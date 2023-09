Camaleões: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

O filme Camaleões (Reptile) estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (29). Com Benicio del Toro e Justin Timberlake no elenco principal, a trama do suspense policial acompanha um detetive experiente que tentar solucionar o caso do assassinato brutal de uma jovem em meio a uma enorme rede de mentiras. O longa tem direção de Grant Singer, famoso cineasta conhecido no mundo da música por clipes de artistas como The Weeknd e Lorde.

Com quase duas horas e meia de tela, o filme americano tem roteiro co-escrito pelo cineasta junto de del Toro e Benjamin Brewer. O longa estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto no começo de setembro e teve uma breve exibição em cinemas selecionados antes de desembarcar no streaming. A seguir, confira mais detalhes de Camaleões.

Enredo de Camaleões

Ambientada na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, a trama deste suspense policial acompanha Tom Nichols (Benicio del Toro), um detetive durão e determinado que tenta descobrir a verdade por trás do brutal assassinato de uma jovem corretora de imóveis da região. No entanto, tudo neste caso não é o que parece, já que várias mentiras e trapaças rondam o crime, o que, inclusive, afeta até as próprias ilusões da vida de Tom.

Elenco

Camaleões é protagonizado por Benicio del Toro (Sicario: Terra de Ninguém), no papel do protagonista Tom Nichols, e Justin Timberlake (O Preço do Amanhã), como Will Grady. O elenco ainda é formado por grandes nomes do cinema, como Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills) dando vida à Judy Nichols, Ato Essandoh (A Diplomata) vivendo Dan Cleary, Michael Pitt (Ghost in the Shell) como intérprete de Eli Phillips e a cantora e modelo Sky Ferreira (Em Ritmo de Fuga) como Renee.

Repercussão

Com desempenho misto entre a imprensa especializada, o filme Camaleões debutou no Rotten Tomatoes com apenas 44% de aprovação dos críticos. No entanto, a pontuação é bem mais positiva entre o público do site, com 95%. No agregador IMDb, a produção americana segue fazendo sucesso entre os espectadores, com nota 7,0, com base em 223 considerações.

Para o jornalista Richard Lawson, da Vanity Fair, o suspense policial é "bonito e envolvente, feito com uma inteligência incomum", e que, apesar de este ser o trabalho de estreia do diretor de videoclipes Grant Singer, ele "aspira a ser algo mais do que apenas um conteúdo de streaming descartável".

Em contrapartida, a crítica Natalia Winkelman, do The New York Times, não poupa comentários negativos sobre o desenrolar da narrativa, visto que quando "o filme chega a revelar o culpado, já perdemos o interesse, enervados diante de um longa que, como uma cobra ansiosa demais, morde muito mais do que consegue engolir".

