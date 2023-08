Tudo sobre Galaxy Watch 6 Classic: veja preço e ficha técnica completa

Galaxy Watch 6 Classic é um smartwatch premium da Samsung . Lançada no final de julho junto ao Galaxy Watch 6, a nova versão do relógio inteligente mantém o visual clássico, que combina o design esportivo com o tradicional. O dispositivo também chega com uma detecção mais ampla de exercícios físicos e identificação automática de quedas. Além disso, graças à redução das bordas da moldura, que está mais fina, o Galaxy Watch 6 Classic vem com tela 30% maior. A versão com 43 mm de tamanho tem preço sugerido de R$ 3.799, e o modelo com 47 mm sai por R$ 3.999.

As duas grandes diferenças entre o Galaxy Watch 6 e o Galaxy Watch 6 Classic são o tamanho e a qualidade da composição do material. O primeiro é produzido com uma caixa de alumínio reforçado, enquanto o segundo é construído com aço inoxidável, que tende a ser mais resistente. Entretanto, vale a pena ressaltar que a versão Classic tem mais sensores. Ambos são indicados para quem procura tecnologia de ponta e precisa acompanhar a saúde e seus treinamentos. Confira, nas linhas a seguir, detalhes da ficha técnica do Galaxy Watch 6 Classic.

2 de 9 Galaxy Watch 6 Classic tem caixa de aço inoxidável — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Watch 6 Classic tem caixa de aço inoxidável — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica

Tela: Super AMOLED de 1,3" (43 mm) ou 1,5 polegada (47 mm)

Resolução de tela: 432 × 432 (43 mm) ou 480 × 480 (47 mm)

Proteção: Vidro de cristal de safira

Processador: Exynos W930 (dual-core, 1,4 GHz)

Memória: 2 GB de RAM

Armazenamento: 16 GB

Conectividade: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, NFC e GPS

Sistema operacional: Wear OS 4

Bateria: até 40 horas de uso

Dimensões: 42.5 x 42.5 x 10.9 mm (43 mm) e 46.5 x 46.5 x 10.9 mm (47 mm)

Peso: 52 g (43 mm) e 59 g (47 mm)

Cores disponíveis: prata ou preto

Lançamento: julho de 2023

Preço: R$ 3.799 (43 mm) ou R$ 3.999 (47 mm)

Tela

A tela Super AMOLED do Galaxy Watch 6 Classic possui bordas 15% mais finas do que o modelo da geração anterior, o que garante um espaço 30% maior para visualização dos aplicativos e informações, de acordo com o site da fabricante. O smartwatch tem display com 1,5 polegada de tamanho no modelo com caixa de 47 mm, e 1,3 polegada na versão com 43 mm.

3 de 9 Galaxy Watch 6 Classic traz tela feita com cristal de safira — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Watch 6 Classic traz tela feita com cristal de safira — Foto: Divulgação/Samsung

Construído de forma mais premium, o painel deste smartwatch possui vidro de cristal de safira, que tende a oferecer melhor resistência para uso no dia a dia. Além disso, traz protocolo de proteção IP68, ou seja, é vedado contra poeira e pode ser submerso na água por até 5 ATM. Vale dizer que o Galaxy Watch 6 Classic traz a tecnologia “Always on display”, que deixa a tela sempre “ligada” para mostrar a hora, como se fosse um relógio de mesa.

Design e cores

Como o nome indica, este smartwatch tem um design clássico, que remete aos antigos relógios de mergulho. A armação circular, conhecida como bisel, é feita de aço inoxidável e pode ser girada para “interação intuitiva” com as funções do sistema operacional, conforme explica o site oficial do Galaxy Watch 6 Classic.

4 de 9 Galaxy Watch 6 Classic pode ser personalizado e tem uma grande variedade de pulseiras vendidas separadamente — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Watch 6 Classic pode ser personalizado e tem uma grande variedade de pulseiras vendidas separadamente — Foto: Divulgação/Samsung

A pulseira tem um mecanismo para troca rápida entre os modelos esportivo e clássico. De acordo com o site da Samsung, ao pressionar o botão, a pulseira poderá se soltar sozinha de forma suave do relógio. Para colocar de volta, o usuário deverá ouvir um clique, som indicativo de que o acessório foi encaixado e não deve desatar.

5 de 9 Pulseira do Galaxy Watch 6 Classic tem botão próprio para soltar da caixa — Foto: Divulgação/Samsung Pulseira do Galaxy Watch 6 Classic tem botão próprio para soltar da caixa — Foto: Divulgação/Samsung

O smartwatch está disponível para venda no Brasil nas cores prata ou preto, incluindo uma pulseira híbrida de couro ecológico. Além do acessório do pulso, a caixa do smartwatch também traz o cabo para recarga, com contato magnético.

Bateria

Segundo informações da Samsung, a bateria completa pode render até 40 horas de autonomia em uso normal — mas isso pode variar se a conexão Wi-Fi estiver ligada, por exemplo. É importante ressaltar, no entanto, que esses testes de bateria são feitos em laboratórios, sob condições diferentes do dia a dia padrão de cada usuário, e não contemplam todos os tipos de uso. Além disso, o relógio tem tecnologia de recarga rápida baseado em WPC, mas o adaptador Samsung de 25 W que permite a recarga rápida é vendido separadamente.

Desempenho

O Samsung Galaxy Watch 6 Classic é equipado com o novo processador Exynos W930, da própria marca, que é fabricado com o processo de 5 nanômetros. Esta CPU tem dois núcleos e 1,4 GHz de frequência, que deve ser o suficiente para as transições rápidas entre aplicativos.

6 de 9 Novo smartwatch vem com processador Exynos — Foto: Divulgação/Samsung Novo smartwatch vem com processador Exynos — Foto: Divulgação/Samsung

Ainda sobre as características de desempenho, o aparelho tem 2 GB de memória RAM e traz 16 GB de armazenamento interno. A capacidade é semelhante à de um pendrive básico, e pode armazenar uma boa quantidade de dados e aplicativos.

Saúde e qualidade de vida

Entre as funções de saúde e qualidade de vida, o Galaxy Watch 6 Classic tem contador de passos, consegue aferir a pressão arterial, possui monitoramento cardíaco por meio do sensor PPG e traz rastreamento do sono. Segundo o site da Samsung, o relógio pode até mesmo monitorar a composição corporal, para definir metas de peso, massa muscular e percentual de gordura na programação de treinos.

7 de 9 Galaxy Watch 6 Classic promete rastrear mais de 90 atividades físicas — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Watch 6 Classic promete rastrear mais de 90 atividades físicas — Foto: Divulgação/Samsung

O smartwatch da Samsung possui ainda rastreamento de exercícios físicos com mais de 90 tipos, incluindo ciclismo, natação, corrida e até trilhas. Caso o usuário esqueça de selecionar o treino antes de começar a se movimentar, o relógio está preparado para detectar alguns deles automaticamente e já começar o rastreamento. Todos esses dados podem ser pareados com o celular para consultar posteriormente.

8 de 9 Relógio inteligente Galaxy Watch 6 Classic também pode acompanhar o sono do usuário e trazer estatísticas — Foto: Divulgação/Samsung Relógio inteligente Galaxy Watch 6 Classic também pode acompanhar o sono do usuário e trazer estatísticas — Foto: Divulgação/Samsung

Para completar, o dispositivo possui detector de queda que, automaticamente, pergunta ao usuário se este precisa de ajuda e aciona os órgãos de emergência quando a sinalização for positiva. Se a pessoa estiver consciente, ela também pode acionar os canais de socorro pressionando cinco vezes o botão de início.

Sistema e recursos

O Galaxy Watch 6 Classic sai de fábrica com o sistema operacional móvel Wear OS 4 instalado. Além das funções já citadas, o software possui sincronização com celular para recebimento de mensagens de texto e alertas de chamada. O Wear OS 4 também pode acionar a câmera do smartphone Samsung que estiver pareado.

9 de 9 Galaxy Watch 6 Classic tem dois botões de controle — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Watch 6 Classic tem dois botões de controle — Foto: Divulgação/Samsung

O aparelho, de acordo com a nota oficial da Samsung Newsroom, também tem WhatsApp, Google Agenda e Gmail como os principais apps de comunicação e produtividade. Ele ainda possui acesso à Samsung Wallet e Samsung Pay para fazer pagamentos por aproximação, aproveitando o sensor NFC presente.

Preço e onde comprar

O novo smartwatch premium da Samsung está disponível em pré-venda no site oficial da empresa pelo preço de R$ 3.799, na versão de 43 mm de tamanho, e R$ 3.999, na edição com 47 mm. O relógio menor pode ser comprado com desconto se o pagamento for à vista. As compras feitas neste período começarão a ser enviadas a partir de 11 de agosto.