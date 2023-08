Texas Chain Saw Massacre: conheça gameplay e requisitos do jogo de terror

The Texas Chain Saw Massacre é um game de sobrevivência e terror multiplayer baseado no filme O Massacre da Serra Elétrica (1974). Os jogadores podem atuar como inocentes que precisam fugir dos perigos ou até controlar Leatherface e seu bando, sendo possível usar de suas habilidades para localizar as vítimas enquanto tentam se esconder. Seu conceito lembra outros games online de times assimétricos, como Dead by Daylight e até Among Us.