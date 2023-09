Carteira de estudante digital: como fazer DNE, quem pode solicitar e mais

A carteira de estudante digital, também chamada de Documento Nacional do Estudante (DNE), é um comprovante destinado a alunos de todos os níveis, válido em todo o território nacional. Reconhecida pelas entidades estudantis ANPG, UBES e UNE, o DNE tem uma versão física e outra digital, que pode ser apresentada pelo celular. Com o documento, é possível usufruir do direito da meia-entrada em qualquer local que apresente o benefício, como cinemas, teatros, eventos culturais, jogos esportivos, shows e outros.

Para emitir a DNE, basta entrar no site oficial do Documento do Estudante e informar dados pessoais e referentes à instituição de ensino. O custo de geração do documento é de R$ 40, mais o frete. A seguir, saiba tudo sobre a carteira de estudante digital e aprenda a solicitar a sua.

A carteira de estudante digital permite usufruir do direito da meia-entrada em qualquer estabelecimento que ofereça o benefício — Foto: Reprodução/DNE

📝 Como obter a CNH definitiva pela internet? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O que é a carteira de estudante digital e quem pode solicitar?

O Documento Nacional do Estudante (DNE) é uma carteira estudantil válida em todo o país, que serve como um comprovante da elegibilidade da meia-entrada. O documento pode ser solicitado por qualquer aluno regularmente matriculado nos níveis infantil, fundamental, médio/técnico, graduação e pós-graduação.

A carteira de estudante tem validade até o dia 31 de março do ano seguinte à emissão. É importante ressaltar que o DNE digital e o físico só podem ser solicitados juntos, e que ambos possuem o mesmo prazo de validade.

Onde posso usar a carteira de estudante digital?

A carteira de estudante DNE permite acesso a todo local que tenha meia entrada, como cinemas, casas de shows, teatros, museus, festivais e outros tipos de eventos. Sendo assim, o estudante paga apenas metade do valor do ingresso, seguindo a Lei 12.933/2013.

Pode ser apresentado como comprovante tanto a versão física, quanto a carteira em formato digital, apresentado pelo celular por meio do app DNE digital. No entanto, é preciso atentar-se à validade do documento. Isso porque, mesmo que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino, é preciso renovar a carteira a cada ano para garantir os benefícios da meia entrada.

A carteira de estudante digital fica pronta no mesmo dia da solicitação, já a versão física é entregue em até 7 dias úteis — Foto: Reprodução/DNE

Em quanto tempo a carteira de estudante digital fica pronta?

A carteira de estudante digital pode ser usada fica pronta logo após a solicitação do documento na plataforma oficial do DNE. Basta seguir todos os passos e aguardar algumas horas para que o sistema faça a aprovação da documentação enviada e a comprovação do pagamento da taxa. O documento nacional do estudante poderá ser acesso em seguida no aplicativo DNE Digital, disponível para Android e iPhone (iOS).

A carteira digital é automaticamente solicitada durante a emissão do DNE físico, e não pode ser emitida de forma individual. Já o documento físico é entregue dentro de sete dias úteis após a comprovação de pagamento.

Quem pode solicitar carteira de estudante digital (DNE)?

O DNE Digital pode ser solicitado por qualquer estudante, exceto pessoas matriculadas em cursos livres, preparatórios, cursos de idioma ou de curta duração (menos de 360h de duração), segundo a Lei 9394/96. Sendo assim, qualquer pessoa matriculada no ensino infantil, fundamental, médio/técnico, graduação, especialização, mestrado ou doutorado têm direito ao Documento Nacional do Estudante.

Com o aplicativo DNE Digital, é possível apresentar o comprovante de meia-entrada pelo celular — Foto: Millena Borges/TechTudo

A DNE digital é válida em todo o Brasil?

O Documento Nacional do Estudante é um documento oficial entre as entidades estudantis, sendo o único reconhecido pela ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos), UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e UNE (União Nacional dos Estudantes). Assim, ele pode ser utilizado em todo país, desde que esteja dentro do período de validade da carteira de estudante.

Este é o único documento padrão reconhecido em nível nacional. Além deste benefício, o cartão possui mecanismos antifraude que garantem a legitimidade da carteira, como certificação digital no padrão ITI Brasil (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), QR Code, tinta invisível e trama anti-scanner.

Como solicitar a DNE digital?

Para emitir a DNE digital, basta acessar o site oficial do Documento do Estudante (https://www.documentodoestudante.com.br/), clicar em “Solicitar Agora” e preencher o formulário com as informações requisitadas. Em seguida, realize o pagamento via pix, cartão de crédito ou boleto bancário e envie os documentos solicitados referentes à instituição de ensino.

O documento custa R$ 40, além do frete, que pode variar de acordo com a localização do estudante. Após o pagamento, serão solicitados, além das informações pessoais, uma foto recente do estudante, um documento de identificação como RG, CNH ou passaporte, e um comprovante de matrícula. Todos os documentos deverão estar nos formatos JPEG, JPG ou PNG, com exceção do comprovante de matrícula, que também pode estar no formato PDF.

A solicitação do DNE é realizada através do site Documento do Estudante — Foto: Reprodução/DNE

Como acessar a DNE digital?

O Documento Nacional do Estudante pode ser acessado através do celular pelo aplicativo DNE Digital. Depois de emitido o documento pelo site, basta realizar o download da aplicação na loja de apps do aparelho e preencher os campos com o código de uso do DNE e a data de nascimento.

Em seguida, serão solicitados uma selfie e o número de celular para envio de um novo código. Basta preencher o código recebido para ter acesso ao aplicativo e à carteira digital.

O aplicativo DNE Digital permite usar a carteira de estudante direto do celular — Foto: Reprodução/Millena Borges

Com informações de Documento do Estudante

Veja também: Como consultar CPF no Serasa; app grátis funciona no celular