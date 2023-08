Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá: veja sinopse e elenco do filme

O filme Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (25). Baseado no livro homônimo de Fiona Rosenbloom, a comédia dramática estrelada por Sunny Sandler e Samantha Lorraine segue duas amigas que sempre sonharam em ter festas de bat mitzvá incríveis. No entanto, tudo se transforma em caos quando um garoto bonito e popular aparece. A produção americana ainda conta com direção de Sammi Cohen.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem tem roteiro assinado por Alison Peck e a produção ficou por conta da Happy Madison Productions, do ator Adam Sandler, que também atua no filme ao lado das filhas. Se você gosta de comédias com direito a muito drama familiar e romance, confira, a seguir, mais detalhes de Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá.

Comédia dramática é estrelada por Samantha Lorraine, Adam Sandler e sua filha, Sunny Sandler, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse de Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá

As adolescentes de 11 anos Stacy (Sunny Sandler) e Lydia (Samantha Lorraine) são melhores amigas desde sempre e passam seus dias pensando nos preparativos de suas festas de bat mitzvá – uma cerimônia judaica realizada pelas garotas quando elas completam 12 anos e que representa a maioridade.

Com diversas ideias para tornar o rito de passagem épico, as jovens só não conseguem prever que Andy Goldfarb (Dylan Hoffman), o garoto mais bonito e popular do colégio, fosse se meter no meio e criar um verdadeiro drama adolescente entre as amigas, que passam a se tornar rivais pela realização do maior bat mitzvá da temporada.

Elenco do filme

Estrelado pela novata Sunny Sandler no papel da protagonista Stacy Friedman e Samantha Lorraine (The Walking Dead: World Beyond) interpretando Lydia Rodríguez Katz, o elenco de Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá ainda reúne grandes nomes do cinema americano, como Adam Sandler (Gente Grande) vivendo Danny Friedman, Idina Menzel (Encantada) dando vida à Bree Friedman e Luis Guzmán (Wandinha) como Eli Katz.

Outros nomes como Jackie Sandler (Esposa de Mentirinha), Sadie Sandler (Hotel Transilvânia), Dylan Hoffman (Next), Sarah Sherman (Nimona) e Jackie Hoffman (Only Murders in the Building) também fazem parte do filme.

Longa aborda em sua trama vários aspectos importantes da cultura judaica, como a cerimônia do Bat Mitzvá — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre a crítica

Aguardado pelos fãs de comédia, Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá debutou com 100% de aprovação dos críticos no agregador Rotten Tomatoes, enquanto no Metacritc o longa americano tem uma pontuação inicial de 78.

Para o jornalista Pete Hammond, do Deadline, a produção original da Netflix é um sucesso, afirmando que o filme "é um negócio da família de Adam Sandler, mas suas filhas roubam a cena desta comédia adolescente engraçada e pungente". Já Courtney Howard, da Variety, segue essa mesma linha crítica positiva e não poupa elogios, destacando que o longa "é engraçado, adorável e surpreendentemente comovente".

Confira o trailer de Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá:

