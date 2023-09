Carga Máxima: veja sinopse, elenco e trailer do filme brasileiro da Netflix

Carga Máxima é o novo filme brasileiro da Netflix em destaque entre o público. Lançada nesta quarta-feira (27), o longa estrelado por Thiago Martins ( Cidade de Deus ) e Sheron Menezzes ( Vai na Fé ) está em segundo lugar no Top 10 Filmes da plataforma. Com direção de Tomas Portella ( Impuros ), o filme de ação mostra a mudança de um ex-corredor profissional em um piloto à serviço de criminosos. Confira a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da obra.

Após uma derrocada na carreira, um piloto de Fórmula Truck entra no mundo do crime como piloto de fuga — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Carga Máxima

Roger Matos (Martins) é um famoso piloto de Fórmula Truck que, após uma derrota numa corrida importante, perde seu prestígio no meio. Ele então é convencido pelo chefe criminoso Fumaça (Milhem Cortaz) a atuar no roubo de cargas. Ainda que seus antigos companheiros de esporte reprovem a ideia, como a amiga e rival Rainha (Menezes), Roger embarca no negócio quando vê a chance de faturar uma fortuna.

Elenco e equipe técnica

Junto com a dupla de protagonistas, estão no elenco Milhem Cortaz (Tropa de Elite), Raphael Logam (Impuros) interpretando Danilo, Evandro Mesquita (A Grande Família) dando vida a Odilon, Paulo Vilhena (Turma da Mônica: Laços) como Afonso, Vitória Valentin (Uma Fada Veio Me Visitar) no papel de Bárbara, entre outros. O roteiro é de Leandro Soares (Vai que Cola). Carga Máxima é uma realização da produtora Gullane em parceira com a Netflix Studios.

Raphael Logam, o Evandro da série Impuros, é coadjuvante no filme Carga Máxima — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

Até a publicação desta matéria, Carga Máxima possui nota 5,4 no IMDb. O filme apareceu nas resenhas de portais de cinema do exterior. No site Fugitives, o crítico Indrayudh Talukdar parabenizou o longa no quesito entretenimento, mas destacou que seu enredo não chega a ser atrativo para ser reassistido. "Esse é um filme que irá lhe manter entretido ao assisti-lo pela primeira vez. Após saber como termina, Carga Máxima não vai lhe atrair novamente", esclareceu Talukdar.

Já Jason Flatt, do site But Why Tho, deu ao filme nota de 4.5 de 10. Em sua análise, a obra não chegava de fato em sua "carga máxima". "A primeira metade conturbada do filme afeta muito nos êxitos alcançados posteriormente, o que torna Carga Máxima um filme assistível, mas não suficientemente satisfatório por completo", defendeu Flatt.

Confira o trailer de Carga Máxima

