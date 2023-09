As Escolhas do Amor: conheça filme interativo da Netflix e seu elenco

As Escolhas do Amor é um novo filme interativo da Netflix , disponibilizado na plataforma na última quinta-feira (31). O longa de comédia romântica é estrelado por Laura Marano (Tratamento de Realeza), no papel de Cami Conway. No enredo, ela é uma jovem insatisfeita com a vida, apesar de amar o trabalho como engenheira de som e ter um namorado perfeito. Tudo muda quando, de uma hora para outra, ela se vê dividida entre três histórias de amor. E é o telespectador que deve escolher com quem Cami fica no final.

Os três interesses românticos são interpretados por Avan Jogia (Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City), Scott Michael Foster (You) e Jordi Webber (Head High), como Rex, Paul e Jack. O filme é dirigido por Stuart McDonald e segue esquema semelhante a outros títulos interativos da Netflix. Como em Bandersnatch (2018), da série Black Mirror, o usuário vota em determinadas ações da personagem, com opções que serão mostradas na tela, guiando o desfecho da história. Confira enredo, elenco completo e repercussão na crítica de As Escolhas do Amor!

Laura Marano estrela As Escolhas do Amor como Cami — Foto: Reprodução/Netflix

Sinopse de As Escolhas do Amor

Cami é uma mulher com uma vida estável, que conseguiu alcançar importantes metas na vida. Tem um bom trabalho como engenheira de som e planeja casar e ter filhos com o namorado de longa data, Paul. Porém, ela sente que tem algo faltando, apesar de não conseguir dizer o quê. É neste momento que dois homens entram na sua vida de forma inesperada. Um deles é o rockeiro Rex, que divide o estúdio com a empresa de Cami, e desperta uma grande paixão na jovem. O outro é Jack, o primeiro amor de sua vida, que partiu para viajar o mundo, mas retornou à cidade com o objetivo de reconquistá-la.

Agora, Cami se vê dividida entre três destinos, com grandes dúvidas para responder: Paul é mesmo seu grande amor? Ela realmente desistiu do sonho de ser cantora? Com qual dos três rapazes ela será mais feliz? Em As Escolhas do Amor, o telespectador poderá guiar a personagem e determinar qual será o seu desfecho, escolhendo, por exemplo, se ela irá beijar Jack ao reencontrá-lo ou se conectar com Rex, ajudando-o a trabalhar em sua música.

Em As Escolhas do Amor, Paul é o namorado de longa data de Cami — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica

Laura Marano faz a sonhadora e romântica Cami, que acredita que a sua vida tem potencial de ser algo a mais. Scott Michael Foster é o namorado Paul, que é completamente apaixonado pela jovem e planeja pedi-la em casamento em breve. Avan Jogia e Jordi Webber completam o elenco principal, dando vida aos outros interesses amorosos de Cami: o rockeiro rebelde Rex e o aventureiro Jack. A atriz Megan Smart também está creditada, interpretando Amalia, irmã da protagonista.

Benjamin Hoetjes, Blair Strang e Nell Fisher integram As Escolhas do Amor, nos papéis de Florian, Dan e Luisa. A comédia romântica interativa conta com direção de Stuart McDonald e roteiro de Josann McGibbon, responsáveis pelas produções Black-ish e Descendentes, respectivamente.

As Escolhas do Amor: Cami fica balançada com retorno Jack, o seu primeiro amor — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão do filme

Com lançamento recente, As Escolhas do Amor não possui ainda muitas avaliações em sites agregadores de críticas. No IMDb, a comédia romântica pontua 5,5, com cerca de 200 reviews. No Rotten Tomatoes, a crítica do público foi mais positiva, alcançando 77% de aprovação, mas com menos de 50 avaliações.

Claire Shaffer, do New York Times, critica a falta de escolhas na produção interativa. “Não há muitas opções para o telespectador, como parece. As ações continuam parecidas”, escreve a jornalista. Adrian Horton, do The Guardian, faz coro à reclamação e salienta que um ponto interessante de filmes de romance, em geral, é justamente assistir aos erros inesperados dos protagonistas. Por outro lado, ela elogia Laura Marano, que traz “uma personagem forte, com diversas cenas que quebram a quarta parede”.