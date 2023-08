Valorant Champions 2023: formato, times e jogos da LOUD na fase de grupos

O Valorant Champions 2023, mundial do FPS da Riot Games , inicia sua fase de grupos no dia 6 de agosto. A competição ocorre em Los Angeles, Estados Unidos, no Shrine Expo Hall, onde todas as 16 melhores equipes do mundo disputarão pelo título e pela maior fatia da premiação total avaliada em US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 11 milhões). A LOUD , a atual campeã mundial , é a única representante brasileira no torneio e estará no temido "Grupo da Morte" para iniciar sua campanha em busca do bicampeonato.

O mundial de Valorant também marca o fim do circuito Valorant Champions Tour 2023, que define quem é a melhor equipe do mundo no ano. Você poderá assistir a todos os jogos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja todos os detalhes sobre a fase de grupos.

Valorant Champions 2023 começa no dia 6 de agosto com a LOUD representando o Brasil — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Equipes participantes

As equipes presentes no Valorant Champions foram definidos com base nos resultados das principais ligas do FPS: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Pacífico e China. Do VCT Américas, a LOUD foi a única organização brasileira que conseguiu avançar para torneios principais. FURIA e MIBR, além da Sentinels, que conta com Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna, ficaram pelo caminho. Os outros times classificados pelo VCT Américas foram Evil Geniuses, NRG e KRÜ Esports.

Além do VCT Américas, o VCT Pacífico também contou com quatro vagas para o Champions. Já o VCT EMEA, teve cinco vagas por conta do título da Fnatic no VCT Masters Tokyo 2023. Por fim, a liga chinesa teve três vagas para suas equipes.

Equipes no Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Formato da fase de grupos

O Champions contará com duas fases: grupos e os playoffs. Para a primeira etapa, houve um sorteio que organizou todos os times em quatro grupos com quatro integrantes cada, funcionando no formato de eliminação dupla, com Chave Superior e Chave Inferior. Ou seja, uma equipe só será eliminada ao sofrer duas derrotas. Por sinal, a LOUD caiu no considerado "Grupo da Morte", ao lado de Team Liquid (EMEA), Natus Vincere (EMEA) e DRX (Pacífico).

Todos os confrontos dessa fase serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Ao final de todos os duelos, as duas melhores equipes de cada grupo avançarão para os playoffs, enquanto as demais estarão eliminadas.

Valorant Champions – Fase de Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Paper Rex Evil Geniuses Fnatic Team Liquid KRÜ Esports FunPlus Phoenix ZETA DIVISION Natus Vincere EDward Gaming FUT Esports NRG DRX Giants T1 Bilibili Gaming LOUD

A fase de grupos acontece entre os dias 6 e 13 de agosto no Shrine Expo Hall. As oito melhores equipes jogarão os playoffs, que ocorrem também no Shrine Expo Hall entre os dias 16 e 20 de agosto. O Top 4 dos playoffs, marcado para ser realizado entre os dias 24 e 26 de agosto, será sediado no Kia Forum para definir a campeã.

LOUD vai encarar grupo complicado em sua busca pelo bicampeonato mundial — Foto: Divulgação/Stefan Wisnoski/Riot Games

Calendário da Fase de Grupos

Domingo, 6 de agosto

16h – Natus Vincere x Team Liquid

19h – LOUD x DRX

Segunda-feira, 7 de agosto

16h – T1 x FUT Esports

19h – FunPlus Phoenix x Evil Geniuses

22h – Série dos Vencedores (Grupo D)

Terça-feira, 8 de agosto

16h – Bilibili Gaming x NRG

19h – ZETA DIVISION x Fnatic

22h – Série dos Vencedores (Grupo B)

Quarta-feira, 9 de agosto

16h – KRÜ Esports x Paper Rex

19h – Giants x EDward Gaming

22h – Série dos Vencedores (Grupo C)

Quinta-feira, 10 de agosto

16h – Série de Eliminação (Grupo D)

19h – Série de Eliminação (Grupo B)

22h – Série dos Vencedores (Grupo A)

Sexta-feira, 11 de agosto

16h – Série de Eliminação (Grupo A)

19h – Série de Eliminação (Grupo C)

Sábado, 12 de agosto

16h – Série Decisiva (Grupo D)

19h – Série Decisiva (Grupo B)

Domingo, 13 de agosto

16h – Série Decisiva (Grupo A)

19h – Série Decisiva (Grupo C)

Com informações de Valorant Esports e Liquipedia

