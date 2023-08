Série de One Piece na Netflix: veja sinopse, elenco e críticas

A série live-action de One Piece estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (31), após anos de espera. Baseado no mangá de Eiichiro Oda, que existe desde 1997 e ainda está em publicação, a mais nova aposta do streaming tem no elenco principal Iñaki Godoy (Luffy) e Emily Rudd (Nami). A trama segue Luffy, um jovem com o corpo elástico que sonha em criar sua própria tripulação e partir em uma aventura para se tornar o próximo Rei dos Piratas.

Ao todo, a produção tem oito episódios de cerca de uma hora de duração cada, já disponíveis no catálogo da Netflix. Até o momento, a série tem agradado a crítica especializada em sites como Rotten Tomatoes. Pensando nisso, se você é fã dos clássicos anime e mangá, confira, a seguir, mais detalhes de One Piece - A Série, como sinopse, elenco e repercussão.

One Piece segue Monkey D. Luffy, um garoto que tem o sonho de se tornar o Rei dos Piratas — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de One Piece - A Série

Nesta primeira temporada da adaptação live-action de One Piece, o arco East Blue do mangá ganhará espaço. Por ser uma parte mais introdutória, os principais personagens da trama são apresentados aqui com mais detalhes e é justamente onde o protagonista Monkey D. Luffy começa sua jornada como pirata em busca de um tesouro mítico chamado One Piece.

Com o objetivo de se tornar o rei dos piratas, o protagonista precisará de uma tripulação para ajudá-lo nesta missão. É aqui que o recrutamento do espadachim Roronoa Zoro, da ladra com incrível talento para navegação Nami, do aspirante a inventor Usopp e do cozinheiro Sanji acontece, bem como a luta de Luffy contra Arlong. Assim, em uma trama que mistura piratas e fantasia, a aventura do jovem que estica e seus amigos será uma jornada repleta de perigos e, claro, muitos inimigos também.

Elenco

Estrelado pelo ator mexicano Iñaki Godoy (Imperfeitos) no papel do protagonista Monkey D. Luffy e a americana Emily Rudd (Rua do Medo: 1994 - Parte 1) interpretando Nami, o elenco de One Piece - A Série ainda é formado por Mackenyu Arata (Beijo da Morte) como Roronoa Zoro, Taz Skylar (O Chef) dando vida a Sanji e Jacob Romero Gibson (Greenleaf) como Usopp.

Também estão no elenco Peter Gadiot (Yellowjackets), Morgan Davies (A Morte do Demônio: A Ascensão), Jeff Ward (Agentes da S.H.I.E.L.D), Celeste Loots (The Date) e Steven John Ward (Contra o Relógio).

O público pôde conhecer a caracterização dos personagens do live-action de One Piece por conta desta foto oficial — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Muito aguardada pelo público e pelos fãs do mangá e anime, a estreia da série live-action de One Piece já rendeu algumas avaliações positivas sobre a produção entre a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a produção conquistou 82% de aprovação entre os críticos. Já no IMDb, as primeiras impressões foram favoráveis, tendo nota inicial de 8,8, com mais de três mil avaliações.

Para o jornalista Grant Hermanns, do Screen Rant, a produção original da Netflix "é muito fiel à sua história". Além disso, a série "fica um pouco mais séria em alguns momentos onde era esperada a ação, mas de certa forma realmente melhora alguns elementos. E Nami e Zoro roubam a cena”. Já Angie Han, do The Hollywood Reporter, "a adaptação é uma "aventura doce e espirituosa para encantar sua criança interior".

Confira o trailer oficial de One Piece - A Série:

