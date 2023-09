As Viúvas das Quintas-Feiras: veja sinopse e elenco da série da Netflix

A minissérie As Viúvas das Quintas-Feiras estreou no catálogo da Netflix na última quinta-feira (14) e já é um dos destaques da plataforma, ocupando a sexta posição do Top 10. A produção mexicana é uma adaptação do romance homônimo da escritora argentina Claudia Piñeiro, lançado em 2005, e conta com Irene Azuela e Omar Chaparro no elenco. Com direção de Humberto Hinojosa Ozcariz, a trama segue cinco famílias ricas e aparentemente perfeitas, que escondem muito mais do que apenas uma boa aparência quando algumas mortes passam a acontecer.

Com apenas seis episódios de 45 minutos cada, a série é uma produção exclusiva da Netflix para complementar os títulos latino-americanos do streaming. A seguir, confira mais detalhes de As Viúvas das Quintas-Feiras, como sinopse, elenco e repercussão.

As Viúvas das Quintas-Feiras é uma adaptação da obra homônima de Claudia Piñeiro, lançada em 2005 — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de As Viúvas das Quintas-Feiras

A trama deste suspense se desenrola no luxuoso condomínio Altos de la Cascada, quando Teresa (Irene Azuela) chega em casa e se depara com o marido, Tano (Omar Chaparro), junto de dois outros amigos, mortos na piscina do prédio. Após a investigação policial, no entanto, a jovem se nega em aceitar que a morte do companheiro foi apenas acidental e, passa, então, a investigar por conta própria, junto das outras viúvas, o que poderia ter causado a tragédia.

Elenco

Estrelada por Cassandra Ciangherotti (As Horas Contigo) no papel da protagonista Mavi e Omar Chaparro (O Demônio dos Mares) interpretando Tano Scaglia, o elenco da minissérie As Viúvas das Quintas-Feiras reúne nomes como Juan Pablo Medina (A Casa das Flores) vivendo Roni Guevara, Irene Azuela (Primaveras escuras) dando vida à Teresa Scaglia, Sofía Sisniega (O Eleito) como intérprete de Carla Maldonado e Zuria Vega (Sem Ela) como Mariana Andrade.

As Viúvas das Quintas-Feiras, série de suspense, já em alta entre os assinanten da Netflix nesta semana — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinante da Netflix, a minissérie As Viúvas das Quintas-Feiras vem tendo um desempenho misto entre o público e a crítica especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção mexicana tem nota 6.3, com base em apenas 171 considerações.

Para o jornalista Joel Keller, do Decider, a minissérie mexicana não se aprofunda em seus protagonistas, apresentando-os apenas de maneira superficial ao público, o que faz com que o espectador não "[...] queira segui-los e vê-los vivenciar seus problemas de primeiro mundo." Já Pooja Darade, do Leisure Byte, também segue nessa linha crítica negativa, alegando que a série é "um thriller policial bizarro sobre pessoas pretensiosas", além de apresentar uma "narrativa fraca".

Confira o trailer de As Viúvas das Quintas-Feiras:

