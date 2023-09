5ª temporada de Virgin River: veja sinopse, elenco e trailer da série

A quarta temporada da série, lançada em 2022, teve 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes com sete resenhas, o que aumenta as expectativas para a nova season. A seguir, confira mais sobre o enredo, elenco, repercussão e trailer da série Virgin River.

Além de Jack e Mel, o relacionamento de outros habitantes de Virgin River é mostrado na série — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Virgin River

A série tem como foco inicial a chegada de Melinda "Mel" Monroe (Alexandra Breckenridge) na cidade de Virgin River, localizada no Norte da Califórnia. A enfermeira veio de Los Angeles e quer recomeçar sua vida na região interiorana atuando como parteira.

Ao chegar na cidade, Mel conhece Jack Sheridan (Martin Henderson), dono do bar local e ex-fuzileiro naval. Gradualmente, a relação entre os protagonistas evolui para um romance. Entretanto, o histórico de vida dos dois é repleto de segredos e surpresas - assim como ocorre com os demais habitantes da pequena cidade de Virgin River.

Annette O'Toole interpreta Hope McCrea, a prefeita de Virgin River. Sua história e a de outros personagens estão em paralelo com a vida do casal protagonista Jack e Mel — Foto: Divulgação/Netflix

O que esperar da 5ª temporada? (Alerta de spoilers!)

Os novos episódios de Virgin River prometem emoção aos assinantes da Netflix. Mel precisa lidar com decisões difíceis durante a maternidade e o seu futuro na clínica, enquanto Jack procura solucionar questões pessoais e com Charmaine para provar seu compromisso à enfemeira. Já Doc e Hope passam por dificuldades e precisam de ajuda para superar o problema. A quinta temporada guarda, ainda, novos relacionamentos, términos, despedidas e um incêndio que vai abalar toda a cidade.

Elenco e equipe técnica

Protagonizada pelos atores Martin Henderson (X - A Marca da Morte) e Alexandra Breckenridge (This is Us), o elenco de Virgin River ainda conta com Tim Matheson (This is Us) como Dr. Vernon "Doc" Mullins, Annette O’Toole (Smallville) no papel de Hope McCrea, Colin Lawrence (Riverdale) interpretando John 'Preacher' Middleton, Benjamin Hollingsworth (Joe Pickett) dando vida à Dan Brady, Zibby Allen (Grey's Anatomy) sendo Brie Sheridan, entre outros.

A série é uma criação de Sue Tenney (A Bruxa do Bem), roteirista da maioria dos episódios. Na direção da nova temporada, estão presentes os nomes de Monika Mitchell (Vikings: Valhalla), Felipe Rodriguez (The Good Doctor), Martin Wood (Travelers), Jem Garrard (Charmed: Nova Geração), Andy Mikita (Family Law) e Gail Harvey (Desaparecida?).

Virgin RIver tem início com a chegada da enfermeira Mel Monroe em uma cidade do interior chamada Virgin RIver — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

Virgin River possui aprovação de 82% entre os críticos do Rotten Tomatoes. Já no IMDb, os usuários deram nota 7,4 ao seriado. Entre as resenhas da quarta temporada, o jornalista Andrew Male, do jornal britânico The Time, apontou que a nova season está "livre de oscilações de enredo", como aconteceu nos capítulos anteriores. Outra crítica elogiosa veio de Alison Stine, do site Salon.com, que considerou o show como "uma novela com roupas de frio que fala sobre comunidade".

Confira o trailer da quinta temporada de Virgin River

