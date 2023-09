Amor Esquecido: conheça sinopse, elenco e trailer do novo drama da Netflix

O filme Amor Esquecido estreou no catálogo da Netflix na última quarta-feira (27) e já é um dos destaques da semana no streaming, ocupando a terceira posição do Top 10. Estrelado por Leszek Lichota e Maria Kowalska, a trama segue um ex-cirurgião que, após perder a esposa e a memória, tem a chance de ter redenção em sua vida ao encontrar alguém de seu passado. A produção polonesa é um remake do clássico longa de 1982 e este, por sua vez, é uma adaptação do romance Znachor, de Tadeusz Dołęga-Mostowicz, de 1937.

Com quase duas horas e meia de duração, o longa-metragem tem direção de Michal Gazda e roteiro assinado por Marcin Baczynski, Mariusz Kuczewski e Tadeusz Dolega-Mostowicz. A seguir, confira todas as informações sobre o filme Amor Esquecido.

Amor Esquecido, filme polonês da Netflix, traz em sua trama histórias de amor, emoção e superação — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Amor Esquecido

A história deste drama segue Rafal Wilczur (Leszek Lichota), um conceituado cirurgião e professor que, após ser abandonado pela esposa, é assaltado e perde a memória por conta do ataque. No entanto, ao se mudar para uma pequena aldeia rural, Rafal realiza uma operação bem-sucedida em um garoto local, o que faz com que ele seja reconhecido como o curandeiro do vilarejo. Anos mais tarde, o protagonista reencontra sua filha, Maria Jolanta (Maria Kowalska), e vê nela uma chance de redenção.

Elenco

Amor Esquecido é estrelado por Leszek Lichota (Prazer, Kalinda) no papel do professor Rafal Wilczur e Maria Kowalska (Nothing is Lost) interpretando Maria Jolanta Wilczur. O elenco também conta com Ignacy Liss (A Saída) vivendo o Leszek Czynski, Anna Szymanczyk (O Príncipe Dragão) dando vida à Zoska, Izabela Kuna (Revelações de Família) no papel da Condessa Eleonora Czynska e Mikołaj Grabowski (Sem Deixar Rastros) como o Conde Stanislaw Czynski.

Maria Kowalska é um dos nomes que se destacam na trama do filme — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Amor Esquecido vem tendo um desempenho positivo entre o público. No agregador IMDb, a produção polonesa debutou com nota 7,4, com base em 187 considerações, mas no Rotten Tomatoes a obra ainda não foi avaliada.

Em reviews internacionais, como a do Leisure Byte, a jornalista Shabnam Jahan não poupa elogios ao filme, descrevendo-o como "um conto atemporal de família e identidade". Já Riya Singh, do Midgard Times, traz uma análise mista para o longa, afirmando que ele possui "[...] personagens que acreditam fortemente na ciência, mas apresenta ao público um enredo que carece de lógica".

Confira o trailer oficial de Amor Esquecido:

