a remasterização não foi considerada tão boa. A versão Definitive Edition de GTA: San Andreas conta com maior resolução, distância de renderização estendida, melhorias na iluminação, no ambiente e nos modelos dos personagens, além de um novo sistema de mira e mais. Algumas dessas mudanças, no entanto, não foram bem recebidas. Muitos usuários ainda preferem a experiência original, a qual atualmente é inacessível.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition está disponível no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 299,90, para Nintendo Switch por R$ 299 e para PC pelas lojas digitais Steam por R$ 299,90 e no Rockstar Game Launcher por R$ 320.

3 de 8 A remasterização de GTA: San Andreas em Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition não foi bem aceita por todos os jogadores — Foto: Reprodução/Steam A remasterização de GTA: San Andreas em Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition não foi bem aceita por todos os jogadores — Foto: Reprodução/Steam

No celular Android

Uma das poucas versões "originais" de GTA: San Andreas que restaram é a edição mobile para Android, disponível na Google Play Store por R$ 19,99. Essa versão atualiza o jogo clássico do PS2 com gráficos em maior resolução, modelos melhorados e iluminação renovada, mas sem uma remasterização tão drástica quanto a feita na Definitive Edition.

O jogo utiliza comandos de toque na tela com joysticks virtuais para controlar movimento e câmera. Há três opções de controle e também suporte a joysticks USB e Bluetooth. O jogo originalmente também estava disponível para iPhone (iOS), mas não aparece mais na App Store brasileira.

4 de 8 A versão de GTA: San Andreas para dispositivos Android traz melhorias, mas se mantém próxima à versão do PlayStation 2 — Foto: Reprodução/Google Play Store A versão de GTA: San Andreas para dispositivos Android traz melhorias, mas se mantém próxima à versão do PlayStation 2 — Foto: Reprodução/Google Play Store

Versões oficiais no PC

Assim como nos consoles, jogadores que tenham adquirido GTA: San Andreas antes do lançamento da coleção Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, ainda podem baixá-lo novamente de suas bibliotecas para seus PCs. Seja na loja digital Steam ou no Rockstar Games Launcher, as versões originais ainda estão em sua biblioteca para redownload, mesmo que não estejam mais nas lojas.

Esta pode ser a única forma para muitos jogadores terem acesso ao game original de forma oficial, especialmente porque GTA: San Andreas chegou a ser distribuído gratuitamente no Rockstar Games Launcher.

5 de 8 As versões oficiais de PC de GTA: San Andreas ainda estão disponíveis para jogadores que as adquiriram antes do lançamento da Definitive Edition — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro As versões oficiais de PC de GTA: San Andreas ainda estão disponíveis para jogadores que as adquiriram antes do lançamento da Definitive Edition — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Download de APKs fora da Google Play Store

Existem alternativas não oficiais para jogar GTA: San Andreas, mas elas não são muito recomendadas. Um exemplo é o uso de APKs, arquivos de instalação para dispositivos Android que prometem a versão mobile de GTA: San Andreas sem precisar pagar pelo jogo. Existem muitos sites que afirmam providenciar uma versão "Mirror", como uma cópia de segurança do download do jogo, porém nenhum deles é oficial.

Segundo o especialista de segurança da Kaspersky na América Latina, Santiago Pontiroli, usuários devem evitar baixar aplicativos fora das lojas oficiais como Google Play Store. O porta-voz afirma que o problema está no momento da instalação desses APKs, quando são solicitadas permissões que liberam o acesso a dados sensíveis do dispositivo. "É complicado dar acesso a uma app que não sabemos da origem ou intenções", disse Santiago ao TechTudo.

6 de 8 Muitos sites prometem oferecer APK grátis de GTA: San Andreas para dispositivos Android, mas há riscos de segurança — Foto: Reprodução/Google Play Store Muitos sites prometem oferecer APK grátis de GTA: San Andreas para dispositivos Android, mas há riscos de segurança — Foto: Reprodução/Google Play Store

Emuladores de PS2

Usuários também podem optar por emuladores de PlayStation 2 no PC, que simulam o antigo console. Mas, vale ressaltar: por serem aplicativos executáveis, eles podem ser uma fonte de transmissão de vírus para seu computador. Ao baixar de fontes como os sites oficiais dos emuladores, o risco de contaminação é reduzido, porém, existem casos em que emuladores trazem softwares mal-intencionados, como Malware, Spyware, Toolbar (barras de ferramentas indesejadas para navegadores) e mais exemplos.

Um segundo problema na emulação está na performance do jogo. Por não se tratar do sistema nativo para qual o game foi lançado, um emulador pode apresentar problemas ao rodar GTA: San Andreas, como engasgos e travamentos.

7 de 8 Um emulador de PlayStation 2 poderia rodar GTA: San Andreas no PC, mas a experiência não seria tão boa — Foto: Divulgação/Rockstar Games Um emulador de PlayStation 2 poderia rodar GTA: San Andreas no PC, mas a experiência não seria tão boa — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Usuários que tentem usar emuladores em aparelhos com menos potência que um PC, como dispositivos Android ou "Game Sticks" (dispositivos direto para TV) poderão experimentar lentidão. Isso acontece, pois, apesar de o PS2 ser bastante antigo e os dispositivos atuais serem mais potentes, o ato de "simular" um videogame exige requisitos maiores que suas configurações originais.

Em lojas de Mods

Existem alguns sites e aplicativos que agem como "lojas" de download e prometem acesso a APKs como GTA: San Andreas e Mods (Modificações) para o jogo, como dinheiro infinito. Alguns dos mais conhecidos são o site Happymod e o aplicativo Jojoy, para Android. Apesar de inicialmente parecerem inofensivos, os mesmos riscos de segurança envolvendo APKs se aplicam.

8 de 8 Sites de mods prometem versão grátis de GTA: San Andreas para Android por APK, mas oferecem riscos — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Sites de mods prometem versão grátis de GTA: San Andreas para Android por APK, mas oferecem riscos — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O TechTudo também questionou o especialista Santiago Pontiroli a respeito dos mods, que afirmou ser possível encontrar algum código malicioso em modificações do tipo, valendo o alerta. Em sites como o Happymod, por exemplo, a página apenas reúne conteúdo de terceiros e não se responsabiliza por possíveis danos a seus dispositivos causados pelos APKs.