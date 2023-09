Band of Brothers: veja sinopse, elenco e trailer da série sobre a 2ª Guerra

A série Band of Brothers, lançada em 2001 para o canal HBO, está disponível na Netflix. A migração do conteúdo da empresa concorrente é fruto de um acordo assinado entre as duas gigantes do streaming. Band of Brothers conta com a criação e produção do ator Tom Hanks (O Pior Vizinho do Mundo) e do cineasta Steven Spielberg (Os Fabelmans).