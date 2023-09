A Milhões de Quilômetros é baseado em história real? Conheça série e elenco

A biografia A Milhões de Quilômetros está em alta no Amazon Prime Video . Lançado na último sexta-feira (15), o novo longa do astro Michael Peña (franquia Homem-Formiga ) narra a história real de José Hernández, um americano de ascendência latina que conseguiu realizar o sonho de ser astronauta. Com produção da Amazon Studios, a obra tem direção de Alejandra Márquez Abella (Os Céus do Norte sobre o Vazio).

Antes da estreia para streaming, o título teve uma distribuição limitada nos cinemas americanos no dia 8 deste mês. O drama conquistou notas acima da média entre os críticos, além da alta popularidade do público. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e a história real que inspirou A Milhões de Quilômetros.

🎬 10 filmes que você não sabia que são baseados em fatos reais

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Drama estrelado por Michael Peña conquistou avaliações acima da média entre os críticos — Foto: Divulgação/Amazon Studios

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de A Milhões de Quilômetros

Em uma cidade rural de Michoacán, estado do México, o ex-trabalhador rural e estudante de engenharia José Hernández (Peña) cultiva o sonho de ser um astronauta. Sua ideia inicialmente é vista com descrédito por familiares e pela namorada Adela (Salazar). Durante uma década, o engenheiro é rejeitado anualmente pela NASA. Com o passar dos anos, porém, seu sonho ainda continua inabalável. Até que um dia ele finalmente consegue uma chance de mostrar para todos o seu verdadeiro potencial como astronauta.

Salazar e Peña em cena de A Milhões de Quilômetros. A atriz interpreta Adela, esposa do astronauta — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Elenco e equipe técnica

Junto com Peña, estão no elenco Rosa Salazar (Alita: Anjo de Combate), Julio Cesar Cedillo (Narcos: México) no papel de Salvador, Veronica Falcón (Ozark) interpretando Júlia, Juan Pablo Monterrubio (Caído do Céu) na versão mais jovem de José Hernandez, Sarayu Blue (I Feel Bad) dando vida à Kalpana Chawla, Bobby Soto (O Cobrador de Impostos) como Beto, entre outros.

A Milhões de Quilômetros tem como roteiristas Bettina Gilois (Estrada Para a Glória) e Hernán Jiménez (Um Match Surpresa), junto com a diretora Alejandra Márquez Abella. Para produzir a adaptação, o trio se baseou no livro “Reaching for the Stars: The Inspiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut”, escrito por José Hernández.

Peña ao lado da diretora Alejandra Márquez Abella. A cineasta se baseou no livro biográfico de José Hernández para compor a obra — Foto: Divulgação/Amazon Studios

A história por trás do filme

O título é baseado na vida do engenheiro e ex-astronauta norte-americano José Moreno Hernández. Ele nasceu na Califórnia, em 1962, filho de pais mexicanos vindos de Michoacán. Quando criança, viajava para áreas rurais dos EUA e México para trabalhar em lavouras. Em 1972, aos 10 anos, Hernández viu na TV uma das expedições feitas pela NASA em solo lunar. Desde então, ele decidiu ser um astronauta.

Na juventude, em 1984, o futuro astronauta se formou em Engenharia Elétrica na University of the Pacific, na Califórnia, com mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação pela University of California, Santa Barbara. A partir de então, Hernández começou uma verdadeira odisseia para conseguir ser admitido como astronauta pela NASA.

José Hernández em missão espacial pela NASA. Filho de imigrantes mexicanos, o engenheiro passou quase duas décadas tentando entrar no programa espacial — Foto: Divulgação/NASA

Após décadas de incontáveis rejeições, o engenheiro finalmente conseguiu realizar seu sonho em 2004, quando foi selecionado para a NASA como candidato. Sua primeira missão espacial aconteceu no dia 28 de agosto de 2009, quando Hernández embarcou na nave Discovery para concluir a Missão STS-128, voltada a transportar novos equipamentos para a Estação Espacial Internacional.

Sua missão como astronauta chegou ao fim em 2011. Atualmente, José Hernández trabalha em projetos sociais que visam estimular a educação como forma de realizar sonhos de crianças e adolescentes.

José Hernández e Michal Peña no set de filmagens de A Milhões de Quilômetros — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão entre público e crítica

O drama biográfico conquistou ótimas avaliações entre a imprensa. No Metacritic, o metascore é 62. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 89%, com Certificado Fresco. Em votação do público no IMDb, o título conseguiu nota 7,4.

Adrian Horton, do The Guardian, considerou que o longa "é uma história que se sobressai dos limites da Terra com coração suficiente para manter os pés no chão". Em contrapartida, o jornalista G. Allen Johnson, do San Francisco Chronicle, deixou claro que "o real José Hernández parece ser uma pessoa legal. Ele merecia um filme melhor".

Confira o trailer oficial de A Milhões de Quilômetros:

Assista: conheça todos os planos do Globoplay