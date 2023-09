A Fazenda 15 ao vivo: onde assistir, como votar e tudo sobre o reality

É possível assistir ao reality A Fazenda 15 de graça e ao vivo pela Internet. A nova edição do programa da Record se inicia nesta terça-feira (19), às 22h30 (horário de Brasília), e conta com apresentação de Adriane Galisteu. O reality show tem exibição diária na Record TV, cuja programação pode ser acompanhada online na plataforma de streaming PlayPlus — disponível na versão web e no app para celulares Android e iPhone ( iOS ). Além de assistir, o público pode participar da competição votando nos peões que devem sair ou permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A nova temporada do game se inicia com 18 peões, mas contará com 22 após o resultado do Paiol na próxima quinta-feira (21). Após a entrada dos peões na sede, acontecerá uma dinâmica que vai servir como uma seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro da temporada. A seguir, saiba quais são os participantes do reality show, as novidades do programa e confira como assistir aos episódios de A Fazenda 15 online pelo PlayPlus.

A Fazenda 2023: episódios do reality show da Record TV tem exibição online e de graça pelo PlayPlus — Foto: Divulgação/Site A Fazenda

A Fazenda 15: tudo que você precisa saber sobre o reality show da Record

Nesta matéria, o TechTudo reuniu tudo que você precisa saber sobre A Fazenda 15. Confira o índice a seguir.

Participantes de A Fazenda 15 e suas redes sociais Participantes do Paiol de A Fazenda 15 A Fazenda 15: todas as novidades da edição A Fazenda 15: como votar para um peão sair? A Fazenda: últimos vencedores Como assistir A Fazenda 2023 online pelo PlayPlus no PC Como assistir A Fazenda pelo PlayPlus no celular A Fazenda ao vivo 24 Horas: como acompanhar o que está acontecendo agora

1. Participantes de A Fazenda 15 e suas redes sociais

André Gonçalves (@andregoncalvesoficial1) - Ator e diretor

Ator e diretor Cariúcha (@cariuchaoficial) - Funkeira

Funkeira Darlan Cunha (@darlancunha) - Ator

Ator Henrique Martins (@martins_hs) - Ex-nadador olímpico e Mister Brasil 2023

Ex-nadador olímpico e Mister Brasil 2023 Jaquelline Grohalski (@jaquelline) - Influencer e cantora

Influencer e cantora Jenny Miranda (@jennybritomiranda) - Influencer e mãe da Bia Miranda

Influencer e mãe da Bia Miranda Kally Fonseca (@kallyfonseca) - Cantora e apresentadora

Cantora e apresentadora Kamila Simioni (@simioniofc) - Empresária e influencer

Empresária e influencer Lily Nobre (@lilynobree) - Cantora e influencer

Cantora e influencer Lucas Souza (lucassouza_ofl) - Coach de finanças e ex de Jojo Todynho

Coach de finanças e ex de Jojo Todynho Márcia Fu (@marciafuoriginal) - Ex-atleta e empresária

Ex-atleta e empresária Nathalia Valente (@nathaliavalente) - Influencer

Influencer Radamés Martins (@radamesmartins) - Jogador de futebol e empresário

Jogador de futebol e empresário Rachel Sheherazade (@rachelsherazade) - Jornalista e articulista

Jornalista e articulista Sander Mecca (@sandermecca) - Músico e escritor

Músico e escritor Tonzão Chagas (@tonzaochagas) - Funkeiro e dançarino

Funkeiro e dançarino WL Guimarães (@wlguimaraess) - Influencer

Influencer Yuri Meirelles (@yurimeirelless) - Modelo e empresário

2. Candidatos do Paiol de A Fazenda 15

Alicia X (@aliciax) - Atriz e cantora

Atriz e cantora Cezar Black (@cezar.black) - Enfermeiro e ex-BBB 23

Enfermeiro e ex-BBB 23 Erick Ricarte (@erickricarte) - Jornalista, ator, ex-participante de A Grande Conquista

Jornalista, ator, ex-participante de A Grande Conquista Igor Freitas (@igorfreitasm) - Influencer

Influencer JP Venancios (@jpvenancios) - Cantor, comediante e influencer

Cantor, comediante e influencer Lumena Aleluia (@lumena.aleluia) - Ex-BBB

Ex-BBB Nadja Pessoa (@nadjapessoa) - Influencer e empresária

Influencer e empresária Shayan (@shay.hb) - Ex-participante de A Fazenda e influencer

Ex-participante de A Fazenda e influencer Sol do Deboche (@sol_do_deboche) - Influencer

Influencer Whendy Tavares (@wendytavaresoficial) - Ex-panicat e influencer

3. A Fazenda 15: todas as novidades da edição

22 peões vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão: 18 participantes iniciais e mais quatro peões, dois homens e duas mulheres, que serão escolhidos pelo voto do público entre os 10 candidatos do Paiol.

18 participantes iniciais e mais quatro peões, dois homens e duas mulheres, que serão escolhidos pelo voto do público entre os 10 candidatos do Paiol. Filtro de A Fazenda 15 no Instagram: Na conta oficial de A Fazenda no Instagram ("@afazendarecord", sem as aspas) é disponibilizado um filtro inédito que coloca o chapelão de Fazendeiro no usuário. Basta acessar o perfil, clicar no destaque "Filtro novo" e usar o botão "Use o filtro".

Na conta oficial de A Fazenda no Instagram ("@afazendarecord", sem as aspas) é disponibilizado um filtro inédito que coloca o chapelão de Fazendeiro no usuário. Basta acessar o perfil, clicar no destaque "Filtro novo" e usar o botão "Use o filtro". Provas clássicas estão de volta: A apresentadora Adriane Galisteu confirmou que A Fazenda conta com o retorno das provas clássicas.

A apresentadora Adriane Galisteu confirmou que A Fazenda conta com o retorno das provas clássicas. Mascote de visual novo: Nesta 15ª temporada do reality rural, o Galinho, mascote do programa, marca novamente presença na tela da Record TV com visual repaginado.

Nesta 15ª temporada do reality rural, o Galinho, mascote do programa, marca novamente presença na tela da Record TV com visual repaginado. Entrada triunfal de volta: O diretor Rodrigo Carelli confirmou que os participantes do reality vão entrar na sede em grande estilo nesta terça-feira (19).

O Galinho, mascote do reality, está de volta com novo visual — Foto: Reprodução/Facebook A Fazenda

4. A Fazenda 15: como votar para um peão sair?

Em A Fazenda, uma vez por semana, após ser anunciado o resultado da Roça, acontece a eliminação de um peão. A roça costuma ser formada às terças-feiras por meio dos votos dos participantes ou de outras dinâmicas. Nela, quatro peões são escolhidos e, às quartas-feiras, eles participam da Prova do Fazendeiro. Quem vence a prova se torna o comandante da sede por uma semana — e o restante vai disputar os votos do público para tentar continuar no programa.

A votação para salvar um peão da Roça acontece na página do reality show no portal R7.com ("afazenda.r7.com/a-fazenda-15", sem as aspas). Basta clicar no destaque da votação contendo as fotos dos roceiros da semana. Depois, é preciso selecionar o roceiro que deve seguir no jogo. Em seguida, basta marcar a caixa "Sou humano" e clicar no botão “Votar”. Por fim, após a confirmação do voto ser exibida na tela, é possível votar mais vezes clicando na opção "Votar Novamente". A eliminação do roceiro menos votado acontece toda quinta-feira ao vivo após o resultado da enquete ser divulgado.

5. A Fazenda: últimos vencedores

A Fazenda 9, chamada de "Nova Chance”: Flávia Viana - Modelo

Flávia Viana - Modelo A Fazenda 10: Rafael Ilha - Músico

Rafael Ilha - Músico A Fazenda 11: Lucas Viana - Modelo

Lucas Viana - Modelo A Fazenda 12: Jojo Todynho - Cantora

Jojo Todynho - Cantora A Fazenda 13: Rico Melquiades - Influencer

Rico Melquiades - Influencer A Fazenda 14: Barbara Borges - Atriz

6. Como assistir A Fazenda 2023 online pelo PlayPlus no PC

Passo 1. Para assistir à 15ª edição de A Fazenda online e de graça, acesse o site do PlayPlus ("playplus.com", sem as aspas). Então, clique no botão “Faça um teste grátis”;

Público pode assistir os episódios de A Fazenda após acessar a plataforma PlayPlus e se cadastrar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, escolha o pacote “Play”, que é gratuito, e toque no botão “Avançar” para poder se cadastrar;

Cadastro é iniciado após espectador escolher o plano gratuito no PlayPlus — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Inicie o registro informando seu e-mail e senha ou reutilize os dados de contas Facebook, Google ou Apple. Depois, vá em “Avançar”;

Telespectador precisa informar seu e-mail e senha ou usar os dados de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Para finalizar o cadastro, digite seu CPF, data de nascimento, gênero e número do celular. Em seguida, faça a verificação de seu número, aceite os termos de uso e pressione o botão “Avançar”. Feito isso, você fará login automaticamente na plataforma;

A Fazenda 15 pode ser assistida após público digitar seus dados pessoais e concordar com os termos do serviço — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Agora, dê um clique na guia “Ao vivo”, que fica no menu superior da página inicial, para ter acesso à transmissão em tempo real da Record TV;

Entrar na seção "Ao vivo" permite ao telespectador para visualizar a programação ao vivo da Record TV no PlayPlus — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 6. No horário do reality, vá no campo da Record TV e acione o botão "Veja agora" para que a transmissão da emissora comece de imediato.

Acione o botão "Veja agora" para iniciar a transmissão de A Fazenda 15 pelo PlayPlus — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

7. Como assistir A Fazenda pelo PlayPlus no celular

Para assistir A Fazenda ao vivo pelo celular, é preciso baixar o aplicativo do PlayPlus. Ele está disponível para Android e iOS (iPhone) e pode ser encontrado facilmente no Google Play Store ou na App Store. Depois, basta criar uma conta e seguir os mesmos procedimentos do tutorial para computador.

8. A Fazenda ao vivo 24 Horas: como acompanhar o que está acontecendo agora

A Fazenda conta com a seção 24 Horas, disponível no site do R7. Nela, são publicados pequenos vídeos sobre está acontecendo no reality. Para acompanhar, basta acessar "https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15/24-horas" e clicar no clipe que te interessar.

A Fazenda 24 Horas: público pode acompanhar tudo que acontece no reality — Foto: Reprodução/Yuri Neri

