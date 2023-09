Apple Watch 9: veja ficha técnica e preço do smartwatch

O Apple Watch 9 foi lançado junto à série do iPhone 15 . Ele traz o novo processador S9 e é o primeiro modelo livre de carbono na pulseira e na caixa, de acordo com a Apple . Entretanto, os aspectos que chamam a atenção no novo wearable são a sua tela com 2.000 nits — o dobro de brilho em relação ao Apple Watch 8 — e o sensor de movimento, que deve ativar funções no relógio com gestos, sem precisar tocar no display. Os preços do Apple Watch 9 no Brasil partem de R$ 4.999.

Apesar de todas as informações de preço estarem discriminadas no site oficial da Apple, a fabricante ainda não abriu pré-venda do relógio no país. Entretanto, para saber o preço final do produto por aqui, o usuário pode simular uma compra, escolhendo o tamanho — entre 41 mm e 45 mm — e o tipo de material da caixa — entre alumínio e aço inoxidável —, além de uma grande variedade de pulseiras. Nas linhas a seguir, veja a ficha técnica e todos os detalhes do Apple Watch Series 9.

Ficha técnica do Apple Watch 9

Tela: Retina LTPO OLED

Proteção: vidro de cristal de safira

Processador: Apple S9 SiP (dual-core)

Sistema operacional: watchOS 10

Memória: não informado

Armazenamento: 64 GB

Bateria: até 18 horas de uso

GPS: Sim

Cores disponíveis: meia-noite, luz das estrelas, prata, rosa e vermelho (material em alumínio); grafite, prata e ouro (material em aço inoxidável)

Lançamento: setembro de 2023

Preço da versão alumínio: R$ 4.999 (41 mm) ou R$ 5.399 (45 mm)

Preço da versão aço inoxidável: R$ 8.499 (41 mm) ou R$ 9.099 (45 mm)

Tela

O Apple Watch 9 possui uma tela com 2.000 nits de brilho máximo — número muito acima dos 500 nits de outros relógios inteligentes, e o dobro do 1.000 nits do Apple Watch 8 —, o que tende a melhorar significativamente a visualização sob o sol. O display do modelo com 45 mm de caixa tem 1,9 polegada e resolução de 484 x 396 pixels; já o relógio com caixa de 41 mm tem display de 1,69 polegada e resolução de 352 x 430 pixels.

Apple Watch 9 possui tela com 2.000 nits — Foto: Divulgação/Apple

A tela do novo vestível tem ainda vidro de cristal de safira, que deve ser mais resistente a arranhões que o vidro padrão. Além disso, ele é fabricado com painel OLED chamado pela Apple de “Retina LTPO”, que tende a entregar melhor definição, contraste e cores.

Design e cores

No geral, o desenho retangular com cantos arredondados, marca do Apple Watch, segue inalterado. O aparelho poderá ser encontrado construído a partir de dois materiais diferentes, o alumínio e o aço inoxidável, sendo este segundo ainda mais sofisticado e caro.

O primeiro tipo de material está disponível em cinco opções de cores: meia-noite, luz das estrelas, prata, rosa e vermelho. O segundo, por sua vez, pode ser encontrado em apenas em três tons: grafite, prata e ouro — que deve potencializar a aparência de um produto premium.

Apple Watch 9 está disponível em diversas cores e modelos — Foto: Divulgação/Apple

Bateria

Embora a Apple não informe oficialmente quantos mAh possui a bateria do Apple Watch 9, a página oficial promete que ele pode durar até 18 horas de uso médio no cotidiano. O número sobre para até 36 horas quando o modo “Pouca Energia” está acionado, com direito à recarga rápida.

Desempenho e armazenamento

O novo Apple Watch 9 vem equipado com o inédito processador Apple S9 SiP, feito exclusivamente para os smartwatches da empresa. Mais poderosa, a CPU tem dois núcleos e 5,6 bilhões de transistores — 60% mais que o Apple Watch 8 —, podendo trabalhar duas vezes mais rápido do que a versão anterior. Além disso, o dispositivo tem um módulo dentro do chipset com quatro núcleos responsável apenas por tarefas de aprendizado de máquina. Quanto ao armazenamento, a Apple equipou o vestível com 64 GB.

Apple Watch 9 tem armazenamento de 64 GB — Foto: Reprodução/Apple

Saúde e qualidade de vida

O Apple Watch 9 é capaz de monitorar os batimentos cardíacos, o nível de oxigênio no sangue, todos os estágios do sono e pode ajudar a acompanhar o ciclo menstrual, assim como os modelos mais recentes. Entretanto, a companhia garante que todos esses dados são criptografados, e o usuário só compartilha as informações que desejar com seu médico e familiares.

Da mesma forma, o relógio também é compatível com centenas de exercícios, de forma que basta o usuário selecionar um modo e escolher a métrica que quer acompanhar. Entre as atividades suportadas estão corrida, ciclismo, montanhismo, treinos de força, pilates e até meditação.

Apple Watch 9 traz centenas de exercícios pré-programados — Foto: Divulgação/Apple

O usuário é capaz de acompanhar todas as contagens em tempo real, incluindo o batimento cardíaco, uma vez que o smartwatch está preparado para nunca desligar a tela. Pensando na prática de exercício, o modelo tem resistência à poeira e água, com submersão de até 50 metros, de acordo com a fabricante.

Sistema e recursos

O smartwatch sai de fábrica com o sistema operacional watchOS 10 instalado. A nova versão traz como principais novidades ajustes dos aplicativos, para que eles caibam melhor na tela. De acordo com a Apple, todos os apps da empresa foram redesenhados para dar o máximo de informação em “uma olhada”, exigindo assim menos rolagem de tela. O relógio também traz widgets com as informações mais relevantes, como clima, exercícios etc.

Apple Watch 9 e todos os seus novos recursos — Foto: Reprodução/Apple

Outro destaque do Apple Watch 9 é o "Double Tap" ("Toque Duplo", em tradução direta), um novo recurso de controle por gestos que utiliza apenas os dedos indicador e polegar do usuário. Dessa forma, é possível tocar os dois dedos duas vezes rapidamente para acionar diversas funções primárias do relógio. Entre elas estão atender e encerrar uma ligação, parar e recomeçar um cronômetro ou, ainda, pausar e reproduzir uma música, por exemplo.

Apple Watch 9 atendendo ligação com toque de dedos — Foto: Reprodução/Apple

De acordo com a fabricante, isso é possível graças ao uso de sensores como o giroscópio, que trabalha em conjunto com o chip de aprendizagem de máquina relatado acima. Assim, o relógio é capaz de diferenciar entre um aceno comum do usuário e o gesto especial de comando, acompanhando os sutis movimentos do pulso e até mesmo o fluxo sanguíneo. A novidade estará disponível somente a partir de outubro, por meio de uma atualização de software.

Preço e onde comprar

O site oficial da Apple no Brasil venderá o Apple Watch 9 de alumínio por R$ 4.999 na versão de 41 mm de tamanho de caixa, e R$ 5.399 na versão de 45 mm. Já o modelo de aço inoxidável parte de R$ 8.499 na versão de 41 mm, mas pode custar R$ 9.099 na versão com 45 mm. A página promete informar “em breve” quando o produto estará disponível.