Show do Paul McCartney: veja pré-venda BRB, preços e como comprar ingressos

Paul McCartney retornará ao Brasil em 2023, anunciou o cantor pelas redes sociais nesta segunda-feira (7). Os shows fazem parte da turnê Got Back, e acontecerão nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro, entre 30 de novembro e 16 de dezembro. Os preços dos ingressos iniciam em R$ 150 (meia-entrada) e chegam até R$ 990, variando conforme o setor e a cidade escolhida. Clientes do banco BRB poderão adquirir as entradas em pré-venda, já a partir desta terça-feira (8). Os demais usuários só poderão fazer a compra a partir do meio-dia de quinta-feira (10).

A seguir, o TechTudo traz um guia completo de como comprar os ingressos para os shows do Paul McCartney no Brasil em 2023. Aprenda, nas próximas linhas, como comprar em pré-venda com cartão BRB, quais são os preços das entradas por cidade, datas dos concertos e mais.

Got Back: turnê do Paul McCartney passará pelo Brasil; veja datas, preços dos ingressos e como comprar online — Foto: Divulgação/Paul McCartney

Datas dos shows de Paul McCartney no Brasil 2023

Serão cinco shows da Got Back Tour, de Paul McCartney, no Brasil em 2023:

30 de novembro - Horário: 20h30 - Brasília (DF) - Local: Estádio Mané Garrincha

3 de dezembro - Horário: 20h - Belo Horizonte (MG) - Local: Arena MRV

9 de dezembro - Horário: 20h - São Paulo (SP) - Local: Allianz Parque

13 de dezembro - Horário: 20h - Curitiba (PR) - Local: Estádio Couto Pereira

16 de dezembro - Horário: 21h - Rio de Janeiro (RJ) - Local: Maracanã

Preços dos ingressos do show do Paul McCartney no Brasil 2023

Os preços dos ingressos para a Got Back Tour 2023 no Brasil variam de acordo com o setor e o lugar de preferência. Abaixo, veja os valores em cada cidade que receberá Paul McCartney.

Preços de ingressos para Paul McCartney em Brasília

Cadeira superior: R$ 500 (inteira) / R$ 250 (meia)

Cadeira inferior: R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia)

Pista comum: R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia)

Pista premium: R$ 990 (inteira) / R$ 495 (meia)

Preços de ingressos para Paul McCartney em Belo Horizonte

Cadeira superior: R$ 480 (inteira) | R$ 240 (meia)

Cadeira inferior leste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

Cadeira inferior oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

Nível inferior sul: R$ 600 (inteira) | R$ 300 (meia)

Pista premium: R$ 990 (inteira) | R$ 495 (meia)

Pista comum: R$ 650 (inteira) | R$ 325 (meia)

Preços de ingressos para Paul McCartney em Curitiba

Arquibancada: R$ 440 (inteira) | R$ 220 (meia)

Cadeira pro tork: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

Cadeira social superior e inferior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

Pista premium: R$ 990 (inteira) | R$ 495 (meia)

Pista comum: R$ 520 (inteira) | R$ 260 (meia)

Preços de ingressos para Paul McCartney em São Paulo

Cadeira inferior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

Cadeira superior: R$ 420 (inteira) | R$ 210 (meia)

Pista premium: R$ 990 (inteira) | R$ 495 (meia)

Pista comum: R$ 650 (inteira) | R$ 325 (meia)

Preços de ingressos para Paul McCartney no Rio de Janeiro

Cadeira inferior leste: R$ 680 (inteira) | R$ 340 (meia)

Cadeira inferior oeste: R$ 680 (inteira) | R$ 340 (meia)

Cadeira inferior sul: R$ 420 (inteira) | R$ 210,00 (meia)

Superior sul: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia)

Superior nível 5: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia)

Pista premium: R$ 990 (inteira) | R$ 495 (meia)

Pista comum: R$ 650 (inteira) | R$ 325 (meia)

Maracanã Mais leste: R$ 990 (inteira) | R$ 495 (meia)

Maracanã Mais oeste: R$ 990 (inteira) | R$ 495 (meia)

Como comprar ingressos do Paul McCartney (Got Back Tour) em pré-venda BRB

Usuários que sejam correntistas do Banco de Brasília (BRB) poderão adquirir ingressos para o show do Paul McCartney em pré-venda. A modalidade é válida para todos os concertos, mesmo para os de outros estados, e estará disponível a partir das 10h de terça-feira (8) pelo site da EVENTIM.

Para comprar ingresso para a Got Back Tour 2023, é preciso ir ao site oficial (https://www.eventim.com.br/artist/paul-mccartney), pesquisar pela sua cidade ou data de preferência e tocar sobre a opção que diz "Paul McCartney - Clientes BRB". Por enquanto, as vendas ainda estão fechadas, mas, a partir de amanhã, bastará tocar sobre "Ingressos", no botão azul ao lado direito da tela.

Comprando ingresso para Paul McCartney na pré-venda BRB pelo site da Eventim — Foto: Reprodução/TechTudo

Em seguida, selecione uma das opções disponíveis de ingresso e toque sobre o ícone de "+" para adicioná-lo ao seu carrinho. Aí, pressione o botão azul, que diz "Ingresso", e, na tela a seguir, vá em "Continuar". Faça login com e-mail e senha, caso já seja cadastrado na plataforma, ou realize com cadastro rápido.

Depois, basta inserir seus dados de pagamento - ou seja, as informações do seu cartão de crédito BRB. Vale lembrar que cada usuário só pode comprar até seis ingressos, sendo dois o máximo para meia.

Como comprar ingressos do Paul McCartney (Got Back Tour) pela venda geral

As vendas gerais para a turnê de Paul McCartney no Brasil em 2023 iniciam às 12h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (10). Os ingressos, assim como os da pré-venda, também devem ser adquiridos online pelo site da Eventim (https://www.eventim.com.br/artist/paul-mccartney).

O passo a passo é bem similar ao da compra para correntistas do BRB, com o diferencial de que, em vez de selecionar a opção de ingresso em pré-venda, o usuário deverá selecionar a venda geral - que, vale lembrar, só será disponibilizada na quinta-feira.

Dicas de segurança para comprar ingressos para a Got Back Tour 2023 de Paul McCartney

Turnês de grande porte, como é a de Paul McCartney, podem ter ingressos esgotados rapidamente. Isso aconteceu recentemente com os shows da Taylor Swift no Brasil, e vários fãs da loirinha foram expostos a golpes tentando adquirir as entradas por vias alternativas. Por isso, é preciso ficar atento e seguir algumas dicas de segurança na hora de adquirir ingressos. Abaixo, veja as indicações do TechTudo para fazer uma compra segura:

Evite comprar ingressos de sites não-oficiais, como Viagogo. Isso porque esses sites são como uma OLX de ingressos - ou seja, as entradas ali comercializadas não provêm de fontes oficiais. Por isso, podem ser vendidas por perfis golpistas. O ideal é optar pelo site da Eventim;

Isso porque esses sites são como uma OLX de ingressos - ou seja, as entradas ali comercializadas não provêm de fontes oficiais. Por isso, podem ser vendidas por perfis golpistas. O ideal é optar pelo site da Eventim; Caso vá comprar ingresso de segunda mão, certifique-se de só fazer transferência via Pix quando tiver os ingressos em mãos. Aqui, o ideal é evitar comprar de desconhecidos na Internet. Prefira compras presenciais e/ou de conhecidos seus;

Aqui, o ideal é evitar comprar de desconhecidos na Internet. Prefira compras presenciais e/ou de conhecidos seus; Se você recebeu uma mensagem no Instagram ou Twitter de alguém te oferecendo os ingressos que você quer, suspeite dessa interação . Busque informações, como seguidores em comum, para entender se aquele perfil é confiável. Aqui, a dica é novamente evitar fazer a aquisição de desconhecidos - principalmente em casos em que eles vão até você.

Com informações de Eventim

