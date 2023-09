Apartamento 6/9: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série Apartamento 6/9 estreia nesta quarta-feira (6) no catálogo da Netflix . Estrelado por Davika Hoorne e Aphiwit Rinthaphon, o programa de TV é uma adaptação do sucesso tailandês de Pen-ek Ratanaruang, lançado em 1999. A trama acompanha Toom, uma jovem mulher que perde o emprego e se vê em ruína, até que, certo dia, ela encontra uma caixa misteriosa em frente à sua porta repleta de dinheiro dentro. Mas o destino decide intervir e as coisas ficam ainda mais complicadas para ela.

Com apenas seis episódios de cerca de 45 minutos cada, a produção tailandesa também tem criação assinada pelo cineasta Pen-Ek Ratanaruang. Se você gosta de séries com direito a muito suspense com um leve toque de comédia, confira, a seguir, mais informações sobre Apartamento 6/9.

Apartamento 6/9, nova série da Netflix, é estrelada pela atriz Davika Hoorne — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Apartamento 6/9

Logo após perder seu emprego em uma empresa financeira devido à pandemia de COVID-19, a jovem Toom (Davika Hoorne) sai do escritório sem nada, apenas com a derrota de um dia horrível. Sem perspectivas de mudanças positivas em sua vida, ela quase se deixa levar pelo desânimo até que, por um golpe de sorte, encontra em frente à porta de seu apartamento uma caixa misteriosa repleta de dinheiro.

Mas o que era para ser a sua salvação acaba por se tornar mais um problema em sua vida, já que o dono do pacote não vai entregá-lo tão facilmente. Assim, em uma verdadeira disputa financeira, Toom terá que usar inteligência e determinação para enfrentar os próximos eventos de alto risco que a situação trará.

Elenco

Além de Davika Hoorne (Ataque do Coração) no papel da protagonista Toom e Aphiwit Rinthaphon (Why You… Y Me?) interpretando Tong, o elenco de Apartamento 6/9 ainda reúne nomes como Amorneak Micheli (Deliver Us From Evil) vivendo Kanchit, Patara Eksangkul (Manner of Death) dando vida a Tud, e os novatos Pemika Wongsurakarn e Pakonsonrapat Aujanasarun como Millie e Fon, respectivamente.

Série é uma adaptação do longa de mesmo nome lançado em 1999 — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Com a estreia recente na Netflix, o remake Apartamento 6/9 ainda não possui avaliações nos principais agregadores. Já seu desempenho entre a crítica internacional vem sendo mediano. Para a jornalista Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, a produção é "um híbrido de crime, suspense e comédia, mas a comédia é muito sombria." Por outro lado, Archi Sengupta, do Leisure Byte, não poupa comentários negativos, pontuando que "a série exagera em tudo e faz", além de "perder a tensão do enredo original".