Xiaomi 13 Pro é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Xiaomi 13 Pro é um celular top de linha da gigante chinesa. Anunciado em dezembro de 2022, o modelo chegou ao mercado chinês custando 4.999 yuans (cerca de R$ 3.421) em sua versão com menos memória. Apesar de o celular ainda não ter sido lançado oficialmente no Brasil, é possível encontrar sua versão global mais robusta por R$ 6.898 na Amazon . O Xiaomi 13 Pro pode ser uma ótima opção para os usuários que buscam um aparelho potente e capaz de fazer ótimas fotos, já que o conjunto triplo de câmeras de 50 MP é um dos pontos mais atraentes do dispositivo.

A fabricante chinesa também investiu em uma super tela com resolução WQHD+, tecnologia AMOLED e frequência de 120 Hz. Outra ótima adição é o chip Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, que trabalha com até 12 GB de memória RAM. Confira todos os detalhes da ficha técnica do Xiaomi 13 Pro nas linhas a seguir.

Conjunto triplo de câmeras do Xiaomi 13 Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi 13 Pro

Tamanho da tela: 6,73 polegadas

Resolução da tela: WQHD+ (3.200 x 1.440 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13 e MIUI 14

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 (Qualcomm)

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 4820 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 210 g

Dimensões: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm

Cores: cerâmica branca e cerâmica preta

Preço de lançamento: a partir de 4.999 yuans (cerca de R$ 3.421)

Tela e design

O Xiaomi 13 Pro tem tela de 6,73 polegadas com resolução WQHD+ (3.200 x 1.440 pixels). O painel do telefone vem com a tecnologia AMOLED, que apresenta menor consumo de energia e maior ângulo de visão. Além disso, a marca trouxe taxa de atualização de 120 Hz e taxa de amostragem de toque de até 240 Hz — números que podem agradar bastante o público gamer. No mais, o painel vem revestido por vidro Gorilla Glass Victus, que é resistente a quedas e riscos, e tem recursos como HDR10+ e Dolby Vision.

Tela AMOLED do Xiaomi 13 Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi

A Xiaomi investiu pesado no design do celular, que traz material biocerâmico no acabamento da parte traseira. Apesar de simples, o 13 Pro transmite um ar elegante, graças à pintura sem texturas e bem acabada. Entretanto, o destaque do modelo fica para o conjunto de câmeras, que está disposto em uma base quadrada e chama a atenção na parte superior do aparelho. As proporções do celular são de 162,9 x 74,6 x 8,4 mm, e o peso é de 210 gramas. O 13 Pro foi lançado em duas cores: cerâmica branca e cerâmica preta.

Câmera

O sistema de câmeras é o carro-chefe deste aparelho. A fabricante preparou três câmeras de alta resolução, com 50 MP cada. A ficha técnica ainda menciona sensor ultra grande de 1 polegada — número pouco visto em outros smartphones. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.9

Câmera ultrawide de 50 MP e abertura de f/2.2

Câmera teleobjetiva de 50 MP e abertura de f/2.0

Câmera de selfies de 32 MP e abertura de f/2.0

Xiaomi 13 Pro é o modelo mais avançado da nova geração — Foto: Divulgação/Xiaomi

A câmera ultrawide tem distância focal equivalente a 14 mm e autofoco, de forma que o usuário consegue fotos impecáveis em ângulos mais amplos. Já a câmera teleobjetiva vem com a tecnologia Focal Shift, que oferece suporte ao rastreamento de olhos de animais, por exemplo. Além disso, ela vem dividida em duas unidades e pode ser movida internamente para obter telefoto e fotografia macro.

Quanto aos vídeos, o Xiaomi 13 Pro consegue gravar em até 8K a 24fps (quadros por segundo) com a câmera principal. Outra inovação vem com a super câmera lenta, que trabalha em até 1.920 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O 13 Pro chega com poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm. Lançado no final de 2022, o octa-core ficou conhecido por apresentar desempenho 35% mais veloz que seu antecessor, além de melhor eficiência energética. O chip pode atingir uma velocidade máxima de 3,2 GHz, além de ser construído sob um processo de 4 nanômetros.

Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, equipando o Xiaomi 13 Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi

De memória RAM, o dispositivo vem em versões de 8 ou 12 GB. Quanto ao armazenamento, a Xiaomi preparou três alternativas que podem agradar a públicos distintos: 128, 256 e 512 GB. Confira abaixo as versões do Xiaomi 13 Pro.

Armazenamento de 128 GB e RAM 8 GB

Armazenamento de 256 GB e RAM de 8 GB

Armazenamento de 256 GB e RAM de 12 GB

Armazenamento de 512 GB e RAM de 12 GB

Vale ressaltar que o modelo não conta com slot para cartão de memória. O usuário que precisar de mais espaço para aplicativos, fotos e vídeos precisará recorrer a outros tipos de memória — como serviços de armazenamento de arquivos na nuvem.

Bateria

O Xiaomi 13 Pro vem equipado com bateria de 4.820 mAh de capacidade. Segundo a fabricante, a bateria chega em carga completa em até 19 minutos com o carregador HyperCharge de 120 W. Confira abaixo outros dados trazidos pela marca.

Reprodução de vídeo: 19 horas e 22 minutos

Reprodução de música: 104 horas e 29 minutos

Gravação em 1080p: 5 horas e 53 minutos

Jogos: 7 horas e 49 minutos

O celular é compatível com carregamento sem fio de 50 W, que provê 100% de carga em 36 minutos. Além disso, também é possível carregá-lo via carregamento reverso — no qual é usado um outro aparelho que também seja equipado com essa tecnologia.

Versão do Android e recursos extras

O Xiaomi 13 Pro sai de fábrica com o Android 13, versão mais atualizada do sistema. Além disso, o dispositivo trabalha sob a interface MIUI 14, que é própria da Xiaomi. O aparelho também vem equipado com sensor de impressão digital na tela, além de desbloqueio facial AI. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, suporte às redes 5G e Bluetooth 5.3.

Xiaomi 13 Pro tem certificação IP68 — aparelho é resistente a respingos, água e poeira — Foto: Reprodução/Xiaomi

Para reproduzir áudios, a marca trouxe dois alto-falantes com a tecnologia Dolby Atmos. Outro acréscimo muito útil na ficha técnica do 13 Pro é a certificação IP68, que permite que o aparelho seja submerso a 1,5 m d'água por até 30 minutos — além de oferecer resistência à poeira.

Preço

O Xiaomi 13 Pro começou a ser vendido na China por 4.999 yuans (cerca de R$ 3.421) em sua versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Hoje, o aparelho pode ser encontrado na Amazon por R$ 6.898 em sua versão de 12 de RAM e 512 GB de armazenamento.

Com informações de Mi e GSM Arena

