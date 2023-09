A Roda do Tempo: veja sinopse, elenco e onde assistir à 2ª temporada

A segunda temporada de A Roda do Tempo chegou ao catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (1). Baseada na série literária homônima de Robert Jordan, publicada no Brasil pela editora Intrínseca, a trama se passa em um mundo de fantasia onde uma organização poderosa de mulheres praticantes de magia precisa viajar pelo mundo enfrentando diversos perigos. A produção norte-americana tem Rosamund Pike e Daniel Henney no elenco principal.

Com oito novos episódios, a série de drama fantástico foi lançada em 2021 no streaming e tem produção pela Sony Pictures Television e Amazon Studios. Se você gosta de muita magia e suspense, confira, a seguir, mais detalhes da segunda temporada de A Roda do Tempo, como sinopse, elenco e repercussão.

A Roda do Tempo: novos episódios prometem ainda mais ação na Grande Caçada — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de A Roda do Tempo

Na primeira temporada, os espectadores foram apresentados à história de Moiraine Damodred (Rosamund Pike), membro de uma poderosa organização feminina chamada Aes Sedai, formada por praticantes de magia. Quando ela chega na pequena cidade de Dois Rios, a protagonista, junto de outros cinco jovens, partem em uma jornada repleta de perigos, já que um deles foi profetizado como o Dragão Renascido, uma pessoa que poderá salvar ou mesmo destruir toda a humanidade.

Nesta nova leva de episódios, o foco é Rand al'Thor (Josha Stradowski), um humilde fazendeiro que descobre ser o verdadeiro Dragão Renascido. É neste cenário que as Aes Sedai tentam protegê-lo a todo custo do Escuro, enquanto se preparam para a Última Batalha.

Elenco

A Roda do Tempo é estrelada pela atriz indicada ao Oscar Rosamund Pike (Garota Exemplar) como Moiraine Damodred e Daniel Henney (Big Hero 6) interpretando al'Lan Mandragoran. O elenco ainda reúne nomes como Zoë Robins (Natal Sangrento) dando vida à Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden (Dora e a Cidade Perdida) vivendo Egwene al'Vere, Josha Stradowski (Instinto) no papel de Rand al'Thor e Marcus Rutherford (Obediência) como Perrin Aybara.

Trama da A Roda do Tempo é baseada nos livros do escritor americano Robert Jordan — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão

A primeira season de A Roda do Tempo se destacou entre o público e a imprensa especializada pela sua fidelidade na adaptação dos romances de Robert Jordan. Até o momento, a segunda temporada está seguindo o mesmo desempenho. No Rotten Tomatoes, por exemplo, os novos episódios debutaram com 77% de aprovação dos críticos. Já a média no IMDb está em 7,1, tendo como base 113 mil considerações.

Sobre as reviews internacionais, como a do Ready Steady Cut, a jornalista Lori C. elogia a sequência da adaptação, descrevendo-a como "imperdível, principalmente para os fãs do gênero. A Roda do Tempo está entre os melhores programas produzidos pelo Prime Video até agora".

A jornalista Carly Lane, do Collider, também segue nesta linha de avaliação positiva. Para ela, "a 2ª temporada continua a abraçar as riquezas da tradição e da construção do mundo de seu material original, desviando-se dos livros quando faz mais sentido, mas nunca sacrificando a profundidade do personagem e o enredo abrangente".

Confira o trailer da 2ª temporada de A Roda do Tempo:

