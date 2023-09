Câmera do iPhone não foca? Veja dicas para resolver o problema

Se a câmera do seu iPhone não foca e você está com dificuldade para tirar fotos nítidas, saiba que existem dicas que podem te ajudar a resolver o problema. É possível que as lentes do celular estejam sujas, ou que a capinha do aparelho esteja obstruindo os sensores, por exemplo. Nesses casos, bastaria limpar as lentes e remover a case. O problema também pode ser causado por falhas de software, que são facilmente consertadas com a instalação de uma atualização do sistema. Outra possibilidade é verificar se o recurso de bloqueio de foco está ativo e, então, desativá-lo.

Vale lembrar que existe uma distância mínima necessária para a lente do celular conseguir focar em algum objeto. A medida varia conforme os modelos de iPhone e das lentes, mas costuma ser de 2 a 5 centímetros. Confira, nas linhas a seguir, dicas para garantir fotos com foco e qualidade no seu iPhone.

Mulher tirando foto com iPhone — Foto: Alisa Anton/Unsplash

1. Limpe as lentes

O acúmulo de sujeira e impressões digitais nas lentes pode atrapalhar no momento de focar em um objeto. Para resolver o problema, faça a limpeza dos sensores com um tecido de microfibra limpo e macio. Após limpar as lentes, você pode ajustar o foco apenas tocando no centro da tela, caso o modo automático esteja ativo. Entretanto, caso perceba algum tipo de sujeira dentro das lentes, leve seu celular a uma assistência técnica especializada.

Limpeza de celular com pano macio e álcool isopropílico — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Remova a capa do celular

Algumas capas podem obstruir as lentes do iPhone. Com o caminho bloqueado por um objeto "intruso" — neste caso, o material da capinha —, a câmera enfrentará dificuldades de focar no real objeto da foto, prejudicando a nitidez da imagem. Por isso, experimente retirar a capa e capturar algumas fotos logo em seguida. Vale lembrar que acessórios confeccionados em metal também têm potencial para causar interferências, especialmente aqueles de natureza magnética, uma vez que podem afetar a estabilização óptica do iPhone.

Capa de silicone para iPhone 14 Plus — Foto: Reprodução/Amazon

3. Defina o foco

Ativar o foco da câmera do iPhone é simples. Basta abrir o aplicativo e tocar onde você deseja que a câmera foque. Agora que o foco foi definido, é a hora de avaliar a distância ideal. Se você se aproximar muito do objeto e perceber que a câmera não está focando, aumente a distância. Assim que conseguir ajustar o foco corretamente e a imagem ficar nítida, toque no botão de captura para fazer o registro.

Chave em foco na câmera do iPhone — Foto: Reprodução/Lucas Loyo

Vale ressaltar que se você tiver um iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max, pode usar o modo macro para melhorar a qualidade dos seus registros aproximados. Para isso, abra o app Câmera, selecione o modo "foto" e aproxime‑se do objeto (até 2 centímetros). A câmera, então, mudará automaticamente para a lente ultrawide. Por fim, toque no botão do obturador para tirar uma foto.

4. Baixe um aplicativo de câmera de terceiros

Se o problema persistir, experimente usar um aplicativo de câmera de terceiros. Alguns aplicativos oferecem opções avançadas de controle de foco e configurações adicionais que podem resolver a falha. Uma opção interessante é o ProCamera, disponível gratuitamente para iPhone (iOS). Com interface intuitiva, o app oferece diversos controles manuais. Ele permite modificar o ISO, a abertura, o foco e o balanço de branco da imagem, por exemplo.

Aplicativo ProCamera — Foto: Reprodução/Lucas Loyo

5. Verifique se o bloqueio AE/AF está habilitado e desative-o

AE/AF significam Auto Exposição e Auto Foco. Quando essas funções estão bloqueadas, a câmera do iPhone mantém a parte selecionada da foto em foco, e outros objetos que entram em cena posteriormente ficam desfocados. Apesar de ser útil, o recurso pode acabar atrapalhando usuários que não sabem lidar com o foco manual. Para destravar o Bloqueio AE/AF, basta tocar sobre a tela.

Bloqueio AE/AF no iPhone — Foto: Reprodução/Lucas Loyo

6. Remova as lentes externas

Lentes externas podem causar problemas de foco caso estejam sujas ou danificadas. Por isso, caso você use esse tipo de acessório no iPhone, experimente removê-los e testar a câmera novamente. Se mesmo assim o problema persistir, limpe toda região das lentes do celular. Isso porque, ao remover as lentes externas do smartphone, podem ficar pedaços de vidro ou sujeiras que atrapalhem o foco da câmera original.

Lentes acopladas ao iPhone — Foto: Divulgação

7. Force o fechamento do aplicativo de câmera

Às vezes um simples problema de software momentâneo pode estar causando a dificuldade de foco. Para resolver isso, force o fechamento do aplicativo da câmera. O procedimento é simples: vá para a tela de início, deslize o dedo de baixo para cima e pare no meio da tela. Arraste para os lados até encontrar o app de câmera e, então, deslize o dedo para cima na pré-visualização para fechá-lo. Em seguida, reinicie o aplicativo para ver se o problema foi resolvido.

8. Atualize o iOS

É importante manter o sistema operacional do iPhone atualizado com a versão mais recente. Atualizações frequentemente incluem correções de bugs, as quais podem resolver problemas de desfoque da câmera, entre outros defeitos de software. Para atualizar o iOS, acesse os Ajustes, selecione "Geral" e toque em "Atualização de Software". Se houver mais de uma opção de atualização de software disponível, escolha a que deseja instalar. Então, toque em "Instalar Agora".

9. Leve o iPhone a uma assistência técnica

Se todas as tentativas anteriores não funcionarem, você deve levar o seu iPhone a uma assistência técnica autorizada. Vale lembrar que o celular deve estar na garantia para que não haja cobrança de taxas por reparos. Em geral, as garantias do iPhone duram um ano.

Com informações da Apple, Lifewire e Imobie

