Transformers - O Despertar das Feras: saiba onde assistir ao filme online

Durante seu período nos cinemas, Transformers - O Despertar das Feras arrecadou US$ 433 milhões mundialmente em bilheteria (R$ 2,1 bilhões, em conversão atual). Porém, as notas dos críticos não foram tão positivas. Para saber mais sobre o enredo, elenco e as notas da imprensa, confira a seguir.

No enredo de Despertar das Feras, animais robóticos se juntam na luta de Optimus Prime contra um novo perigo na Terra — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Transformers - O Despertar Das Feras

Em um período antigo do universo, o devorador de planetas Unicron (Colman Domingo) está em busca de uma chave valiosa capaz de abrir outras dimensões. Ele manda seus capangas, os Terrorcons, irem atrás do artefato no planeta dos Maximals, Autobots ancestrais capazes de assimilar a forma de animais. Para despistar o vilão, parte dos Maximals foge para a Terra, onde escondem a chave.

Anos se passam e, em 1994, o ex-militar Noah Diaz (Ramos) conhece por acaso um grupo de Autobots quando tenta roubar um carro de luxo. O líder Optimus Prime (Peter Cullen) usa da ajuda dele e da historiadora Elena Wallace (Fishback) para decifrar os códigos que mantém a chave protegida - antes que Unicron e seu exército possam roubar o artefato.

O Autobot Mirage, um dos aliados na luta contra os Terrorcons; o sétimo capítulo da franquia serve como um reboot para a série — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Além dos protagonistas Anthony Ramos (Em Um Bairro e Nova Iorque) e Dominique Fishback (Enxame), o live-action da linha de brinquedos da Hasbro ainda tem no elenco Elena Wallace (Oz) no papel de Breanna Diaz, Tobe Nwigwe (Mo) interpretando Reek, Michael Kelly (Jack Ryan) dando vida ao Agente Burke, Sarah Stiles (Distúrbio) sendo Jillian Robinson, entre outros. Joby Harold (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas), Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber assinam o roteiro.

O maior destaque são as vozes dos robôs alienígenas, composta por Ron Perlman (Sons of Anarchy) no papel de Optimus Primal, Pete Dinklage (Game of Thrones) dando voz à Scourge e Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) dublando Airazor. Peter Davidson (Morte Morte Morte) assume MIrage e Michaela Jaé Rodriguez (Pose) está na voz de Nightbird. Petter Cullen, dublador de Optimus Prime desde as animações nos anos 1980, também está no filme.

O filme ainda promete muita pancadaria entre Autobots e Terrorcons no melhor estilo Transformers — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Mesmo com o alto valor de bilheteria, O Despertar das Feras não conseguiu índices expressivos nas notas da imprensa. O longa tem metascore de 42 no Metacritic, enquanto a avaliação da crítica no Rotten Tomatoes é de 53%. Porém, o título ainda se mantém acima da maioria dos outros filmes da franquia. No consenso do Rotten, é estabelecido que "O Despertar das Feras é uma das aventuras mais agradáveis da saga".

Opinião semelhante veio de Matt Donato, do site Collider, definindo o filme como "a prova de que a franquia Transformers está acelerando rumo ao caminho certo". Já Mick LaSalle, do San Francisco Chronicle, deu uma avaliação extremamente negativa ao sétimo filme da saga. O crítico elogiou apenas o trabalho dos atores Anthony Ramos e Dominique Fishback, ao descrevê-los como "humanos que na história tentam salvar o planeta, mas que na vida real eles tentam salvar um filme."

