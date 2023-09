4ª temporada de Atlanta: veja sinopse, elenco e onde assistir à série

Após um ano de espera, finalmente os fãs de Atlanta poderão assistir a quarta e última temporada na Netflix . A season finale chegou na sexta-feira (15) no streaming, sendo que a exibição nos Estados Unidos aconteceu entre setembro e novembro do ano passado. Criada pelo ator e cantor Donald Glover (também conhecido pela alcunha de Childish Gambino), a série usa da comédia e do drama para satirizar questões sociais e raciais entre os negros estadunidenses.

Integram o elenco Zazie Betz (Deadpool 2), LaKeith Stanfield (Corra!) e Brian Tyree Henry (Homem-Aranha: Através do Aranhaverso). Bem avaliada entre o público e crítica, a quarta temporada conclui o ciclo de eventos surreais vividos pelos personagens e sua busca pelo sucesso e estabilidade financeira. Veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo e o que esperar da season finale.

🎬 Conheça Swarm, série de terror inspirada em Beyoncé no Prime Video

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Donald Glover é o criador e protagonista da série Atlanta — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Atlanta

Earn Marks (Glover) é um morador da periferia de Atlanta, capital da Georgia (EUA), que faz de tudo um pouco para sobreviver. Um dia, ele descobre que seu primo Alfred Miles (Henry) virou rapper e é sucesso na Internet com a alcunha de Paper Boi. Agora, ele quer empresariar Alfred e assim sair da pobreza. Porém, enquanto sua nova carreira não decola, ele tenta fixar seu namoro vai-e-vem com Vanessa "Van" Kiefer (Betz), professora do ensino fundamental e mãe de sua filha.

Elenco e equipe técnica

Além de Donald Glover, o elenco recorrente da série é composto por Khris Davis (Judas e o Messias Negro) como Tracy, RJ Walker (Boomerang) no papel de Clark County e Katt Williams (Norbit) interpretando Willy. Harold House Moore (Single Ladies) dá vida a Swiff, Tobias Segal (Mindhunter) interpreta E, Adriyan Rae (Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo) está no papel de Candice, entre outros. Hiro Murai (do clipe This Is America) dirigiu a maioria dos episódios de Atlanta. Já Donald Glover dirigiu nove episódios.

Earn quer empresariar a carreira do primo rapper, mas sua jornada pelo sucesso passa por inúmeras situações surreais — Foto: Reprodução/IMDb

O que esperar da quarta temporada?

Desde o começo da série, o público acompanha o desenvolvimento pessoal de cada um dos personagens, passando pelos dramas e alegrias na jornada pelo sucesso. Na season finale, Paper Boi é um rapper consagrado, mas ainda precisa lidar com as mudanças vindas com a chegada da fama. Vanessa e Earn buscam na terapia uma forma de superar suas fragilidades emocionais e familiares. Já Darius (Stanfield), amigo inseparável de Paper Boi e o esquisitão do grupo, segue um rumo inesperado durante seu desenvolvimento pessoal.

Repercussão entre público e crítica

O show conquistou aprovação de 98% da crítica no Rotten Tomatoes, obtendo o Certificado Fresco. No Metacritic, a nota da imprensa foi 82. Em 2022, Donald Glover foi indicado ao prêmio de Melhor Performance em uma Série de Comédia no Globo de Ouro. O show ainda conquistou três indicações no Hollywood Critics Association TV Awards, previsto para acontecer ainda neste ano.

A quarta temporada conseguiu uma maioria de críticas elogiosas na imprensa. Entre os destaques, está a revista TIME, onde a jornalista Megan McCluskey parabenizou o trabalho da equipe técnica, afirmando que "o show ganhou sua reputação por agir como um sonho febril e seu elenco talentoso".

Confira o trailer da quarta temporada de Atlanta:

Com informações de IMDb, Netflix, Metacritic, Rotten Tomatoes.

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora