Xiaomi Redmi Note 12 Pro: veja preço e ficha técnica

O Redmi Note 12 Pro é um celular intermediário da Xiaomi . Anunciado globalmente em outubro de 2022, o smartphone só aterrissou em solo brasileiro em abril de 2023, com valor sugerido de R$ 3.399. Hoje, o modelo já pode ser visto no varejo eletrônico por R$ 1.660 — garantindo desconto de R$ 1.739. Entre os destaques do Redmi Note 12 Pro estão a tela de 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED , o conjunto triplo de câmeras de até 50 MP e a bateria de longa duração de 5.000 mAh.

A Xiaomi também investiu no processamento do aparelho. Ela apostou no processador Dimensity 1080, da MediaTek, que traz oito núcleos e suporte para redes 5G. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Redmi Note 12 Pro. Vale ressaltar que a Xiaomi não oferece garantia nem suporte técnico para produtos não-oficiais. Para garantir o suporte, é preciso adquirir os celulares no site oficial da marca.

Redmi Note 12 Pro 5G — Foto: Divulgação/ Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Câmera principal: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: Dimensity 1080

Memória RAM: 6, 8 ou 12 GB

Armazenamento: 128 ou 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 187 gramas

Dimensões: 163 x 76 x 8 mm

Cores: azul, preto, branco e roxo

Lançamento no Brasil: abril de 2023

Preço de lançamento: R$ 3.399

Tela e design

O Redmi Note 12 Pro tem tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Para este modelo, a Xiaomi trouxe painel com taxa de atualização de 120 Hz — o que pode chamar atenção do público gamer —, além de 900 nits de brilho. Para completar, o display vem com suporte para HDR10+ e Dolby Vision.

Tela AMOLED do Redmi Note 12 Pro e sistema triplo de câmera — Foto: Reprodução/Xiaomi

Quanto ao design, a marca preparou um dispositivo simples e moderno. As proporções do aparelho são de 163 x 76 x 8 mm, e o peso é de 187 gramas. O que chama atenção é o conjunto de câmeras traseiras, que vem em tamanho avantajado, fazendo menção à alta resolução da ferramenta. O Redmi Note 12 Pro foi lançado em quatro cores: azul, preto, roxo e branco.

Câmera

A câmera é um dos aspectos mais atraentes do aparelho. Chegando com sistema triplo, o smartphone pode despertar a atenção de diversos públicos. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.9

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.5

Detalhes das câmeras do Redmi Note 12 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Além de alta resolução com o sensor principal, o usuário ainda conta com o apoio de mais duas lentes com funções distintas: a ultrawide, para fotos com maior campo de visão, e a macro, que faz fotos de objetos mais próximos, com maior riqueza de detalhes. Para selfies e videochamadas, a Xiaomi reservou 16 MP. Quanto aos vídeos, o aparelho é capaz de gravar em até 4K a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Xiaomi Note 12 Pro chega com o processador Dimensity 1080, da MediaTek. Lançado em outubro de 2022, este chip tem oito núcleos que podem atingir velocidade máxima de 2,6 GHz, além de apresentar suporte para redes 5G e alta eficiência energética. O processador deve garantir um uso fluído sem travamentos ou engasgos para tarefas do dia a dia e até mesmo em jogos mais pesados.

Quanto à memória RAM, a fabricante preparou versões de 6, 8 e até 12 GB. O armazenamento, por sua vez, vem em duas alternativas: 128 e 256 GB. Vale ressaltar que o modelo não conta com slot para cartão de memória. Logo, o usuário deve pensar bem em qual capacidade melhor o atende, para evitar dores de cabeça futuras.

Bateria

O telefone vem equipado com bateria de 5.000 mAh, que pode garantir boas horas longe das tomadas. Na embalagem, estão incluídos cabo USB-C, capa protetora e ferramenta ejetora de chip. Na hora de recarregar, o usuário conta com carregador rápido de 67 W. A marca garante 50% de bateria em 15 minutos e recarga completa em 46 minutos. É pertinente salientar que o modelo não conta com suporte para carregamento sem fio.

Celular Xiaomi ao lado do carregador — Foto: Divulgação/Xiaomi

Versão do Android e recursos extras

O Redmi Note 12 Pro sai de fábrica com Android 12, sob interface própria da Xiaomi, a MIUI 14. Atualmente, já é possível atualizar o aparelho para a versão mais recente do sistema operacional — o Android 13.

Informações não oficiais mostram possíveis novidades do Android 13 — Foto: Reprodução/Android Police

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.2. Além de suporte para Internet 5G, o Note 12 Pro também vem com NFC, tecnologia que realiza pagamentos por aproximação. O modelo conta ainda com sensor de impressões digitais disposto na lateral, além de diversos sensores como acelerômetro, proximidade, luz ambiente, giroscópio e bússola.

Segundo a fabricante, o aparelho possui alto-falante duplo com a tecnologia Dolby Atmos. A ficha menciona ainda certificação IP53, que o protege de poeira e respingos de água.

Preço

O Redmi Note 12 Pro começou a ser vendido no Brasil por R$ 3.399. Hoje, o aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.660, na Amazon.

Com informações de GSM Arena.

