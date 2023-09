A Lista da Vingança: veja sinopse, elenco e trailer do suspense da Netflix

O filme A Lista da Vingança estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (22) e já é um dos destaques do streaming, visto que ocupa a segunda posição do Top 10 da plataforma. Com direção de Editi Effiong e nomes como Richard Mofe-Damijo e Ade Laoye no elenco, a trama segue um religioso enlutado que faz justiça com as próprias mãos após seu filho ser preso e morto injustamente por um crime que não cometeu.

Com duas horas de duração, a produção nigeriana tem roteiro co-escrito pelo diretor e Bunmi Ajakaiye, e é um dos destaques do ano de Nollywood – nome pelo qual é conhecido a indústria cinematográfica do país africano. A seguir, confira mais detalhes de A Lista da Vingança, como sinopse, elenco e repercussão.

Thriller da Netflix é estrelado pelo ator nigeriano Richard Mofe-Damijo — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de A Lista da Vingança

Ambientada na Nigéria contemporânea, a trama acompanha como a corrupção se desenvolve e até mesmo como a violência policial pode sair impune em um país onde a justiça parece se esconder. É neste cenário que Paul Edima (Mofe-Damijo), um diácono pacifista que esconde seu passado sombrio nas forças armadas do país, vê seu único filho ser preso injustamente pela acusação de sequestro e morto brutalmente. Assim, com sede de vingança, ele parte em uma missão pessoal para fazer justiça com as próprias mãos contra uma gangue de policiais corruptos.

Elenco

Estrelado por Richard Mofe-Damijo (Cidade do Caos) no papel do protagonista Paul Edima e Ade Laoye (A Revolução das Solteiras) interpretando Vic Kalu, o elenco de A Lista da Vingança ainda reúne nomes como Sam Dede (Brotherhood) vivendo Angel, Alex Usifo Omiagbo (Battle of Musanga) dando vida ao General Isa, Kelechi Udegbe (Dois Mundos em Colisão) como intérprete do oficial Abayomi e Shaffy Bello (O Cavaleiro do Rei) como Big Daddy.

Paul Edima é um ex-soldado e, agora, diácono que busca justiça pela morte de seu único filho — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, o longa A Lista da Vingança tem um desempenho mediano entre os espectadores e a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção nigeriana tem nota 4,7, com base em 232 considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Editi Effiong conquistou 79% da aprovação do público.

Para o jornalista Marshall Shaffer, do Decider, o projeto cinematográfico apresenta bons protagonistas que lutam por justiça, mas seu enredo não se aprofunda totalmente na trama em si como deveria ser, além de que "[...] há pouco que realmente inspire o espectador a realmente se inclinar para frente em seus assentos". Já Amanda Guaragi, do Ready Steady Cut, também segue nesta análise crítica do longa, que o descreve como "um thriller longo e enfadonho sem recompensa".

Confira o trailer oficial de A Lista da Vingança:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora