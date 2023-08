Zumbiverso é o novo reality show de terror da Netflix; veja elenco

Zumbiverso é o novo reality show da Netflix que estreou com fome de carne humana. Lançado ontem (8), o programa sul-coreano coloca um grupo de 10 competidores em provas de sobrevivência que acontecem dentro de uma simulação de apocalipse zumbi. As filmagens aconteceram em Seul, capital da Coreia do Sul. Entre os participantes, estão Lee Si-young (da série Sweet Home) e Dex (ex-integrante do Solteiros, Ilhados e Desesperados). Confira a seguir mais informações sobre o reality.