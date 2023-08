Usar notebook apoiado no colo é perigoso? Veja dicas e saiba se proteger

Usar notebook apoiado no colo é uma prática comum, mas repleta de riscos. Geralmente, ao fazer uso do laptop nessa posição, o usuário acaba curvando sua coluna, sentando com uma postura prejudicial à saúde. A longo prazo, isso pode trazer consequências sérias como dores crônicas no pescoço e na cervical. Além disso, o abafamento do corpo do notebook causado pelo contato com as pernas pode gerar superaquecimento e diminuir a longevidade do produto. Por isso, é recomendado evitar a prática sempre que possível.

No entanto, em algumas situações, como viagens de trabalho ou conferências, nem sempre permitem que o uso do notebook seja feito da maneira mais adequada. Nesses casos, é importante procurar soluções para melhorar a postura corporal, como o uso de tripés ou mesinhas, e ter cuidado para preservar o equipamento. A seguir, entenda por que usar notebook apoiado no colo é perigoso e saiba como evitar riscos ao seu corpo e seu PC.

A cama é um dos locais onde mais se usa o notebook no colo, e onde pode oferecer mais riscos ergonômicos — Foto: Reprodução/Unsplash/Sincerely Media

Entendendo os riscos

Um dos principais e mais imediatos riscos de usar notebook apoiado no colo está relacionado à má postura que decorre da prática. Ao curvar excessivamente a coluna e seu pescoço, o usuário tende a sentir dores locais, que se intensificam conforme a duração do uso e a frequência. Este hábito pode causar desconforto imediato e levar a problemas musculoesqueléticos crônicos, que podem requerer tratamento a longo prazo.

Em alguns casos, o uso excessivo do notebook apoiado na perna também pode gerar uma condição dérmica chamada Eritema Ab Igne. Por conta do calor excessivo concentrado diretamente sobre a pele, o uso do laptop nessa posição pode gerar manchas, com possível ardência e coceira. Antes relacionada a profissionais que ficam constantemente exibidos ao calor, como cozinheiros, o Eritema tem crescido entre os mais jovens por conta do uso da tecnologia.

Além disso, apoiar o notebook no colo pode contribuir para o mau funcionamento da máquina. Isso porque os laptops dependem de pequenos ventiladores, chamados de ventoinhas para evitar o seu superaquecimento. Localizados na parte de baixo dos aparelhos, esses ventiladores espantam o ar quente de dentro do sistema por meio das pequenas aberturas que existem no corpo do notebook.

O sofá pode ser um dos locais onde é possível conseguir melhores condições ergonômicas para usar o notebook no colo — Foto: Reprodução/Brooke Cagle - Unsplash

Ao apoiar o dispositivo no colo, o escape do sistema de resfriamento fica obstruído e a tendência é que o aparelho fique muito quente muito rápido. A longo prazo, isso pode encurtar a vida útil do notebook, diminuir a duração de sua bateria e até estragar seus componentes internos.

Algumas pessoas acreditam que a radiação emitida pelos equipamentos poderia causar doenças como câncer e que o calor emitido pelo dispositivo traria até mesmo infertilidade aos homens. No entanto, não há evidências científicas que comprovem essas hipóteses. De acordo com os cientistas, a quantidade de radiação a que ficamos expostos em média ao usar o notebook seria equivalente a de uma viagem internacional de avião, não representando riscos.

Como usar o notebook adequadamente?

Em situações em que não for possível sentar em uma mesa para usar o notebook, existem alternativas mais seguras do que o uso do aparelho apoiado no colo. Sempre que precisar usar o laptop, busque apoiá-lo em algum suporte, como uma almofada ou suporte próprio para notebook. Bases refrigeradas ou almofadas específicas são projetadas para dissipar eficientemente o calor da máquina, evitando o superaquecimento e protegendo sua pele. O importante é garantir que o notebook esteja apoiado em uma superfície firme e reta e que seus ventiladores não estejam obstruídos.

Mesas dobráveis são uma alternativa segura ao uso do notebook apoiado no colo — Foto: Reprodução/Unsplash/Sincerely Media

Além disso, apoiar o notebook em uma outra superfície permite que você possa adotar uma postura mais ergonômica e saudável. Procure sempre manter pelo menos o terço mais acima da tela no mesmo nível dos seus olhos e a uma distância que permita ler o texto sem se inclinar para a frente nem forçar o pescoço para baixo.

Com informações de Mirror e Inside Hook

