B.O.: veja sinopse, elenco e trailer da nova série brasileira da Netflix

Com apenas oito episódios de meia-hora cada, a produção brasileira tem direção-geral assinada por Pedro Amorim, com o próprio Hassum e Carol Minêm. Se você gosta de uma boa comédia repleta de situações improváveis, confira, a seguir, mais detalhes de B.O.

Ambientada inicialmente no interior fluminense, mais especificamente na fictícia Campo Manso, a trama gira em torno de Suzano (Leandro Hassum), um delegado tranquilo e medroso que, por acidente, acaba capturando um bandido foragido ligado à máfia dos caça-níqueis. Por conta disso, ele é acaba transferido para a capital carioca, onde o crime ocorre com mais frequência.

Em seu novo cargo como delegado do 8ª DP do Rio de Janeiro, Suzano é totalmente o oposto de sua equipe, que é destemida e sempre pronta para a ação. Por causa dessas diferenças, muita desconfiança em relação à liderança dele surge entre o grupo de policiais. No entanto, é no meio de muitas confusões que o protagonista prova que tudo que o crime menos espera é o inesperado.