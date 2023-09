Breaking Bad: relembre sinopse, elenco, temporadas e trailer da série

Breaking Bad teve seu último episódio transmitido há 10 anos, em 29 de setembro de 2013. Mesmo após seu encerramento, o show ainda continua relevante entre os fãs. Disponível na Netflix , a obra protagonizado por Bryan Cranston (Your Honnor) ficou marcada para sempre na cultura popular graças ao personagem Walter White, um pacato professor de Química que entra no mundo do tráfico para sustentar a família.

Durante sua exibição na TV, a criação do showrunner Vince Gilligan conquistou 16 Prêmios Emmy do Primetime, voltados a produções de excelência do horário nobre da televisão. Todas as cinco temporadas tiveram avaliações elogiosas entre a crítica, algo que alavancou o patamar de Breaking Bad entre as principais séries do século 21. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da série.

Junto com Bryan Cranston, o ator Aaron Paul é também um dos protagonistas de Breaking Bad. Paul interpeta Jesse Pinkman, ex-aluno de Walter White e seu assistente na fabricação de drogas — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Breaking Bad

Walter White é um professor de Química do ensino médio na cidade de Albuquerque, localizada no estado do Novo México (EUA). Durante um exame de rotina, White descobre que tem um câncer terminal. Sem grandes recursos financeiros para sustentar a esposa, a contadora Skyler (Anna Gunn), e seu filho Walter Jr. (RJ Mitte), portador de poliomielite, o professor fica com medo de morrer e deixá-los na pobreza.

Mas quando descobre que o tráfico de metanfetamina movimenta rios de dinheiro na cidade, White chama seu ex-aluno, o traficante Jesse Pinkman (Aaron Paul), para lhe auxiliar na venda da droga. O que era apenas uma forma de conseguir renda extra para seus familiares se torna uma longa epopeia de Walter White para controlar o crime local.

Walter White resolve produzir metanfetamina ao lado de seu ex-aluno Jesse Pinkman — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco

Além de Bryan e Aaron como os protagonistas, a série também tem no cast Anna Gunn (Physical) como Skyler, RJ Mitte (Guardiões da Justiça) no papel de Walter White Jr., Bob Odenkirk (Better Call Saul) como o advogado Saul Goodman. Completam o elenco Giancarlo Esposito (The Boys) interpretando Gus Fring, Dean Norris (Desejo de Matar) dando vida à Hank Schrader, Jonathan Banks (Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi) no papel de Mike Ehrmantraut e mais.

Repercussão e premiações

Atualmente, Breaking Bad possui pontuações altas nos principais agregadores de crítica. Enquanto no Metacritic o metascore geral é de 87, no Rotten Tomatoes o tomatômetro é de 96%. Neste último portal, todas as temporadas conquistaram o Certificado Fresco, selo que autentifica o alto nível de aceitação da série entre os críticos. Ainda no Rotten, a produção conquistou o primeiro lugar entre as melhores séries dos últimos 25 anos.

Além de conquistar 16 prêmios Emmy Primetime, o seriado foi vencedor em outras cerimônias importantes, conquistando oito estatuetas no Satellite Awards (incluindo 3 prêmios de Melhor Ator de Série de Drama para Bryan Cranston), duas no Globo de Ouro e mais duas no Critics Choice Awards. No total, Breaking Bad conquistou 155 vitórias e 247 indicações em premiações, de acordo com dados do IMDb.

Com o sucesso de Breaking Bad, surgiram outras produções spin-off, como a série Better Call Saul — Foto: Divulgação/Netflix

Spin-offs de Breaking Bad

Com o sucesso da série, foram lançadas duas produções spin-off que expandiam a história para outros personagens. A primeira foi o longa El Camino: A Breaking Bad Film, lançado em 2019 pela Netflix e protagonizada pelo personagem Jesse Pinkman. O outro título é a série Better Call Saul, também disponível na Netflix e protagonizada pelo advogado criminal Saul Goodman. Houve também um remake em formato de telenovela chamado Metástasis, exibida na Colômbia em 2014.

Confira o trailer de Breaking Bad