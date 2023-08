Xiaomi Redmi Note 9 ainda vale a pena? Veja preço e avalie ficha técnica

O modelo foi lançado por valores a partir de R$ 2.699. Hoje, porém, o aparelho pode ser encontrado no mercado online por valores a partir de R$ 1.099. É importante ressaltar que o modelo não se encontra mais no catálogo oficial da Xiaomi, que não oferece garantia ou suporte técnico para aparelhos não-oficiais. A seguir, veja as especificações completas do celular e avalie se, para você, comprar o Redmi Note 9 ainda vale a pena em 2023.

Celulares Xiaomi: Redmi Note 9 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 9

Tamanho da tela: 6,53 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 10

Processador: MediaTek Helio G85

Memória RAM: 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 512 GB

Capacidade da bateria: 5.020 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 199 gramas

Dimensões: 162,3 x 77,2 x 8,9 mm

Cores: cinza, verde e branco

Anúncio e lançamento: junho de 2020

Preço de lançamento: a partir de R$ 2.699

Tela e design

O Redmi Note 9 vem com uma ampla tela de 6,53 polegadas, com tecnologia IPS LCD. Além disso, o painel traz resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) — padrões bastante utilizados até hoje. A taxa de atualização é uma das características que pode deixar a desejar, já que as marcas cada vez mais vêm investindo em números entre 90 e 120 Hz, e o Note 9 possui apenas 60 Hz.

Xiaomi Redmi Note 9 — Foto: Reprodução/Shoptime

Quanto ao design, a Xiaomi apostou no acabamento em plástico, com cores brilhantes ou foscas. O celular tem proporções de 162,3 x 77,2 x 8,9 mm e peso de 199 gramas. Na parte da frente, a câmera vem posicionada no canto da tela. Já na parte traseira, o foco é no sistema principal de lentes, que vem disposto ao meio do aparelho. O aparelho foi lançado em três cores — cinza, verde e branco.

Câmera

O destaque do sistema de câmeras do Redmi Note 9 está na lente principal de 48 MP, que garante fotos em alta resolução. Além disso, o celular conta com outros três sensores que podem ajudar a melhorar a experiência fotográfica. Confira abaixo como eles se dividem.

Câmera principal de 48 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 13 MP e abertura de f/2.3

Parte traseira do Redmi Note 9 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O dispositivo ainda conta com digitalização de documentos, reconhecimento facial, otimização da imagem por meio de inteligência artificial e modo retrato. Para selfies, a fabricante chinesa reservou 13 MP. Já quanto a vídeo, o aparelho consegue gravar em Full HD (1080p) a uma velocidade de 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Redmi Note 9 vem equipado com o processador Helio G85, da MediaTek. Lançado apenas dois meses antes do telefone, o chip oferece bom desempenho em tarefas corriqueiras e também em jogos. Ele é composto de oito núcleos, sendo dois de alto desempenho e seis de eficiência energética — além de ser construído em processo de fabricação de 12 nm.

Redmi Note 9 estreia o processador Helio G85 da MediaTek — Foto: Divulgação/Xiaomi

Quanto à memória RAM, a fabricante disponibilizou versões em 3, 4 ou 6 GB. Em se tratando de armazenamento, o aparelho chegou ao mercado com opções em 64 ou 128 GB. Para o usuário que pretende guardar muitas fotos e vídeos, o aparelho conta com slot para cartão de memória, que pode expandir o armazenamento em até 512 GB.

Bateria

A bateria de 5.020 mAh deve garantir até dois dias longe das tomadas. Segundo a fabricante, a capacidade proporciona até 16 horas seguidas de jogos e 147 horas de reprodução de música. Além disso, o aparelho conta com suporte para carregamento rápido. A marca disponibiliza um carregador Quick Charge 3 com potência de 18 W e entrada USB-C.

Versão do sistema e recursos extras

O Redmi Note 9 saiu de fábrica com o Android 10, sob interface própria da Xiaomi, a MIUI 11. Atualmente, o aparelho consegue rodar oficialmente até o Android 12, mas é importante estar ciente de que o smartphone não receberá mais atualizações de sistema.

Apesar dessa desvantagem, a fabricante incluiu o modelo na lista dos aparelhos que estão aptos a receber o update para a interface MIUI 14. Ela foi lançada em 2022 e, até o momento da publicação desta matéria, é a versão mais atual da interface.

Android 12 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. Um ponto negativo é que o modelo não tem suporte para redes 5G. Apesar disso, o aparelho conta com NFC, para pagamentos por aproximação. Além do mais, o Redmi Note 9 traz controle remoto infravermelho, rádio FM e entrada P2 para fones de ouvido.

Preço

O Redmi Note 9 começou a ser comercializado por R$ 2.699. Apesar de o aparelho não constar no catálogo de vendas da Xiaomi, é possível encontrá-lo no varejo eletrônico por valores a partir R$ 1.099. Vale frisar que a fabricante não oferece garantia ou suporte técnico para aparelhos adquiridos por lojas não-oficiais.

Com informações de GSM Arena.

