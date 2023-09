Amor à Primeira Vista: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Amor à Primeira Vista chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (15). Estrelado pelos atores Ben Hardy (Bohemian Rhapsody) e Haley Lu Richardson (A Cinco Passos de Você), o longa acompanha um casal de estranhos que sente uma inesperada conexão ao se avistarem no aeroporto. Depois de se perderem de vista, o reencontro parece impossível até que acontece. Baseado no best-seller A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da autora estadunidense Jennifer E. Smith, a produção conta com a direção de Vanessa Caswill e roteiro de Katie Lovejoy.

O filme Amor à Primeira Vista chega à Netflix nesta sexta-feira (15). — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Amor à Primeira Vista

Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) são completos desconhecidos quando trombam em um aeroporto, prestes a embarcar em um voo para Londres. Nas sete horas que compartilham dentro do avião, uma inesperada conexão é estabelecida entre os dois e ambos prometem manter contato. No entanto, Hadley não esperava quebrar o celular e perder o número de Oliver logo após ele ir embora. Sem saber quase nada um sobre o outro, um reencontro é improvável, mas o amor provará que tudo pode acontecer.

No filme Amor à Primeira Vista, Hadley e Oliver se apaixonam durante as sete horas de um voo em direção à Londres — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

A produção da Netflix Amor à Primeira Vista é estrelada pelo ator britânico Ben Hardy, que já contracenou em filmes como Bohemian Rhapsody e X-Men: Apocalipse, e pela atriz estadunidense Haley Lu Richardson, rosto conhecido pelo longa A Cinco Passos de Você e pela série The White Lotus. Além de ambos, a atriz Jameela Jamil (The Good Place) desempenha o papel de narradora da trama e os atores Dexter Fletcher (Ghosted: Sem Resposta) e Sally Phillips (O Diário de Bridget Jones) também fazem parte do elenco.

Com o roteiro baseado no romance de Jennifer E. Smith, a responsável em adaptá-lo para as telas foi Katie Lovejoy (Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre). O filme conta com a direção de Vanessa Caswill, que também já dirigiu alguns episódios da série de TV Thirteen.

Em Amor à Primeira Vista, o roteiro mistura romance e drama para desenvolver a conexão do casal de protagonistas — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre a crítica e o público

Até o momento, o filme Amor à Primeira Vista tem uma repercussão positiva entre o público, com nota 7,3 no IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes atinge 83% de aprovação. Os críticos do mesmo portal também deram avaliações acima da média para o romance, que por enquanto tem score 75%.

Para Adrian Horton, do The Guardian, apesar de o roteiro deixar a desejar, a atuação do casal de protagonistas salvou o romance. "(...) Os dois fazem com que se apaixonar, perder um ao outro, a primeira briga e fazer as pazes em 24 horas pareçam perfeitamente razoáveis ​​​​e emocionalmente óbvios, embora reconhecidamente (para eles e para os outros) um pouco loucos. Mas não é para isso que serve um filme?", escreveu.

Já Samantha Bergeson, do site IndieWire, vai na direção oposta e compartilha que a conexão entre Hadley e Oliver não a comoveu. "O filme, dirigido por Vanessa Caswill, é uma distração bem desenhada (o design de produção, estranhamente, se inspira em Wes Anderson, na melhor das hipóteses) do fato de Hardy e Richardson não terem química", afirmou.