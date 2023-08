Suits: conheça sinopse, elenco e trailer da série com Meghan Markle

Suits , exibida na televisão estadunidense entre 2011 e 2019, é constantemente citada como uma das melhores séries de advogados já feitas e está disponível na íntegra no catálogo da Netflix . O título se tornou um marco para o gênero na TV, ao apresentar a vivência em um escritório de advocacia fictício na cidade de Nova Iorque.

Criado e escrito por Aaron Korsh, com Patrick J. Adams, Gabriel Macht e Meghan Markle no elenco, o programa durou nove temporadas, com 134 episódios ao todo, acumulando indicações e conquistas de prêmios notáveis. A seguir, confira mais detalhes de Suits.

Suits (Netflix): Mike Ross (Patrick J. Adams) e Harvey Specter (Gabriel Macht) são os protagonistas da série — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo

A série gira em torno de Mike Ross (Patrick J. Adams), um talentoso jovem que abandonou a faculdade de Direito e possui uma extraordinária memória fotográfica. Apesar de não ter seguido na vida universitária, ele consegue uma entrevista com Harvey Specter (Gabriel Macht), um respeitado advogado de Manhattan.

Impressionado com as habilidades de Mike, Harvey o contrata como seu associado, mesmo sabendo que ele não tem diploma de Direito. Assim, formam uma dupla implacável, enquanto o personagem de Macht ajuda o parceiro a esconder o segredo e a aprimorar suas habilidades jurídicas. Enfrentando diversos casos nos tribunais, os protagonistas passam por desafios profissionais e pessoais, testando os limites da parceria.

Elenco e equipe técnica

Além da dupla de advogados vivida por Patrick J. Adams e Gabriel Macht, Suits conta com personagens importantes, como Donna Paulsen (Sarah Rafferty), a secretária de Harvey, Louis Litt (Rick Hoffman), um advogado ambicioso e emocionalmente instável, Jessica Pearson (Gina Torres), a poderosa diretora do escritório, e Rachel Zane (Meghan Markle), o interesse romântico de Mike.

Além de protagonistas, Adams e Macht também assinam como produtores do show, juntamente com Gene Klein, enquanto a produção executiva fica a cargo de Doug Liman e David Bartis. Diferentes diretores conduziram o programa ao longo das temporadas, incluindo Kevin Bray, Anton Cropper e Roger Kumble.

Personagens principais da série Suits, disponível na Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

A série Suits teve uma boa recepção entre o público e a crítica. No IMDb, por exemplo, o programa recebeu nota 8,4, com mais de 440 mil avaliações. Já no agregador de notas Rotten Tomatoes, o programa acumula uma aprovação de 90% entre a imprensa especializada e 87% da audiência.

O show foi indicado a nove prêmios ao longo de sua exibição, com destaque para a atriz Gina Torres, premiada no NHMC Impact Awards e no Imagen Foundation Awards, em 2013 e 2018, respectivamente, pelo seu papel como a diretora Jessica Pearson. A série chegou ao fim em 2019, deixando um legado na televisão e conquistando um lugar especial na cultura pop.

Com informações de IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes.

