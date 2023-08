Valorant Champions 2023: resumo da fase de grupos e tudo sobre os playoffs

O Valorant Champions 2023, campeonato mundial do FPS da Riot Games , está em sua fase final, os playoffs. Das 16 equipes participantes, apenas oito sobreviveram à fase de grupos e seguirão em busca do título mais importante do competitivo de Valorant . Entre os times classificados, está a brasileira LOUD , que conseguiu passar de forma dramática pelo temido grupo da morte composto por DRX, Natus Vincere e Team Liquid. Com isso, a atual campeã segue na competição representando o Brasil e defendendo seu título mundial.

A fase eliminatória do Valorant Champions 2023 ocorre entre os dias 16 e 26 de agosto. A transmissão dos jogos continuará a ser realizada nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, confira todos os detalhes sobre os playoffs da edição de 2023 do mundial do FPS da Riot Games.

Veja jogos da LOUD e mais detalhes sobre os playoffs do Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

👉 Qual é o melhor jogo de FPS online e gratuito? Opine no Fórum do TechTudo

Sobre a fase de grupos

A fase de grupos do Valorant Champions 2023 ocorreu entre os dias 6 e 13 de agosto. Ao todo, foram 16 times divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada. As equipes se classificaram para o torneio após suas atuações nas principais ligas de Valorant do mundo: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Pacífico e China. Apesar dos esforços de FURIA, MIBR e Sentinels, que conta com os brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna, o Brasil só contou com a LOUD para representar o país no torneio.

Foram diversas séries melhores de três partidas (MD3) entre os grupos, até que fossem definidas todas as classificadas para a fase eliminatória. Grande favorita ao título, a Fnatic passou sem nenhuma dificuldade pelo Grupo C, enquanto a LOUD precisou se superar em séries muito acirradas para sobreviver ao complicado Grupo D. Confira, na tabela abaixo, como ficou a classificação de cada grupo no mundial:

Valorant Champions 2023 – Resultados da Fase de Grupos Colocação Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Situação 1° Paper Rex Evil Geniuses Fnatic DRX Classificada 2° Bilibili Gaming FUT Esports EDward Gaming LOUD Classificada 3° NRG T1 Giants Natus Vincere Eliminada 4° KRÜ Esports FunPlus Phoenix ZETA DIVISION Team Liquid Eliminada

Formato dos playoffs

A fase eliminatória do Valorant Champions 2023 colocará as oito classificadas em um grupo único, que funcionará no formato de double elimination. Esse formato é semelhante ao que foi visto durante a fase de grupos, onde os times só são eliminados se forem derrotados em duas oportunidades. Por conta disso, há Upper Bracket (Chave Superior ou Chave dos Vencedores) e Lower Bracket (Chave Inferior ou Chave dos Perdedores).

Todos os duelos nos playoffs serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3), como foi na fase de grupos. As exceções são a final da Chave Inferior e a Grande Final, que serão definidas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

LOUD Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Calendário dos playoffs

As primeiras partidas dos playoffs foram definidas assim que o último jogo da fase de grupos se encerrou no domingo (13). Os times que foram líderes da primeira fase irão encarar aqueles que avançaram na segunda colocação em seus respectivos grupos. Após encarar o grupo da morte, a brasileira LOUD não terá descanso e já pega a Fnatic, campeã de todos os torneios internacionais de 2023 até o momento e ampla favorita a levantar a taça do Champions. Confira o calendário completo a seguir:

Quarta-feira, 16 de agosto

16h – Evil Geniuses x EDward Gaming

19h – DRX x Bilibili Gaming

Quinta-feira, 17 de agosto

16h – Paper Rex x FUT Esports

19h – Fnatic x LOUD

Sexta-feira, 18 de agosto

16h – Rodada 1 da Chave Inferior

19h – Rodada 1 da Chave Inferior

Sábado, 19 de agosto

16h – Semifinal da Chave Superior

19h – Semifinal da Chave Superior

Domingo, 20 de agosto

16h – Quartas de Final da Chave Inferior

19h – Quartas de Final da Chave Inferior

Quinta-feira, 24 de agosto

16h – Final da Chave Superior

19h – Semifinal da Chave Inferior

Sexta-feira, 25 de agosto

16h – Final da Chave Inferior

Sábado, 26 de agosto

16h – Grande Final