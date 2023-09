Baldur's Gate 3: conheça todas classes e subclasses para jogar no game

Baldur's Gate 3 , título da Larian Studios , utiliza um sistema de classes inspirado no clássico Dungeons & Dragons. Porém, se você não estiver familiarizado com o famoso RPG de mesa, pode se sentir perdido em meio a tantas opções. Ao todo, são doze alternativas: Bárbaro, Bardo, Clérigo, Druida, Guerreiro, Monge, Paladino, Patrulheiro, Ladino, Feiticeiro, Bruxo e Mago. Além disso, há muitas subclasses, que criam ainda mais estilos de jogo únicos.

Vale lembrar que o game está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PC (via Steam), mas também tem previsão para receber versões para Xbox Series X e Xbox Series S no futuro. Veja, a seguir, a listagem com todas as classes e suas características em Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 tem como base as regras e recursos do famoso Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam

Bárbaro

Os Bárbaros são implacáveis que usam a Fúria como a sua principal característica. Essa classe é perfeita para aqueles que gostam de atuar na linha de frente, já que contam com um corpo tão resistente quanto qualquer armadura. Eles são capazes de se tornarem verdadeiras máquinas de combate, utilizando a força bruta como principal aliada.

Ações: Fúria;

Recursos da Classe: Defesa sem Armadura;

Proficiência

- Armas: armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

- Armaduras: armaduras leves, armaduras médias e escudos;

- Perícias: preparo físico, religião, intuição, percepção e intimidação;

Subclasses: Berserker, Wildheart e Wild Magic.

Com uma fúria implacável, Bárbaros podem ser verdadeiras forças da natureza — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Bardo

Bardos utilizam instrumentos musicais e a própria música como armas durante o combate. Esses seres mágicos atuam na linha de trás, atingindo inimigos à distância. Além disso, eles fornecem suporte aos aliados, os inspirando durante o combate.

Truques: Zombaria Perversa e Proteção Contra Lâminas;

Magias: Palavra Curativa, Sussurros Dissonantes, Gargalhada Nefasta de Tasha e Heroísmo;

Ações: Inspiração de Bardo;

Recursos da Classe: espaços de magia;

Proficiência

Armas: armas simples, balestras de mão, espadas longas, rapieiras, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, balestras de mão, espadas longas, rapieiras, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves;

armaduras leves; Perícias: religião, intuição, percepção, manipulação, apresentação e persuasão;

Subclasses: College of Valour, College of Lore e College of Sword.

Oferecendo auxílio com suas músicas, os Bardos são excelentes companheiros de equipe — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Clérigo

Os Clérigos oferecem diversos recursos para que seus companheiros não morram em batalha. Eles são conhecidos como representantes divinos, sendo especialistas em magia de cura. No entanto, também são capazes de se defender com feitiços ofensivos e utilizar armas em combate.

Truques: Resistência, Orientação e Chama Sagrada;

Magias: Raio Traçante, Palavra Curativa, Infligir Ferimentos, Escudo da Fé e Perdição;

Recursos da Classe: espaços de magia e Magias de Domínio;

Proficiência

Armas: armas simples, maças-estrela, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, maças-estrela, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves, armaduras médias, armaduras pesadas e escudos;

armaduras leves, armaduras médias, armaduras pesadas e escudos; Perícias: história, religião, intuição, medicina e percepção;

Subclasses: Knowledge Domain, Life Domain, Light Domain, Nature Domain, Tempest Domain, Trickery Domain e War Domain.

Representando deuses, os Clérigos utilizam suas magias divinas para oferecer suporte ao time — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Druida

Os Druidas são conhecidos por conta das suas conexões com a natureza. Por essa razão, são capazes de se transformar em diversos animais, como ursos ou lobos. Também conseguem fornecer cura e causar dano aos adversários. Por isso, essa é uma classe bastante versátil em batalha e deve agradar diferentes estilos de jogo.

Truques: Shillelagh e Chicote Espinhento;

Magias: Faca de Gelo, Onda Trovejante, Curar Ferimentos, Palavra Curativa e Saltar;

Recursos da Classe: espaços de magia;

Proficiência

Armas: clavas, adagas, azagaias, maças, bordões, cimitarras, foices, lanças, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

clavas, adagas, azagaias, maças, bordões, cimitarras, foices, lanças, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves, armaduras médias e escudos;

armaduras leves, armaduras médias e escudos; Perícias: natureza, religião, adestrar animais, intuição e percepção;

Subclasses: Circle of the Land, Circle of the Moon e Circle of the Spores.

Capazes de se transformarem em diversas criaturas, os Druidas são outra classe jogável em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Guerreiro

Guerreiros conseguem utilizar uma variedade de armamentos durante as batalhas. Além de dominarem a arte do combate, eles também são resistentes assim como os Bárbaros. Conforme aumenta o seu nível, também é capaz de se especializar em determinado estilo de luta.

Ações: Fôlego Extra;

Proficiência

Armas: armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves, armaduras médias, armaduras pesadas e escudos;

armaduras leves, armaduras médias, armaduras pesadas e escudos; Perícias: preparo físico, religião, intuição, percepção e intimidação;

Subclasses: Eldritch Knight, Battle Master e Champion.

Extremamente habilidosos em combate, os Guerreiros não fogem de uma boa batalha — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Monge

Monges são especialistas em artes marciais e levam toda a sua sabedoria para o campo de batalha. São capazes de desferir diversos ataques e atordoar seus inimigos. Além disso, eles conseguem se esquivar dos adversários com agilidade.

Ações: Torrente de Golpes;

Recursos da Classe: Ki, Defesa sem Armadura, Artes Marciais: Ataques de Destreza, Artes Marciais: Golpes Hábeis e Artes Marciais: Ataque Desarmado Bônus;

Proficiência

Armas: armas simples, espadas curtas, espadas longas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, espadas curtas, espadas longas, arcos longos e arcos curtos; Perícias: preparo físico, acrobacia, religião, intuição e percepção;

Subclasses: Way of the Four Elements, Way of the Open Hand e Way of Shadow.

Especialistas em artes marciais, os Monges conseguem se esquivar de ataques com facilidade — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Paladino

Os Paladinos são conhecidos por serem defensores ferrenhos da justiça divina. Assim como os Druidas, podem ser bastante versáteis graças às suas subclasses. É possível escolher entre magia de cura, magia de defesa ou magia ofensiva de acordo com a preferência do usuário. Essa classe é capaz de mesclar mágica e ataques melee durante os combates.

Truques: Cura pelas Mãos e Senso Divino;

Recursos da Classe: Carga de Canalizar Juramento;

Proficiência

Armas: armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves, armaduras médias, armaduras pesadas e escudos;

armaduras leves, armaduras médias, armaduras pesadas e escudos; Perícias: religião, intuição, percepção, intimidação e persuasão;

Subclasses: Oathbreaker, Oath of Devotion, Oath of the Ancients e Oath of Vengeance.

Grandes defensores da justiça, os Paladinos estão disponíveis para jogar em Baldur's Gate 3 — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Patrulheiro

Os Patrulheiros são caçadores habilidosos com destreza elevada. Essa classe mescla um estilo furtivo com ataques corpo a corpo, além de utilizar magia ocasionalmente. Dependendo da subclasse de sua escolha, você pode atuar silenciosamente, utilizando habilidades corpo a corpo ou convocando um parceiro animal para te auxiliar.

Truques: Golpe Certeiro;

Domador de Feras: Convocar Familiar;

Proficiência

Armas: armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, armas marciais, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves, armaduras médias e escudos;

armaduras leves, armaduras médias e escudos; Perícias: furtividade, natureza, religião, intuição, percepção e sobrevivência;

Subclasses: Beast Master, Hunter e Gloom Stalker.

Os Patrulheiros são caçadores, batedores e rastreadores inigualáveis — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Ladino

Ladinos são extremamente furtivos e habilidosos, além de ostentarem um reflexo invejável. Eles conseguem evitar ataques de oportunidade, contam com uma movimentação elevada e ainda se beneficiam da falta de atenção dos adversários.

Ações: Ataque Furtivo (corpo a corpo) e Ataque Furtivo (à distância);

Proficiência

Armas: armas simples, balestras de mão, espadas longas, rapieiras, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, balestras de mão, espadas longas, rapieiras, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves;

armaduras leves; Perícias: acrobacia, prestidigitação (2x), furtividade (2x), religião, intuição, percepção e manipulação;

Subclasses: Assassin, Arcane Trickster e Thief.

Ladinos são especialistas na arte da furtividade, além de possuírem um reflexo apurado — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Feiticeiro

Os Feiticeiros são conjuradores de magia natos, canalizando poderes que vieram de uma dádiva ou linhagem. Além de possuírem uma vasta gama de feitiços, essa classe também conta com um carisma elevado, o que facilita algumas conversas ao longo do jogo. Por não contarem com nenhum um tipo de armadura, ficam na linha de trás.

Truques: Toque Necrótico, Bolha Ácida, Golpe Certeiro e Luz;

Magias: Esfera Cromática e Mísseis Mágicos;

Recursos da Classe: espaços de magia;

Proficiência

Armas: adagas, bordões, balestras leves, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

adagas, bordões, balestras leves, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Perícias: arcanismo, religião, intuição, percepção e persuasão;

Subclasses: Draconic Bloodline, Wild Magic e Storm Sorcery.

Feiticeiros são conjuradores de magia natos — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Bruxo

Bruxos realizaram um pacto com um patrono onipotente para conseguir sua magia. Similares aos Feiticeiros no quesito gameplay, eles são usuários mágicos com mais ênfase em habilidades acadêmicas. Ao contrário dos Feiticeiros, essa classe conta com proficiência de armaduras leves.

Truques: Raio Místico e Proteção contra Lâminas;

Recursos da Classe: Espaços de Magia de Bruxo;

Proficiência

Armas: armas simples, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

armas simples, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Armaduras: armaduras leves;

armaduras leves; Perícias: arcanismo, religião, intuição, percepção e intimidação;

Subclasses: Archfey, The Fiend e The Great Old One.

Segundo sua descrição em Baldur's Gate 3, os Bruxos estão vinculados, por meio de um pacto, a um patrono onipotente — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Mago

Os Magos são a única classe de Baldur's Gate 3 que são baseadas na inteligência. Além disso, apresentam o maior número de feitiços (e espaços de magia para conjurá-los). Assim como os Feiticeiros, não tem nenhum tipo específico de armadura. É uma das classes com a maior quantidade de subclasses no jogo.

Truques: Mão Mágica, Raio de Gelo e Jato de Veneno;

Magias: Armadura Arcana, Névoa Obscurecente, Graxa, Onda Trovejante, Dormir e Mísseis Mágicos;

Ações: Recuperação Arcana;

Recursos da Classe: espaços de magia;

Proficiência

Armas: adagas, bordões, balestras leves, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos;

adagas, bordões, balestras leves, espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos; Perícias: arcanismo, história, religião, intuição e percepção;

Subclasses: Abjuration, Conjuration, Divination, Enchantment, Evocation, Necromancy, Illusion e Transmutation.

Uma das classes mais conhecidas dos RPGs, os Magos marcam a presença em Baldur's Gates 3 — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

