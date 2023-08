Scroll do mouse não funciona? Veja 6 dicas para resolver

Um mouse com scroll quebrado costuma trazer grandes transtornos para os usuários. O mecanismo, situado entre o botão esquerdo e direito do aparelho, é fundamental para uma navegação confortável e dinâmica pelo conteúdo exibido na tela do PC . No entanto, problemas como sensores desgastados, conexões soltas e até softwares desatualizados podem causar o mau funcionamento do scroll, limitando o uso do dispositivo. Felizmente, existem alguns procedimentos simples que podem ajudar a reverter o defeito.

Reconectar o mouse ou fazer uma limpeza no dispositivo podem reativar o recurso, a depender da causa do problema. Se o scroll do seu mouse não funciona, confira este guia do TechTudo para entender o que pode estar causando o defeito e veja seis dicas que podem te ajudar a recuperar a usabilidade do seu aparelho.

Alguns passos simples como limpar e reconectar o mouse podem ajudar a fazer o scroll voltar a funcionar — Foto: Reprodução/Unsplash/Bruno Yamazaky

Por que o scroll do mouse não funciona?

O mau funcionamento do scroll pode ser atribuído a uma série de fatores. Hardware desgastado, sensores ou interruptores internos defeituosos podem causar inconsistências na capacidade do mouse de interpretar os movimentos de rolagem. Abrasão gradual de poeira, detritos ou oleosidade ao redor da roda também podem resultar em atritos externos, prejudicando a sensibilidade e a precisão do scroll. Esses pequenos acúmulos podem levar a uma experiência de rolagem irregular ou interrompida.

Conflitos de software também desempenham um papel significativo nesses problemas. Drivers do dispositivo desatualizados ou alterados podem resultar em uma má comunicação entre o mouse e o sistema operacional, prejudicando a capacidade de interpretar os comandos de rolagem. Além disso, conflitos entre diferentes aplicativos ou processos em segundo plano podem impactar o desempenho geral do mouse, afetando sua funcionalidade de rolagem.

Como consertar o scroll do mouse

Diferente do que muitos pensam, quando o scroll do mouse não funciona, isso não quer dizer necessariamente que o dispositivo está com os seus dias contados. A seguir estão listados alguns procedimentos simples que podem ajudar o dispositivo a recuperar a rolagem. Caso nenhuma dessas alternativas solucione o problema, vale a pena levar o aparelho a um técnico especializado, ou considerar comprar um mouse novo.

1. Reconecte o mouse

Reconectar o mouse é uma medida inicial que pode ser eficaz para solucionar problemas de mau funcionamento do scroll. Esse procedimento visa ao restabelecimento da conexão entre o mouse e o computador, potencialmente resolvendo problemas causados ​​por desconexões temporárias ou falhas de comunicação. Ao desconectar o mouse (seja ele com fio ou Bluetooth), espera-se que o sistema operacional reaja reiniciando o dispositivo, reinstalando os drivers necessários e restabelecendo a interação adequada.

Reconectar o mouse pode ser uma solução para recuperar o bom funcionamento do dispositivo — Foto: Reprodução/Amazon

O procedimento é realizado de forma bem simples. Basta desconectar o mouse do computador, esperar alguns segundos, conectar novamente e verificar se a resposta do dispositivo em tela está alinhada com os movimentos mecânicos realizados por você.

2. Limpe o mouse

Limpar o mouse é uma abordagem prática e eficaz para resolver um scroll que não funciona, especialmente quando o problema é causado por sujeira acumulada na área da roda e nos componentes internos do mouse. Quando partículas de sujeira e detritos se acumulam excessivamente ao redor do aparelho de rolagem, o movimento suave da roda é prejudicado. Esse atrito adicional pode causar uma rotação não uniforme do mecanismo ou falta de resposta aos comandos de rolagem.

Para realizar o procedimento, certifique-se de que o mouse esteja desligado ou desconectado do computador. Depois, gire a roda de scroll para expor todas as suas superfícies. É recomendável usar uma escova macia e um cotonete para limpar cuidadosamente os dentes da roda e as áreas ao redor. Remova a sujeira acumulada e os resíduos com movimentos suaves e depois teste novamente o mouse.

3. Verifique as baterias do mouse

Em mouses sem fio, baterias com defeito ou sem carga podem afetar o funcionamento do scroll diretamente. Sem uma corrente elétrica estável, pode acontecer uma interrupção repentina de energia para o dispositivo. Isso pode levar a falhas temporárias ou a desligamentos do mouse, afetando a capacidade de usar o scroll de forma consistente. A falta de energia adequada também pode causar um funcionamento lento do mouse, fazendo o scroll responder de maneira irregular, com movimentos lentos e imprecisos.

Alguns mouses possuem indicadores luminosos que avisam quando a bateria está acabando — Foto: Itair Siqueira/TechTudo

Se você suspeitar de que a bateria está fraca, é recomendável substituí-la por uma nova ou recarregá-la, dependendo do tipo de bateria que o seu mouse utiliza. Se você estiver usando pilhas, substitua-as por pilhas novas. Se o mouse for recarregável, coloque-o na base de carregamento ou conecte-o ao cabo USB para recarregar.

4. Verifique as configurações do mouse

As configurações do mouse desempenham um papel crucial na experiência de uso do scroll. Por exemplo, uma sensibilidade de scroll muito alta pode resultar em rolagens rápidas demais, dificultando a leitura e a navegação. Por outro lado, uma sensibilidade muito baixa pode exigir mais voltas da roda para percorrer o conteúdo, o que pode ser frustrante e lento.

Alguns mouses possuem um software próprio para a configuração do aparelho, e que geralmente pode ser baixado no site da fabricante. Outra forma de verificar as configurações é no próprio sistema operacional. No Windows, basta acessar “Configurações” e, em seguida, “Dispositivos”. Depois, selecione “Mouse” no painel esquerdo. Na seção, você poderá alterar a sensibilidade da roda do scroll.

As configurações do mouse podem afetar o funcionamento do scroll — Foto: Unsplash/Rebekah Yip

5. Verifique o touchpad

Um mau funcionamento do touchpad pode afetar o funcionamento do scroll de um mouse, especialmente em notebooks onde ambos os dispositivos estão integrados. Alguns touchpads têm suporte a gestos multitoque, como deslizar com dois dedos para rolar. Por isso, se o mouse integrado estiver sujo ou úmido, a funcionalidade do scroll pode ser afetada. Além disso, se o touchpad estiver com mau funcionamento devido a conflitos de software ou drivers desatualizados, isso pode afetar os drivers gerais de entrada do dispositivo, o que pode prejudicar o desempenho do mouse, incluindo o funcionamento do scroll.

Para evitar conflitos de comunicação, o ideal é desativar o funcionamento do touchpad. Muitos notebooks disponibilizam um botão na parte superior do teclado para ativar e desativar a ferramenta. Também é importante verificar se o sistema está atualizado, para que não haja conflitos relacionados a drivers desatualizados.

6. Atualize o driver do mouse

Um driver é um software essencial que atua como intermediário entre um elemento de hardware e o sistema operacional de um computador. No caso dos mouses, uma versão desatualizada desse software pode causar o mal funcionamento geral do dispositivo, incluindo o scroll. Para evitar esses problemas, é importante manter os drivers do mouse atualizados. Isso pode ser feito visitando o site da fabricante do mouse e baixando a versão mais recente do driver compatível com o seu sistema operacional.

Também é possível atualizá-los diretamente no Windows. Para fazer isso, basta acessar o “Gerenciador de dispositivos” e procurar pelo menu “Mouse e outros apontadores”. Em seguida, encontre na lista o mouse você está usando e clique com o botão direito em cima dele. Agora, é só selecionar a opção “Atualizar driver” e depois “Pesquisar drivers automaticamente” para finalizar o procedimento.

Com informações de Make Use Of e Life Wire

