3ª temporada de The Morning Show: veja sinopse, elenco e trailer da série

A terceira temporada de The Morning Show, sucesso do Apple TV+ , estreou nesta quarta-feira (13) na plataforma de streaming. O seriado protagonizado por Jennifer Aniston (Friends) e Reese Witherspoon (Legalmente Loira) mostra os bastidores de um popular noticiário matinal, que tem de lidar com a demissão de um de seus âncoras, após um escândalo de má conduta sexual. Premiado no Emmy, SAG e Critics Choice Awards, o show já teve seus dois primeiros episódios da terceira temporada liberados, enquanto os outros oito serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

Com direção e produção executiva de Mimi Leder (The Leftovers), a nova fase da série se inicia em março de 2022, quando a UBA, rede que hospeda o programa, precisa lidar com complicadas questões tecnológicas e um figurão da área que deseja comprar o canal. Para conhecer melhor os detalhes dessa temporada – que antes mesmo de sua estreia, já foi renovada para mais um ano –, confira abaixo a sinopse e o elenco da season 3 de The Morning Show.

The Morning Show (Apple TV+) agora também conta com Jon Hamm em seu elenco; ator fará um bilionário da tecnologia — Foto: Divulgação/Apple TV+

O começo da terceira temporada

Após os eventos da pandemia de Covid-19, mostrados no final da segunda temporada, Alex Levy (Jennifer Aniston) permanece à frente do The Morning Show. Embora a âncora continue a produzir conteúdos para o serviço de streaming da rede, ela também se prepara para completar 20 anos no comando do programa. Uma comemoração que será feita de forma bastante especial, com a jornalista participando do primeiro voo tripulado do foguete suborbital Hyperion One, transmitido ao vivo no noticiário.

Enquanto se prepara para a empreitada, Alex busca conseguir mais participação nas decisões burocráticas do canal. Para isso, ela tenta forçar o CEO, Cory Ellison (Billy Crudup), a admiti-la no conselho da UBA, e descobre que um bilionário do ramo da tecnologia deseja comprar a rede de televisão.

Enquanto isso, Bradley Jackson (Reese Witherspoon), jornalista que agora apresenta o Evening News e vem sendo reconhecida nacionalmente por seu trabalho, continua a lidar com a dor do fim de seu relacionamento com Laura Peterson (Julianna Margulies). Além disso, a âncora também tem dificuldades corporativas para conduzir as reportagens de seu programa, o que a leva a se questionar sobre seus objetivos profissionais.

O elenco de The Morning Show

Além dos já citados Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup (Quase Famosos) e Julianna Margulies (The Good Wife), retornam para a terceira temporada o ator Mark Duplass (Creep), no papel de Chip, o produtor executivo do The Morning Show, e Greta Lee (Past Lives), atriz que dá vida à editora de notícias da UBA, Stella Bak. Para completar o time, também estão de volta Karen Pittman (And Just Like That…), que interpreta a produtora Mia Jordan, e Néstor Carbonell (Motel Bates), o meteorologista Yanko.

Por fim, entre as grandes novidades da temporada está a chegada do ator Jon Hamm (Mad Men) ao elenco da série. No papel de um figurão da tecnologia chamado Paul Marks, ele promete ser um dos pontos de tensão da história, dando vida a um esnobe milionário que deseja comprar a rede de televisão do TMS.

Repercussão da terceira temporada

Embora apenas dois episódios de The Morning Show já tenham ido ao ar, o início da nova temporada já vem dando o que falar. No Rotten Tomatoes, o terceiro ano da série alcançou até o momento 80% de aprovação da crítica especializada, que elogiou o show por se manter atualizado e divertido. Jorge Rivera Rubio, do portal Qiibo, disse que "eles não estão mais tentando ganhar prêmios, e sim entreter o público", o que tem se mostrado algo bom para o seriado.

Enquanto isso, no IMDb, ainda que poucos usuários tenham avaliado a série, suas notas até o momento confirmam que o show continua em um bom caminho. Enquanto o primeiro episódio da nova temporada, “A Linha Kármán”, conseguiu nota 8,2, o “Fantasma na Máquina”, que tem como pano de fundo um ataque cibernético à UBA, chegou a 9,1. Vale lembrar que The Morning Show tem uma média de 8,2 no agregador e que seu segundo ano teve em geral avaliações mais baixas do que o primeiro.

Veja o trailer da 3ª temporada de The Morning Show

Com informações de Apple TV+ Press (1 e 2), Esquire, Rotten Tomatoes e IMDb

