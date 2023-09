4ª temporada de Sex Education: veja sinopse, elenco e trailer da série

A quarta e última temporada de Sex Education estreou na manhã desta quinta-feira (21) na Netflix . A comédia adolescente retorna ao público com oito episódios, onde o grupo de estudantes do Colégio Moordale lidam com novos problemas individuais e românticos. Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells e outros nomes do elenco retornam como protagonistas da temporada de despedida.

Com lançamento aguardado entre fãs e críticos, a season finale de Sex Education alcançou uma ótima receptividade da crítica, com 87% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes. O show britânico é uma criação da roteirista e produtora Laurie Nunn. Se você está na expectativa para conferir os novos episódios da série, confira a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

🎬 Review: Sex Education amadurece na 4ª temporada e finaliza em grande estilo

Quarta temporada de Sex Education finaliza a série com narrativa madura — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Sex Education

No Colégio Secundário de Moordale, um grupo de amigos estudantes desfrutam das primeiras experiências amorosas (e sexuais) de suas vidas. O personagem central é Otis (Butterfield), um rapaz inexperiente em namoro, mas que aproveita o fato de ser filho de uma conhecida terapeuta sexual para dar conselhos aos colegas. Seu melhor amigo é Eric (Gatwa), um adolescente abertamente gay que sofre com o conservadorismo de sua família.

Conhecemos outros estudantes de Moordale quando Otis cria na escola uma "clínica de terapia sexual" junto com Maeve (Mackey), uma garota inteligente, mas de comportamento rebelde. Com a iniciativa, a dupla descobre que a escola é povoada de alunos com problemas iguais ou piores do que os deles.

Otis cria junto com Maeve uma clínica para aconselhar seus colegas nas questões sexuais — Foto: Reprodução/Netflix

O que esperar da quarta temporada?

Otis e Eric se mudam para uma nova escola, o Colégio Cavendish, após o fechamento de Moordale. O principal choque é a descoberta de uma nova cultura no local, totalmente diferente e inusitada do que o colégio anterior. Os dois pretendem abrir uma nova clínica na instituição, mas descobrem que no local já existe uma terapeuta estudantil.

Já Maeve está nos Estados Unidos e namora Otis à distância. Ela está na Universidade Wallace, onde desperta seu poder na escrita. Já entre os demais estudantes, Viv (Chinenye Ezeudu) se acostuma rapidamente com a Cavendish. Aimee (Aimee Lou Wood) faz das aulas de arte uma extensão de seus desejos sexuais. E Jackson (Kedar Williams-Stirling) não consegue esquecer Cal (Dua Saleh).

Otis planeja abrir no Colégio Cavendish uma nova clínica de terapia sexual — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Do time de protagonistas, estão presentes Asa Butterfield (O Menino do Pijama Listrado), Gillian Anderson (Arquivo X) no papel de Jean, Ncuti Gatwa (Barbie) e Emma Mackey (Morte no Nilo). Além deles, estão presentes Connor Swindells (Emma), como Adam, Kedar Williams-Stirling (Wolfblood: Família Lobo), Alistair Petrie (Deep State) é Michael, Mimi Keene (After - Para Sempre) dá vida à Ruby e Aimee Lou Wood (A Vida Eletrizante de Louis Wain).

Para a season finale, foram integrados ao cast Dan Levy (Schitt's Creek) como Thomas Molloy, Thaddea Graham (Wreck) no papel de O, Lisa McGrillis (Noite Passada em Soho) interpretando Joanna e o comediante Eshaan Akbar (Spitting Image). O trio de amigos de Canvendish é composto por Felix Mufti como Roman, Anthony Lexa no papel de Abbi e Alexandra James como Aisha. Dominic Leclerc (Switch), Michelle Savill (Millie Lies Low) e Alyssa McClelland (Second Best) são os diretores dos episódios.

Aimee e Maeve são melhores amigas em Sex Education — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

A season finale conquistou aprovação de 87% no Rotten Tomatoes. Dos críticos que elogiaram a série está Olly Richards, do Empire Magazine. Em sua resenha, ele destacou que a temporada final é "ao contrário de muitas coisas vivenciadas por meio desse show — algo confidente, satisfatório e memorável pelos motivos corretos". Para o TechTudo, a 4ª temporada traz uma história mais madura e finaliza a série em grande estilo.

Mas em sentido contrário, houve quem desaprovasse o desempenho da quarta temporada. Lucy Magan, do The Guardian, classificou os episódios como "uma lista de frustrações" e foi direta ao dizer que "nessa despedida, os gloriosos adolescentes excitados que nós conhecemos e amamos se tornaram chatões sisudos que usam discurso terapêutico e que existem especialmente para responder questionários. Que assassinato do humor". Você pode ler a crítica do TechTudo

Confira o trailer da quarta temporada de Sex Education