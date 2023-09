Blue Period: conheça anime sobre arte da Netflix e seus personagens

Em sites agregadores, a animação tem uma boa recepção da audiência. No Rotten Tomatoes, por exemplo, Blue Period alcançou a aprovação de 76% do público. Já no IMDb, sua pontuação é 7,7. Para Siddhant Pamnani, do site Leisure Byte, a produção aborda problemas de saúde mental de uma maneira que nenhum programa fez antes. "A síndrome do 'menino superdotado', a síndrome do impostor, as crises de identidade e a disforia de gênero são os grandes focos do programa, que os trata com muita sensibilidade e cuidado", escreveu.