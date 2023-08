Tudo sobre modo noturno: como colocar no Instagram, Chrome, Twitter e mais;

O modo noturno é um tipo de exibição em tela que pode ser ativado em diversos aplicativos, sistemas operacionais e aparelhos. Basicamente, se trata de um plano de fundo escuro, que proporciona uma leitura menos cansativa ao usuário. Além de diminuir o cansaço visual, o dark mode torna as interfaces dos dispositivos mais intuitivas para o uso, pois o realça ainda mais as fontes e ícones em cores claras. Veja como colocar o modo escuro no Instagram , Chrome , Twitter, TikTok e outros.

Como colocar o modo noturno? Confira o guia completo! — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como colocar o modo noturno? Confira o guia completo!

Celular com WhatsApp aberto - webstory — Foto: Unsplash/Daniel Korpai

1. O que é modo escuro?

Modo escuro, modo noturno ou dark mode é um tipo de exibição de tela que pode ser acionada em diversos computadores, notebooks e celulares. Essa estilização permite que o plano de fundo de sistemas operacionais, navegadores e aplicativos escureça, ficando totalmente preto.



O principal objetivo do tema noturno é diminuir o cansaço visual - ocasionado pelo longo tempo em frente às telas -, e também promover melhor legibilidade e usabilidade das interfaces digitais, já que ícones e fontes claras contrastam com o fundo escuro.

Como deixar o Instagram preto no PC? — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo



Para além da experiência do usuário, o modo escuro é a recomendação de especialistas que afirmam que a exposição excessiva à luz azul, em sua alta luminosidade, além de causar cansaço nos olhos, provoca doenças visuais que costumam ser resolvidas com o uso de óculos, medicamentos e, em casos mais graves, cirurgias.



Em ambientes escuros ou ao anoitecer, o dark mode será o modo de exibição ideal para sua visão, pois, nesse período, os seus olhos já estão condicionados a ficar mais relaxados para o sono. Usar o modo claro, durante a noite, lhe exigirá um esforço maior para fazer a leitura, o que pode te provocar algum dano.

2. Como ativar e usar o modo escuro no Chrome?

Pelo computador, ative o modo escuro do Chrome seguindo as etapas:

Passo 1. Acesse a página de busca do navegador (www.google.com) e clique nos três pontos verticais, localizados no canto superior direito;

Caminho para acessar as configurações do Chrome pelo PC — Foto: Aricia Faria/ TechTudo

Passo 2. Toque em “Configurações” e depois em “Aparência”;

Etapas para acessar a configuração de Aparência no Google Chrome PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Clique em “Tema” para abrir a Chrome Web Store;

Local para abrir a loja de temas do Chrome em outra guia — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Role a tela até encontrar a coleção de “Temas escuros” e escolha seu preferido;

Coleção de temas escuros encontrada na Chrome Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 5. Clique no tema e depois em “Usar no Chrome” para ativá-lo.

Como ativar um tema da Google Web Store pelo PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Pelo botão “Personalizar o Chrome”, presente na página de busca, você consegue ativar o modo noturno mais rapidamente:

Opção mais rápida para ativar o modo escuro no Chrome pelo computador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

3. Como colocar o Instagram no modo escuro?

Para colocar o Instagram no modo escuro pelo computador, siga o passo a passo:

Passo 1. Acesse o site do Instagram e digite seu login e senha;

Passo 2. Clique em “Mais”, no final da barra lateral esquerda;

Página de acesso do Instagram e localização das configurações rápidas pelo PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Toque em “Alternar modo” e selecione o “Modo escuro”.

Sequência para colocar modo escuro no Instagram pelo computador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Para ativar o modo escuro pelo aplicativo:

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram e acesse seu perfil (no canto direito do menu inferior);

Jornada para acessar o perfil no Instagram pelo aplicativo — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 2. Clique nas três linhas do canto superior direito e depois em “Configurações e Privacidade”;

Onde encontrar "Configurações e privacidade" no aplicativo do Instagram — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Vá em “Acessibilidade”, toque no “Modo escuro” e, por fim, selecione “Ativado”.

Últimas etapas para ativar o modo escuro do Instagram pelo celular — Foto: Aricia Faria/TechTudo

4. Como colocar o Google no modo escuro?

Para deixar o Google escuro no celular:

Abra o aplicativo Google Chrome e carregue a página de busca (www.google.com) ; Clique na barra lateral esquerda e depois em “Tema escuro: desativado”.

Forma rápida para ativar o tema escuro do Google pelo celular — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Também é possível ativar o modo noturno pelas configurações do aplicativo:

Passo 1. Acesse o app;

Passo 2. Clique nos três pontos no canto superior direito da barra de navegação;

Passo 3. Vá em “Configurações”;

Passo 4. Clique em “Tema”;

Passo 5. Selecione o modo “Escuro”.

Como ativar o modo escuro do Google Chrome pelas configurações do aplicativo — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Para deixar o Google escuro no PC, siga o mesmo caminho do capítulo "Como ativar e usar o modo escuro no Chrome":

Passo 1. Acesse o navegador e clique nos três pontos do canto superior direito da barra;

Passo 2. Vá em configurações e acesse "Aparência";

Passo 3. Toque em "Tema" e abra a Chrome Web Store;

Passo 4. Clique em um tema escuro e depois em "Usar no Chrome" para ativá-lo.

5. Como colocar o Twitter no modo escuro?

Para colocar o Twitter no modo noturno no PC:

Passo 1. Acesse o site do Twitter e clique na opção "Mais", na barra lateral esquerda;

Passo 2. Vá em configurações e suporte e toque em "Tela";

Como chegar até a personalização de tela do Twitter, pelo computador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Na janela "Personalizar sua Exibição", mude o plano de fundo.

Área do Twitter para alterar a exibição de tela pelo PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 1. Acesse o aplicativo e clique na sua foto de perfil no canto superior esquerdo;

Passo 2. Toque no ícone de sol, presente no canto inferior da barra lateral esquerda;

Passo 3. Ative o modo escuro e escolha sua intensidade.

Percurso para ativar o modo noturno no Twitter pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

No iPhone (iOS), siga sequência para acionar o dark mode no Twitter:

Passo 1. Abra o aplicativo a vá em "Perfil";

Passo 2. Clique em "Configurações e privacidade";

Passo 3. Vá em "Acessibilidade, exibição e idiomas;

Passo 4. Clique em "Imagem e som"

Passo 5. Deslize o comando para acionar o Modo Escuro;

Passo 6. Defina a intensidade do tom: "Um pouco escuro" ou "Totalmente escuro".

6. Como colocar modo escuro no TikTok no iPhone?

tiktok iphone horizontal marca d'água — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para ativar o modo noturno do TikTok no iPhone (iOS):

Passo 1. Abra o aplicativo e clique no seu perfil, no canto inferior direito do menu;

Passo 2. Toque nas três linhas localizadas no canto superior esquerdo da tela;

Passo 3. Vá em "Configurações e privacidade"

Passo 4. Procure a opção "Exibir"

Passo 5. Selecione o modo "Escuro" no topo da tela.

7. Como colocar o TikTok no modo escuro no Android?

Ainda não é possível ativar o modo noturno no TikTok pelo Android. A opção está disponível apenas para dispositivos iOS. Contudo, ao selecionar o tema escuro pelo próprio sistema operacional do aparelho, toda a interface do smartphone passa a adotar o plano como padrão.

8. Como colocar o Pinterest no modo escuro?

Para colocar o Pinterest no modo escuro no Android:

Passo 1. Acesse o aplicativo do Pinterest;

Passo 2. Clique na sua foto de perfil na barra inferior de navegação;

Passo 3. Toque nos três pontos no canto superior direito;

Caminho para acessar as configurações do Pinterest pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Vá em “Configurações” e depois em “Gerenciamento de conta”;

Como encontrar o Gerenciamento de Conta do Pinterest no Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 5. Clima em “Tema do aplicativo” e escolha o modo “Escuro”.

Últimas etapas para ativar o modo escuro no Pinterest no Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Para ativar o modo escuro do Pinterest no iPhone:

Passo 1. Abra o aplicativo de configurações do iOS e acesse "Ajustes";

Passo 2. Clique em "Tela e brilho" e selecione o tema "Escuro" para ativar o modo noturno.

9. Como ativar modo escuro no WhatsApp

Para ativar o modo escuro pela WhatsApp Web:

Passo 1. Acesse https://web.whatsapp.com/ e conecte o seu celular na web pelo Código QR;

Passo 2. No topo da barra de navegação, clique nos três pontos e acesse “Configurações;

Passo 3. Toque em “Tema”, selecione “Escuro” e aperte “OK”.

Caminho para acessar o tema do WhatsApp Web — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Para ativar o modo escuro do WhatsApp no Android:

Passo 1. Abra o aplicativo e clique nos três pontos do canto superior direito;

Passo 2. Vá em “Configurações” e acesse “Conversas”;

Caminho para acessar as configurações de conversas do WhatsApp no aplicativo — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Clique em “Tema” e escolha o “Escuro”. Aperte “OK”.

Últimos cliques para colocar o WhatsApp do Android no modo noturno — Foto: Aricia Faria/TechTudo

10. Modo escuro ou claro: qual o melhor?

O modo escuro é muito benéfico para a visão em ambientes escuros e evita a fadiga visual causada pelo uso excessivo dos dispositivos de luz azul. Mas não pense que o modo claro é totalmente descartável nos aparelhos, pois, como o próprio nome diz, esse tipo de fundo de tela é adequado para espaços claros, com ampla iluminação natural ou artificial.

Para definir qual modo de exibição de tela é o melhor, leve em consideração o horário, as necessidades individuais, o ambiente e o dispositivo que deseja manusear.

Por conta da dilatação da pupila, um efeito natural do nosso organismo para preservar a visão, o recomendado é que visualizemos uma intensidade de luz equilibrada com a luminosidade do lugar que estamos. Assim, garantimos o conforto visual e a melhor experiência ao utilizar telas digitais.

Citamos algumas características do modo noturno e claro para te ajudar na escolha:

Modo escuro:

Reduz o cansaço visual: o modo noturno é o tipo de exibição mais suave para os olhos em espaços com pouca iluminação; Economia de bateria: o dark mode pode ajudar a economizar bateria, já que os pixels escuros consomem menos energia do que os brancos; Melhor legibilidade: com o fundo o preto, fontes e ícones claros ganham mais nitidez na interface; Estilização: o modo escuro vem ganhando popularidade entre os usuários, por conta da aparência moderna e elegante.

Modo claro



Leitura facilitada: em ambientes com alta luminiosidade, a fonte escura sobre o fundo branco facilitará a leitura; Destaque de cores escuras: alguns ícones e aplicativos de tons escuros são mais fáceis de visualizar com o modo claro; Sensação de espaço: o plano de fundo claro pode dar a sensação de espaço mais amplo na tela; Compatibilidade com aplicativos: alguns aparelhos e softwares não têm a opção de modo noturno, visto que o claro garante uma legibilidade melhor em algumas tecnologias.

11. Para que serve o modo escuro no celular e no PC

Basicamente, o modo escuro no celular e no PC serve para melhorar a experiência do usuário em aplicativos, sistemas operacionais e aparelhos digitais. Neste artigo, vimos que essa opção de exibição de tela traz diversos benefícios´, sendo o maior deles: a preservação da saúde visual.

Embora tenha várias vantagens, a escolha entre modo claro ou escuro dependerá das preferências de cada pessoa, do dispositivo e também das características do ambiente. Os sistemas operacionais, aparelhos Android e iOS e aplicativos disponibilizam os diferentes modos, ficando à seu critério a melhor opção.

