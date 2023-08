Tudo sobre Realme Watch 3 Pro: veja preço e ficha técnica

O Realme Watch 3 Pro é um smartwatch com bom custo-benefício. Apesar de levar o nome de um produto premium, o relógio da fabricante chinesa tem uma construção intermediária e recursos básicos para o segmento. Lançado em setembro de 2022, o aparelho vem com tela AMOLED de 1,78 polegadas com resolução HD, tem GPS próprio e bateria com autonomia de até 10 dias. Além disso, o Watch 3 Pro promete acompanhar mais de 110 atividades esportivas. O wearable está disponível nas cores prata e preto.

Apesar de não ser vendido de forma oficial no país, é possível encontrar o Realme Watch 3 Pro em alguns marketplaces do e-commerce brasileiro, além de marketplaces asiáticos, por cerca de R$ 620. Vale ressaltar que o aparelho não tem chip NFC, de forma que não permite pagamentos por aproximação, e também não consegue acompanhar o ciclo menstrual, como vários dispositivos atuais.

Realme Watch 3 Pro é um relógio inteligente simples com características de intermediário — Foto: Divulgação/Realme

Ficha técnica

Tela: AMOLED de 1,78 polegadas

Resolução de tela: 368 x 448 pixels

Processador: não informado

Memória: não informado

Armazenamento: não informado

Conectividade: Bluetooth e GPS

Sistema operacional: proprietário

Bateria: até 10 dias de autonomia

Dimensões: 253,8 mm x 36,8 mm x 11,7 mm

Peso: 40,7 gramas

Cores disponíveis: prata ou preto

Lançamento: setembro de 2022

Preço: R$ 619,99 (não oficial)

Tela

O Realme Watch 3 Pro possui painel do tipo AMOLED com 1,78 polegadas — o equivalente a 4,52 cm de tamanho —, que ocupa 68,7% da área frontal do relógio. De acordo com o site oficial, a tela tem resolução HD, moldura mais estreita em relação ao modelo anterior e melhoria do tempo de resposta. Com isso, a Realme promete transições mais suaves.

Realme Watch 3 Pro tem tela com resolução HD e 1,78 polegadas de tamanho — Foto: Divulgação/Realme

Segundo a ficha técnica disposta na página oficial do produto, o smartwatch pode gerar até 500 nits de brilho típico, o suficiente para uso em locais abertos sem que o sol atrapalhe. Além disso, o display tem taxa de atualização entre 50 e 60 quadros por segundo, padrão para telas pequenas, e 325 ppi de definição, valor que equivale à qualidade de celulares intermediários.

Design e cores

Com a aparência similar ao Apple Watch, o smartwatch topo de linha da Realme tem acabamento premium e laterais em linhas retas com cantos arredondados. O acessório possui ainda 100 mostradores diferentes, que podem ser estáticos ou dinâmicos, e está disponível no exterior nas cores prata ou preto, com a pulseira de borracha acompanhando o produto.

Realme Watch 3 Pro promete autonomia de até 10 dias de uso — Foto: Divulgação/Realme

Bateria

De acordo com os dados da Realme, o Watch 3 Pro deve ter uma autonomia de até 10 dias de uso, mesmo com GPS ou Bluetooth ligado. Essa margem pode ser alcançada graças à sua bateria de 345 mAh e ao chip de baixo consumo de energia do relógio.

Apesar de o número ser expressivo, vale dizer que esses testes de duração de bateria geralmente são realizados em laboratórios, com situações controladas e repetidas, e podem não refletir as situações cotidianas do usuário. Assim, tenha consciência de que a autonomia pode ser menor em diferentes condições de uso.

Desempenho e armazenamento

Embora o Watch 3 Pro seja um smartwatch com capacidade completa, com diversas funções focadas em rastreamento de atividades físicas e funções de chamadas, o site oficial da fabricante não especificou a ficha técnica no quesito performance. Logo, não há informações sobre aspectos como processador, memória RAM e espaço de armazenamento interno.

Sistema e recursos

Da mesma forma, a Realme também não destacou, na descrição do produto, qual o sistema operacional do relógio. Isso indica que o aparelho vem com software próprio da empresa, usado somente em sua galeria de smartwatches.

Além dos recursos básicos de um relógio, como mostrador de hora, alarme e timer, o Realme Watch 3 Pro também possui controle de música e câmera no smartphone pareado via Bluetooth, lanterna e notificações de mensagem. O aplicativo do smartwatch é compatível com iPhone (iOS) e celulares com Android .

Realme Watch 3 Pro possui GPS próprio — Foto: Divulgação/Realme

O relógio tem microfone embutido para atender chamadas do smartphone que estiver conectado ao Bluetooth. Assim, o usuário poderá conversar normalmente pelo smartwatch, sem precisar tirar o celular do bolso. A companhia promete som limpo com redução de ruído por meio de Inteligência Artificial (IA).

Saúde e qualidade de vida

O smartwatch topo de linha da Realme possui GPS próprio com posicionamento profissional, de acordo com a descrição do produto no site oficial. Assim, ele deve conseguir rastrear mais de 110 modos esportivos — desde os mais simples, como corrida e ciclismo, até os mais elaborados, como futebol, basquete e tênis de mesa.

Segundo a fabricante, o relógio inteligente é capaz de analisar as calorias queimadas durante as atividades e registrar o tempo de treinamento. Desta forma, o usuário também pode usar os dados coletados pelo relógio para programar treinos futuros, com ênfase na escolha da intensidade e maior atenção na precisão dos movimentos para estabelecer metas personalizadas.

Realme Watch 3 Pro promete rastrear mais de 110 atividades — Foto: Divulgação/Realme

Como a maioria dos smartwatches, este também possui análise da pressão sanguínea, consegue monitorar os batimentos cardíacos e o oxigênio no sangue. Além disso, ele também pode acompanhar todos os estágio do sono.

Preço e onde comprar

Apesar de a Realme ter representação oficial no Brasil, o smartwatch Realme Watch 3 Pro não está sendo vendido no país pela empresa. O usuário interessado neste produto pode encontrá-lo em algumas lojas online, por a partir de R$ 619,99. Nesses casos, é preciso ficar atento, pois o consumidor corre o risco de não ter acesso à assistência técnica em caso de problemas com o relógio.

Com informações de GSMArena e Realme

