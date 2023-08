Wayfinder: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

O game será gratuito, mas para jogar o período de acesso será preciso comprar um pacote de fundador, disponível a partir de R$ 39,95. Wayfinder chega para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC.

Wayfinder é um MMORPG de ação no qual jogadores precisam salvar o mundo de forças das Trevas que o dominaram — Foto: Reprodução/Steam

Acesso antecipado

Wayfinder chegará em acesso antecipado no dia 17 de agosto para PS5, PS4 e PC (via Steam e Epic Games Store) a partir das 14h, no horário de Brasília. Esse período é ideal para contar com a participação da comunidade no processo de melhoria do game, já que ele ainda não está totalmente completo. O estúdio comentou que pretende lançar Wayfinder em "múltiplas plataformas" após o fim do early access, as quais poderiam incluir o Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e talvez até mesmo o Nintendo Switch, por ora sem confirmação.

Há uma estimativa de que o game completo será disponibilizado seis meses após esse período de testes, mas isso pode mudar de acordo com o ritmo do desenvolvimento. A produtora Airship Syndicate espera lançar pelo menos duas temporadas de conteúdo em acesso antecipado antes de se comprometer com a versão oficial.

Wayfinder chega primeiro em acesso antecipado apenas para PC — Foto: Reprodução/Steam

História

Wayfinder começa após uma derrota dos campeões do mundo de Evenor, que tentaram defendê-lo da invasão de uma misteriosa substância de trevas e caos. Após terem sido superados, estes heróis surgem novamente como ecos dos poderosos guerreiros que eram. O jogador precisa controlar uma das reencarnações para tentar enfrentar a antiga ameaça, tornando-se um Precursor (Wayfinder). O jogo contará com seis biomas para explorar no acesso antecipado, seja sozinho ou com outros usuários em multiplayer.

Cada incursão nas Trevas de Wayfinder levará os jogadores para diferentes locais gerados aleatoriamente com criaturas e chefes para enfrentar — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Wayfinder coloca os jogadores para explorarem as Trevas, áreas geradas aleatoriamente que são repletas de inimigos e recursos para coletar. O grande diferencial do game em relação a outros MMORPGs é um dispositivo misterioso chamado "Punhal das Trevas". Essa ferramenta pode conjurar modificadores para as fases, criando uma experiência personalizada e mais desafiadora, já que alteras as criaturas, chefões e itens encontrados pelo caminho.

Um diferencial de Wayfinder em relação a outros MMORPGs está em seu sistema que permite adicionar modificadores às fases para alterar sua aventura — Foto: Reprodução/Steam

O combate é voltado para ação e os usuários podem personalizar o estilo de jogo dos seus Precursores. Há formas de batalhar corpo a corpo, assim como outras que utilizam magia arcana e tecnologia mística. Os heróis disponíveis no lançamento são Wingrave, Silo, Niss, Senja, Kyros e Venomess, mas o game deve contar com novos personagens, biomas e itens no futuro. Fora dos conflitos, os jogadores também poderão ter e decorar sua própria casa para relaxar nas horas vagas.

Requisitos mínimos

Wayfinder - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7 9700 equivalente Memória RAM: 16 GB 16 GB Placa de vídeo: Radeon RX 5600 XT 8 GB Radeon 6800 XT ou Geforce RTX 2080 Rede: Conexão de Internet banda larga Conexão de Internet banda larga Armazenamento: 30 GB HDD de espaço disponível 30 GB SSD de espaço disponível

