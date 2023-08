Tablet Xiaomi Redmi Pad é bom? Veja ficha técnica e preço

O Redmi Pad é um tablet com design fino, acabamento premium, e hardware intermediário lançado pela Xiaomi em outubro de 2022. Os principais destaques da ficha técnica incluem som Dolby Atmos, graças aos quatro alto-falantes, e a bateria de 8.000 mAh. No restante, o tablet tem elementos simples, como câmera de apenas 8 megapixels, tela LCD IPS e processador Helio G99 da MediaTek . Além disso, faltam ao produto da Xiaomi sensor biométrico eentrada P2 para fones de ouvido. Atualmente é possível encontrá-lo pelo preço mínimo de R$ 1.580 em marketplaces. Confira essas e outras características do Redmi Pad nas linhas a seguir.

Redmi Pad tem tela de 10,61 polegadas com painel LCD

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Pad

Tela: IPS LCD de 10,61 polegadas

Resolução da tela: 2.000 x 1.200 pixels

Câmera principal: 8 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 12 com MIUI 14 for Pad

Processador: MediaTek Helio G99 (octa-core)

Memória RAM: 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Capacidade da bateria: 8.000 mAh

Cores: grafite, prata e verde menta

Lançamento: outubro de 2022

Preço de lançamento: 330 Euro (R$ 1.735,84)

Design e cores

O Redmi Pad tem um corpo fabricado em um único bloco de metal, sem junções. Ele traz molduras planas, linhas retas e acabamento premium, mesmo sendo um tablet com hardware intermediário. O dispositivo pesa 445 gramas, tem 250,38 mm de altura, 157,98 mm de largura e apenas 7,05 mm de espessura. Aém disso, está disponível no mercado global nas cores grafite, prata e verde menta.

Redmi Pad está disponível em três opções de cores

Tela

O Redmi Pad tem uma tela IPS LCD de 10,61 polegadas e 2K de resolução (2.000 x 1.200 pixels). De acordo com a página oficial do produto, o display pode gerar mais de 1 bilhão de cores, o que tende a melhorar consideravelmente a definição, e 400 nits de brilho, o mínimo recomendável para quem precisa utilizar o aparelho em locais ensolarados e conseguir enxergar a tela com satisfação.

Redmi Pad da Xiaomi tem tela com resolução de 2K e consegue exibir até 1 bilhão de cores

O display tem 90 Hz de taxa de atualização — contagem que está longe dos 120 Hz ou 144 Hz desejados pelo público gamer. Entretanto, esse número deve ser o suficiente para a maioria dos usuários terem uma experiência suave em jogos recentes, nas trocas rápidas de cenas e visualização de vídeos.

O portátil é recomendado para todas as tarefas do cotidiano e tende a se destacar na exibição de filmes, pelas suas características de multimídia. Vale citar, entretanto, que ele não vem com suporte para canetas, deficiência que pode afastá-lo dos usuários que procuram um tablet para estudos.

Câmera

A qualidade do sistema fotográfico não é o foco deste produto, que possui apenas um sensor simples de 8 megapixels na parte de trás e outro, também de 8 MP, na parte frontal. Como a câmera do display é comumente usada para videoconferência, a Xiaomi posicionou o hardware na lateral, e não no topo, para que o tablet seja usado na horizontal nessas ocasiões.

Redmi Pad traz câmera simples, voltada para videoconferência

Por outro lado, vale a pena mencionar que o Redmi Pad vem com um recurso digital chamado “FocusFrame”, que promete rastrear o rosto do usuário para mantê-lo centralizado durante uma videoconferência, mesmo se a pessoa movimentar a cabeça. Desta forma, a fabricante acredita que é possível se mexer com mais liberdade durante uma transmissão.

Performance e armazenamento

O Xiaomi Redmi Pad vem equipado com processador octa-core Helio G99 MediaTek, feito sob o processo de 6 nm. O componente consegue chegar na frequência de 2,2 GHz. O tablet está disponível no exterior em opções com 3 GB, 4 GB ou 6 GB de RAM. Quanto ao armazenamento, há versões com 64 GB ou 128 GB de espaço para dados.

Redmi Pad é equipado com processador octa-core da MediaTek

Esta ficha técnica deve ser o suficiente para todas as tarefas padrão de um tablet, como navegar na web, assistir a vídeos, fazer trabalhos escolares e até mesmo jogar games de última geração. No entanto, já é possível encontrar aparelhos mais poderosos nas lojas, como o Galaxy Tab S9, que tem 256 GB de armazenamento e processador Snapdragon de última geração.

Bateria

A bateria deste aparelho tem 8.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 18 W. Segundo o site oficial, o númro deve ser o suficiente para uma autonomia de até 26 horas de leitura sem parar, 21 horas de reprodução de vídeo ou até 12 horas com games, sem interrupções. A página do produto não informa quanto tempo seria necessário para recarregar a bateria por completo.

Versão do sistema

Com Android 12 instalado, o Redmi Pad tem a garantia da Xiaomi de que será atualizado para o Android 13 e o Android 14, quando estiverem disponíveis. A interface do tablet é o MIUI for Pad, com as mudanças visuais características já conhecidas por quem utiliza os celulares da marca.

Recursos extras

Um dos recursos extras apontados pelo site oficial da fabricante como um dos trunfos do Redmi Pad é a tela dividida. Com ela, é possível abrir e usar até dois aplicativos ao mesmo tempo, em apenas uma área, para que o usuário possa arrastar e soltar seus programas sem precisar alternar entre os quadros.

Tablet da Xiaomi também tem recurso de tela dividida

A página oficial do Redmi Pad anuncia que o aparelho vem com um sistema de áudio composto por quatro alto-falantes, sendo dois em cada extremidade, e dá suporte para Dolby Atmos. O recurso de som é utilizado nos cinemas para provocar sensação imersiva nos espectadores.

Conectividade

O Xiaomi Redmi Pad traz conexão Wi-Fi dual band; Bluetooth atualizado para o padrão 5.3, que tende a ser mais rápido e confiável do que os anteriores; e uma entrada USB Tipo-C. Entretanto, o aparelho não traz 4G, o que significa que o usuário não poderá acessar a Internet de qualquer lugar, e não tem NFC, impossibilitando a realização de pagamentos por aproximação.

Preço e onde comprar

O Redmi Pad não é encontrado de forma oficial no Brasil, somente em importadoras, como alguns perfis de marketplace da Amazon. Neste caso, o produto está sendo vendido pelo preço mínimo de R$ 1.624,44 no modelo com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento ou, ainda, R$ 1.580 na opção com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno.

A Xiaomi não oferece suporte de reparos e trocas em caso de defeito no Brasil, se o produto foi adquirido de forma não oficial. Vale lembrar que os celulares da empresa representam 60% do contrabando que é comercializado no país neste segmento.

