Seguro de celular Nubank vale a pena? Veja preço, cobertura e como funciona

O Seguro Celular do Nubank é uma opção mais acessível para usuários que estão em busca de um serviço de apólice para o smartphone. Por meio do serviço, os segurados garantem proteção ao smartphone contra acidentes e até mesmo contra roubo e furtos simples e qualificado, mesmo que o aparelho seja importado. A plataforma também é completamente digital, com toda a contratação realizada pelo aplicativo da instituição financeira.

Apesar dessas vantagens, o Nubank Celular Seguro não fornece ao cliente, em caso de perda total ou roubo do aparelho, o valor pelo qual o bem é avaliado, e sim um celular recondicionado. Além disso, é preciso esperar o fim do período de carência, de 30 dias, para registrar um sinistro. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica em detalhes como funciona o Nubank Celular Seguro. Confira e descubra se o serviço vale a pena para você.

Seguro de celular do Nubank em destaque no app do banco digital — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O que é e como funciona o seguro de celular Nubank?

Fruto de uma parceria com a Chubb, o Nubank Celular Seguro é uma opção para quem deseja proteger o smartphone contra furtos, roubos e danos acidentais, com cobertura internacional e assistência 24 horas. A contratação está disponível para alguns clientes da fintech e é válida até mesmo para celulares comprados no exterior.

A contratação é flexível. Isso significa que os clientes podem optar tanto pela cobertura completa quanto pela cobertura apenas de furto e roubo – fica ao critério do usuário. No entanto, só é possível ter um contrato por CPF. Dessa forma, se você possui mais de um aparelho em mãos, não será possível proteger os dois pelo Nubank.

Quando acionado, o seguro do Nubank atua de duas formas. No caso de furto ou roubo, a seguradora envia um celular recondicionado do mesmo modelo ou similar ao consumidor. Já em situações de danos acidentais, a companhia realiza o reparo do smartphone ou envia um aparelho semelhante ao usuário, a depender do resultado da análise.

O que o seguro de celular Nubank cobre?

O seguro do Nubank oferece duas frentes. Na de danos acidentais, o serviço oferece cobertura sobre a “inutilização do bem segurado” causado “em razão de um acidente devidamente comprovado”, de acordo com a fintech. A companhia, no entanto, não ofereceu uma lista completa de incidentes dessa natureza que são atendidos pelo serviço.

Celular no bolso — Foto: Pond5

Já a cobertura de furto e roubo é bem ampla. Além de roubo — ou seja, casos de subtração do aparelho com violência —, o seguro do Nubank também atende furto simples, quando não há evidências do crime. A cobertura para furto qualificado também é atendida pelo seguro da instituição financeira.

O seguro de celular Nubank cobra franquia?

O Nubank cobra uma coparticipação aos usuários. Esse valor varia de acordo com o contrato selecionado, e é informado antes mesmo de finalizar o contrato. De acordo com o banco digital, a franquia “existe para que o pagamento mensal do seguro fique mais barato”.

Por outro lado, a franquia não precisa ser paga pelo usuário caso a cobertura não seja acionada. A fintech explica que, se não houver a utilização do seguro durante a vigência do contrato, que é de doze meses, não será preciso pagar a coparticipação.

Cartões virtuais do Nubank — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

O seguro de celular Nubank tem carência?

Mesmo que você contrate o seguro agora, isso não significa que o seu celular estará coberto pelo seguro imediatamente. A instituição financeira explica, em seu site, que o Nubank Celular Seguro tem uma carência de 30 dias. Ou seja, só será possível acionar o serviço após a conclusão desse período de um mês. A carência é aplicável a qualquer contrato feito pelo Nubank. Desta forma a restrição é válida tanto para furtos ou roubos quanto para danos cobertos pelo produto da fintech.

Galaxy A32 é um dos aparelhos cobertos pelo seguro de celular do Nubank — Foto: Divulgação/Samsung

Quanto custa o seguro de celular Nubank?

O valor do seguro de celular do Nubank varia de acordo com o aparelho e os serviços contratados. Durante a contratação, os usuários podem fazer uma simulação para montar a franquia de acordo com as necessidades dos usuários. Assim, é possível ajustar o valor da mensalidade e até verificar a franquia antes mesmo de adquirir o serviço.

O TechTudo simulou a contratação do combo "Danos acidentais + Roubo e furto" para dois aparelhos: iPhone 13 (128 GB) e Samsung Galaxy A32 (128 GB). Para o celular da Apple, o Nubank cobrou mensalidade de R$ 82,12 mais R$ 1.080 de franquia, em caso de acionamento do seguro. O modelo intermediário da Samsung, por sua vez, teve mensalidade avaliada em R$ 27,13 e franquia de R$ 565.

Simulação de contratação de seguro de celular do Nubank para o iPhone 13 — Foto: Reprodução/TechTudo

O valor é pago mensalmente na mesma data de contratação pela conta do Nubank ou pelo cartão de crédito da fintech. No entanto, se o dia da cobrança cair em um fim de semana ou feriado, o valor será debitado do cliente somente no próximo dia útil. “Se não for possível realizar o pagamento na primeira tentativa, nosso sistema repetirá a cobrança diariamente até que o pagamento possa ser efetivado”, explica o blog do Nubank.

Como contratar?

O seguro do Nubank é contratado pelo aplicativo da própria instituição financeira. Para isso, os usuários só precisam entrar na plataforma, tanto no Android quanto no iPhone (iOS), e acessar a área de Seguros. Em seguida, é só escolher o “Seguro celular” e fazer a simulação.

Todo o processo é realizado digitalmente, sem depender de ligações ou até mesmo de uma agência. Já o pagamento, como explicado anteriormente, é realizado mensalmente na data de contratação pela conta do Nubank ou pelo cartão de crédito da fintech.

iPhone na vitrine — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Como acionar o seguro em caso de problemas?

O acionamento depende do incidente. No caso de furto ou roubo, o cliente precisa solicitar o bloqueio do IMEI para operadora e abrir um boletim de ocorrência. Em seguida, basta registrar o acontecimento no portal do seguro (la.studio.chubb.com/myaccount/br/nubank/cellphone/default/es-PRT) e pagar a franquia via Pix, boleto ou cartão de crédito.

Se o celular sofreu algum tipo de dano, o segurado também precisa registrar o caso no portal do seguro e pagar a franquia. Mas também é necessário desvincular a conta do iCloud ou Mi Cloud, caso o celular seja da Apple ou da Xiaomi, e enviar o aparelho à seguradora.

Nubank Celular Seguro vale a pena?

O Nubank Celular Seguro chama a atenção pelo suporte a aparelhos comprados no exterior. Além disso, o serviço possui um preço mais acessível e atende até mesmo furto simples, diferente das opções comercializadas pela concorrência.

No entanto, ao acionar o seguro, o usuário não recebe o prêmio em dinheiro, mas um celular recondicionado em caso de perda total ou roubo do bem seguro. Além disso, é preciso esperar o fim do período de carência, de 30 dias, para registrar um sinistro.

No Reclame Aqui, alguns usuários apresentaram queixas em relação ao serviço. Em junho de 2023, um usuário de Curitiba (PR) alegou que, após o acionamento do seguro, a troca do aparelho ocorreu “sem problemas”. Durante o uso, entretanto, ele percebeu que a saúde da bateria do aparelho estava “significativamente degradada”.

Em julho do mesmo ano, outro consumidor questionou a reposição do aparelho. Na ocasião, o usuário de Cataguases (MG) acionou o seguro do seu iPhone SE de 3ª geração, lançado em 2022, e recebeu um iPhone XS, estreado em 2018. Ao reclamar, a seguradora trocou o aparelho por um iPhone XR e, após outra queixa, deram novamente um iPhone XS em vez de oferecer o iPhone SE de 3ª geração.

iPhone XS Max — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

Procurado pelo TechTudo, o Nubank afirmou que mantém um rigoroso controle de qualidade junto aos parceiros, para que cumpram os Termos & Condições do contrato, e que não mede esforços para buscar soluções para situações pontuais. O banco disse ainda que realiza a aprovação dos sinistros em no máximo 2 dias, e que todos os aparelhos recebidos a partir de sua abertura possuem garantia de 90 dias em caso de mal funcionamento. Veja a nota completa abaixo:

"A entrega da melhor experiência do cliente Nubank com os produtos e serviços oferecidos é uma prioridade. Especificamente sobre o produto Nubank Celular Seguro, mantemos um rigoroso controle de qualidade junto aos nossos parceiros para que cumpram os Termos & Condições do contrato e não medimos esforços para buscar soluções para situações pontuais. Cabe ressaltar que realizamos a aprovação dos sinistros em no máximo 2 dias e todos os aparelhos recebidos a partir de sua abertura possuem garantia de 90 dias em caso de mal funcionamento.

Nossa busca por oferecer um serviço sempre melhor ao cliente é incessante e, em pesquisa recente apuramos que 85% dos clientes se disseram satisfeitos e 75%, extremamente satisfeitos. O Nubank ainda esclarece que preza pela total qualidade de atendimento, inclusive no Reclame Aqui, onde é historicamente reconhecido em premiações e detentor do selo RA1000, concedido a instituições capazes de resolver mais de 90% das reclamações, entre outros critérios. Aproveitamos para ressaltar que o Nubank não comenta casos específicos de clientes, colocando à disposição nossos canais de atendimento 24 horas nos sete dias da semana para dúvidas e resoluções."

Com informações de Nubank (1 e 2) e Reclame Aqui (1 e 2)

